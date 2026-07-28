Parti de l'OL il y a trois ans, Bradley Barcola est peut-être bien à la fin de son aventure avec le PSG. Ne souhaitant pas prolonger au sein du club parisien, le joueur offensif pourrait être vendu au prix fort. Ce qui ne fera pas totalement les affaires lyonnaises, l'OL n'ayant pas négocié d'intéressement sur une plus-value.

Les stigmates de l'ère John Textor sont encore toujours bien présents à l'OL et coûtent encore très cher. L'Américain n'a désormais plus aucun contrôle dans la gestion du club rhodanien, mais ses frasques continuent toujours de gâcher la vie. En coulisses, il y a toutes les enquêtes pour démêler le vrai du faux sur les opérations réalisées par l'ancien propriétaire. Sur le sportif, la direction actuelle doit gérer depuis deux mercatos le cas Matt Turner, acheté huit millions d'euros et qui n'a jamais posé un pied entre Rhône et Saône. Et puis, il y a les mouvements sur lesquels l'OL peut se mordre les doigts.

Dans son désir d'avoir souvent des liquidités, John Textor n'a clairement pas été un bon businessman, ou du moins n'a pas forcément pensé au coup d'après pour le club, pensant avant tout à lui. C'est notamment le cas avec Bradley Barcola, vendu à l'été 2023 contre 45 millions d'euros (et cinq de bonus). Si la somme était plutôt importante pour un joueur qui n'avait disputé que 47 matchs avec son club formateur, tout le monde avait pu noter l'absence d'un pourcentage sur une potentielle plus-value future, comme pour Malo Gusto et au contraire de Castello Lukeba.

L'OL se contentera du mécanisme de solidarité de la FIFA

Un manque qui pourrait bien coûter cher à l'OL dans les prochaines semaines. Trois ans après son arrivée au PSG, le joueur offensif se rapprocherait d'un départ, selon plusieurs médias. Ne souhaitant pas prolonger à deux ans de la fin de son contrat, Barcola pourrait ainsi pousser le club parisien à le vendre dès cet été pour réaliser une belle affaire financière. Il serait question d'un possible transfert à plus de 100M€. Si cela venait à se concrétiser, l'OL pourrait avoir de gros regrets car cela aurait pu représenter beaucoup d'argent avec un pourcentage intégré par Textor. Il n'en est rien, mais le club lyonnais pourra toujours se consoler avec les indemnités de formation. Et vu les montants avancés, cela pourrait faire une belle enveloppe.