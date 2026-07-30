OL - Sparta Prague : Niakhaté présent au retour, pas Tagliafico

De retour à l'entraînement, Moussa Niakhaté postule pour la seconde manche face au Sparta Prague. Nicolas Tagliafico, lui, sera suspendu pour les deux affiches.
On a bien vu que défensivement, ça n'allait pas à l'OL. L'équipe a encaissé des buts presque à chaque fois (seule exception contre Wolfsburg, 0-2). En point d'orgue, le 4-0 contre le Real Betis mercredi. Durant cette rencontre, presque toute la panoplie y est passée. Manque d'engagement sur les coups de pied arrêtés (deux fois), contre après un corner et erreur individuelle, puis attaque rapide qui transperce les lignes en deux passes. Même si la dernière réalisation est potentiellement entachée d'une faute.
Il y a donc des choses à changer en vue du 3e tour préliminaire de Ligue des champions face au Sparta Prague. Mais vraisemblablement, on repartira sur une arrière-garde et un milieu de terrain similaires, ou presque, à ceux alignés mercredi à Cadix. Mads Bidstrup a manqué les deux dernières parties, et on a du mal à imaginer un remplaçant bousculer la hiérarchie en quelques jours.
Reprise très décalée pour Niakhaté et Tagliafico
Derrière c'est pareil, les choix sont restreints pour Paulo Fonseca. Surtout qu'il manquera deux leaders de l'effectif. Moussa Niakhaté, présent depuis l'entraînement lundi, et Nicolas Tagliafico, en vacances, ne joueront pas mardi prochain. Les deux joueurs sont suspendus après leur exclusion contre le Celta de Vigo en mars dernier. Le Sénégalais reviendra pour le retour le 11 août néanmoins. En revanche, l'Argentin sera encore puni pour la seconde manche.
En effet, l'OL Play a indiqué que le latéral gauche avait écopé de deux matchs de suspension. Au mieux, il postulera pour le barrage, si les Rhodaniens passent la première étape.
Au revoir Nicolas, et merci pour ce que tu as fait lorsque tu ne prenais pas de carton.
Dur dur de construire une équipe (et un esprit de groupe) avec autant de joueurs potentiellement partants qui sont encore là…
e"n effet ça fait peur la paire kluivert mata est franchement mauvaise ainsley de plus en plus lent quant à ouedra et abner ç'est pas la sécurité sociale bref ya du soucis a se faire.... Mais bon le sparta ç'est pas le bétis...faut pas déconner....Fonseca va travailler le coté défensif et aller à prague avec une équipe plus défensive il me semble ou alors il est inconscient
Quant à Morton il est meilleur en 6....et Tessman franchement qu'est ce qu'il fait là encore même de Carvalho est meilleur que lui
quant à Nicolas je pensais qu'il allait partir ? je ne comprends pas...