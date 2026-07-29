Real Betis - OL : Tessmann titulaire, Himbert en pointe

Ce mercredi, l'OL dispute son dernier match de préparation contre le Real Betis. A sept jours du déplacement à Prague pour affronter le Sparta, Paulo Fonseca aligne un onze proche du onze qui sera aligné en Ligue des champions, malgré quelques absences.
Ils ont débarqué du côté de Gibraltar au milieu de la journée avant de mettre le cap vers l'Estadio Ciudad de La Línea, à quelques encablures de Cadix. Restait toutefois à connaître quel groupe avait choisi d'amener Paulo Fonseca en Espagne pour son ultime répétition. Sans surprise, l'entraîneur a restreint son effectif à moins d'une semaine du match aller contre le Sparta Prague. Fini les grandes rotations comme sur les cinq premiers amicaux de l'été et place à une répétition générale contre le Real Betis.
Bidstrup et Sulc toujours absents
Seulement, il y a quand même quelques hics puisque Loïs Openda n'a pas fait le déplacement et jouera donc pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers en Tchéquie. Tout juste de retour à l'entraînement, Khalis Merah n'a pas fait le déplacement, tout comme Moussa Niakhaté, suspendu en Ligue des champions. Préservé contre Wolfsburg, Ernest Nuamah est bien dans le groupe et pourrait connaître quelques minutes.
La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo - Morton, Tessmann - Boudache, Tolisso, Duranville - Himbert
Bonsoir,
Ce n'est pas vraiment la future équipe de titulaires - du moins, pour la saison à venir, bien que possiblement pour le Sparta le 4 août - parce qu'Ainsley va probablement partir, comme Tanner, possiblement Ruben, quant à Mohamed, Julien, Rémi et Kaïl, ils sont clairement destinés à être remplaçants.
Comme tu dis…l’équipe est loin d’être complète, il manque presque une moitié de titulaire…ça ne va pas être facile ce Q3…
Tellement compliqué de travailler avec cet objectif qui arrive si tôt dans la saison et en plus une année de coupe du monde…
Il va falloir être indulgent si on loupe la marche…
On sait d’avance que personne ne sera indulgent et tous crieront à l’incompétence de tous ceux qu’ils auront sous la main pour les incriminer. Si on passe ce troisième tour, on ira en LDC
Ouedraogo sera nitre titulaire cette saison. Il est meilleur qu'Abner, et Tagliafico va partir. Nos jeunes attaquants ont besoin de temps de jeu. Ils ont fait de beaux progrès lors de cette prépa, mais c'est vrai qu'ils sont encore juste pour être titulaires. Vivement le retour de NIak'
Mh, pas faux Mopi, mais à voir si Nicolas part vraiment (je le pense comme toi) et si Abner est rétrogradé remplaçant de luxe (vu son salaire).
Comme à chaque match, j'attends avec impatience et excitation le message de "Toitoi"!!!!
Grâce à toi, je peux regarder jouer l’OL.
J'espère que bidstrub fofana nuamah et openda vont faire la deuxième mi-temps. Si c'est le cas on peut imaginer que certains soit titulaire dans une semaine.
je t'invite à lire l'article, "Bidstrup et Sulc toujours absents" et "Lois Openda n'a pas fait le déplacement".
Et Bidstrup, qui était censé être la star de notre recrutement au milieu? Il est où?
Openda ne jouera pas à priori. Bidsrup a reçu un coup sur le genou
Openda regarde le match dans le studio d'OL Play à Lyon
Désolé les gars, j'étais aux courses : https://tinyurl.com/3deesxac.