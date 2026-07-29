À l’OL, Loïs Openda portera le numéro 17

Nouvelle recrue de l’OL pour la saison à venir, Loïs Openda aura de la pression sur les épaules. Bien que le numéro 9 soit libre, l’attaquant belge a décidé d’opter pour le numéro 17.

Il a beau occuper le poste d'avant-centre, il n'est pas vraiment du genre à opter pour le numéro 9. Du moins en club. En débarquant à l'OL pour la saison 2026-2027, Loïs Openda aurait pu sauter sur l'occasion de récupérer ce chiffre si mythique pour les buteurs. Il était la propriété d'Endrick sur les six derniers mois entre Rhône et Saône, mais le Brésilien, comme le Belge, n'était que de passage à Décines. Finalement, le numéro 9 va attendre encore un peu pour trouver un nouveau propriétaire.

Afonso Moreira l'a libéré avec son départ

En débarquant à l'OL, Openda a fait le choix de miser sur le 17. Un numéro qu'il a déjà porté durant sa première saison à Leipzig, avant d'opter pour le 11, mais aussi au sein de la sélection belge. Dans la capitale des Gaules, le 17 avait été porté avec succès la saison passée puisqu'il était dans le dos d'un certain Afonso Moreira. Vu l'exercice réalisé par le Portugais en 2025-2026, Loïs Openda espère connaître la même trajectoire. L'OL aussi, tout comme la Juventus Turin.