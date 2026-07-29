Actualités
Loïs Openda, nouvel attaquant de l'OL
Loïs Openda, nouvel attaquant de l’OL (@OL)

À l’OL, Loïs Openda portera le numéro 17

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Nouvelle recrue de l’OL pour la saison à venir, Loïs Openda aura de la pression sur les épaules. Bien que le numéro 9 soit libre, l’attaquant belge a décidé d’opter pour le numéro 17.

    Il a beau occuper le poste d'avant-centre, il n'est pas vraiment du genre à opter pour le numéro 9. Du moins en club. En débarquant à l'OL pour la saison 2026-2027, Loïs Openda aurait pu sauter sur l'occasion de récupérer ce chiffre si mythique pour les buteurs. Il était la propriété d'Endrick sur les six derniers mois entre Rhône et Saône, mais le Brésilien, comme le Belge, n'était que de passage à Décines. Finalement, le numéro 9 va attendre encore un peu pour trouver un nouveau propriétaire.

    Afonso Moreira l'a libéré avec son départ

    En débarquant à l'OL, Openda a fait le choix de miser sur le 17. Un numéro qu'il a déjà porté durant sa première saison à Leipzig, avant d'opter pour le 11, mais aussi au sein de la sélection belge. Dans la capitale des Gaules, le 17 avait été porté avec succès la saison passée puisqu'il était dans le dos d'un certain Afonso Moreira. Vu l'exercice réalisé par le Portugais en 2025-2026, Loïs Openda espère connaître la même trajectoire. L'OL aussi, tout comme la Juventus Turin.

    à lire également
    Le trophée du Trofeo Ciudad de la Línea
    Contre le Betis, l’OL peut s’offrir un trophée symbolique
    1 commentaire
    1. Avatar
      lekinslayer - mer 29 Juil 26 à 11 h 54

      Le fameux numéro de feu Marc Vivien Foé, paix a son ame, que Jean II Makoun avait décidé de réhabilité

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Loïs Openda, nouvel attaquant de l'OL
    À l’OL, Loïs Openda portera le numéro 17 11:50
    Le trophée du Trofeo Ciudad de la Línea
    Contre le Betis, l’OL peut s’offrir un trophée symbolique 11:00
    Tabitha Chawinga lors de Malawi - Nigéria
    CAN 2026 : Chawinga (OL Lyonnes) et le Malawi font un exploit 10:15
    John Textor, ex président de l'OL, et Michele Kang, sa successeure
    Entre OL Groupe et Botafogo, le combat juridique continue 09:30
    Paulo Fonseca lors d'OL - Servette FC
    OL - Mercato : Fonseca a fini de convaincre Openda 08:45
    Ruben Kluivert et Abde Ezzalzouli "Ez Abde" lors de Real Betis - OL
    Real Betis - OL : trouver des certitudes plus qu'un vrai test 08:00
    Michele Kang, propriétaire de l'OL
    OL : une activité économique en baisse sur la saison écoulée 07:29
    Mercato : Loïs Openda rejoint l'OL sous la forme d'un prêt payant d'un an 28/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tanner Tessmann au duel lors de Real Betis - OL
    Comment suivre la rencontre entre l'OL et le Real Betis 28/07/26
    Le compte Instagram d'Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones"Le compte Instagram d'Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL : suivez votre média Olympique-et-Lyonnais sur Instagram ! 28/07/26
    Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
    OL Lyonnes : la CAN commence ce mardi pour Chawinga et le Malawi 28/07/26
    Gift Orban lors d'Arsenal - OL
    Mercato : Orban (ex-OL) enchaîne un nouveau prêt en Turquie 28/07/26
    Maéline Mendy à l'entraînement de l'OL
    Mercato : OL Lyonnes annonce le transfert de Mendy au Paris FC 28/07/26
    Bradley Barcola (PSG) face à Clinton Mata (OL)
    Mercato : Barcola vendu à prix d’or par le PSG ? L’OL ne touchera (presque) rien 28/07/26
    Soleina Chennouf a quitté OL Lyonnes pour s'engager avec Lille
    Mercato : Chennouf quitte l'Académie d'OL Lyonnes pour Lille 28/07/26
    Nabil Fekir vainqueur de la Coupe de la ligue des Emirats arabes unis
    Mercato : Nabil Fekir (ex-OL) va signer en Arabie saoudite 28/07/26
    Les joueurs de l'OL ont gagné le Trophée des champions en 2012
    Il y a quatorze ans, l’OL soulevait son dernier trophée 28/07/26
    OL et OL Lyonnes dévoilent le troisième maillot de 2026-2027 28/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut