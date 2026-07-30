OL - Sparta Prague : Niakhaté présent au retour, pas Tagliafico

De retour à l'entraînement, Moussa Niakhaté postule pour la seconde manche face au Sparta Prague. Nicolas Tagliafico, lui, sera suspendu pour les deux affiches.

On a bien vu que défensivement, ça n'allait pas à l'OL. L'équipe a encaissé des buts presque à chaque fois (seule exception contre Wolfsburg, 0-2). En point d'orgue, le 4-0 contre le Real Betis mercredi. Durant cette rencontre, presque toute la panoplie y est passée. Manque d'engagement sur les coups de pied arrêtés (deux fois), contre après un corner et erreur individuelle, puis attaque rapide qui transperce les lignes en deux passes. Même si la dernière réalisation est potentiellement entachée d'une faute.

Il y a donc des choses à changer en vue du 3e tour préliminaire de Ligue des champions face au Sparta Prague. Mais vraisemblablement, on repartira sur une arrière-garde et un milieu de terrain similaires, ou presque, à ceux alignés mercredi à Cadix. Mads Bidstrup a manqué les deux dernières parties, et on a du mal à imaginer un remplaçant bousculer la hiérarchie en quelques jours.

Reprise très décalée pour Niakhaté et Tagliafico

Derrière c'est pareil, les choix sont restreints pour Paulo Fonseca. Surtout qu'il manquera deux leaders de l'effectif. Moussa Niakhaté, présent depuis l'entraînement lundi, et Nicolas Tagliafico, en vacances, ne joueront pas mardi prochain. Les deux joueurs sont suspendus après leur exclusion contre le Celta de Vigo en mars dernier. Le Sénégalais reviendra pour le retour le 11 août néanmoins. En revanche, l'Argentin sera encore puni pour la seconde manche.

En effet, l'OL Play a indiqué que le latéral gauche avait écopé de deux matchs de suspension. Au mieux, il postulera pour le barrage, si les Rhodaniens passent la première étape.