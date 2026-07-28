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Bradley Barcola (PSG) face à Clinton Mata (OL)
Bradley Barcola (PSG) face à Clinton Mata (OL) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Mercato : Barcola vendu à prix d’or par le PSG ? L’OL ne touchera (presque) rien

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Parti de l'OL il y a trois ans, Bradley Barcola est peut-être bien à la fin de son aventure avec le PSG. Ne souhaitant pas prolonger au sein du club parisien, le joueur offensif pourrait être vendu au prix fort. Ce qui ne fera pas totalement les affaires lyonnaises, l'OL n'ayant pas négocié d'intéressement sur une plus-value.

    Les stigmates de l'ère John Textor sont encore toujours bien présents à l'OL et coûtent encore très cher. L'Américain n'a désormais plus aucun contrôle dans la gestion du club rhodanien, mais ses frasques continuent toujours de gâcher la vie. En coulisses, il y a toutes les enquêtes pour démêler le vrai du faux sur les opérations réalisées par l'ancien propriétaire. Sur le sportif, la direction actuelle doit gérer depuis deux mercatos le cas Matt Turner, acheté huit millions d'euros et qui n'a jamais posé un pied entre Rhône et Saône. Et puis, il y a les mouvements sur lesquels l'OL peut se mordre les doigts.

    Dans son désir d'avoir souvent des liquidités, John Textor n'a clairement pas été un bon businessman, ou du moins n'a pas forcément pensé au coup d'après pour le club, pensant avant tout à lui. C'est notamment le cas avec Bradley Barcola, vendu à l'été 2023 contre 45 millions d'euros (et cinq de bonus). Si la somme était plutôt importante pour un joueur qui n'avait disputé que 47 matchs avec son club formateur, tout le monde avait pu noter l'absence d'un pourcentage sur une potentielle plus-value future, comme pour Malo Gusto et au contraire de Castello Lukeba.

    L'OL se contentera du mécanisme de solidarité de la FIFA

    Un manque qui pourrait bien coûter cher à l'OL dans les prochaines semaines. Trois ans après son arrivée au PSG, le joueur offensif se rapprocherait d'un départ, selon plusieurs médias. Ne souhaitant pas prolonger à deux ans de la fin de son contrat, Barcola pourrait ainsi pousser le club parisien à le vendre dès cet été pour réaliser une belle affaire financière. Il serait question d'un possible transfert à plus de 100M€. Si cela venait à se concrétiser, l'OL pourrait avoir de gros regrets car cela aurait pu représenter beaucoup d'argent avec un pourcentage intégré par Textor. Il n'en est rien, mais le club lyonnais pourra toujours se consoler avec les indemnités de formation. Et vu les montants avancés, cela pourrait faire une belle enveloppe.

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    8 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 28 Juil 26 à 13 h 40

      Pour info, un transfert à 100M de Barcola pourrait quand même rapporter pas loin de 4M à l'OL ! C'est pas négligeable.

      En effet cet indemnité de solidarité FIFA est calculée en fonction des années de formations, avec un pourcentage en fonction des années passées au club. Pour Barcola cela représente environ 4%, soit 4M pour un transfert à 100M.

      D'ailleurs on parle de cette somme pour la vente d'un de nos Gones, mais il ne fait pas oublier que lorsque l'on vend un joueur qui n'a pas fait sa formation chez nous, on perd ces 5% lors de la vente. 🙂

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    2. Avatar
      Sherman28 - mar 28 Juil 26 à 13 h 53

      Entre 4 et 5 millions de ce que j'ai lu effectivement. Ce n' est pas rien tout de même. Ma question : pourquoi cette info n'est pas dans l'article ??? J'ai l'impression de lire de plus en plus du vent sur olympique et lyonnais. Beaucoup d'articles, très peu d'infos. Et toujours des reprises de paragraphe entier d'anciens articles...

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      1. David Hernandez - mar 28 Juil 26 à 14 h 00

        "le club lyonnais pourra toujours se consoler avec les indemnités de formation. Et vu les montants avancés, cela pourrait faire une belle enveloppe." C'est pourtant écrit noir sur blanc en fin d'article. Et nous n'avançons aucun chiffre car les rumeurs parlent de 170M€ comme de 100M€ ou moins. Donc une fourchette qui n'en est plus une.

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        1. Avatar
          Sherman28 - mar 28 Juil 26 à 14 h 11

          David. Vous parlez d'un transfert à 100 millions dans l'article alors allez jusqu'au bout de l'estimation. Sinon ne donnez pas le montant de 100 millions si ça peut être 170 ou 60 d'ailleurs. Bref...y a Badgone qui fait le job

        2. David Hernandez - mar 28 Juil 26 à 14 h 19

          "Un transfert à plus de 100M€" donc ce n'est pas 100M si l'on veut jouer sur les mots. Merci BadGones91 dans ce cas-là 🙂

    3. RBV
      RBV - mar 28 Juil 26 à 13 h 55

      Dommage de ne pas avoir négocié mieux cette vente franchement...on peut remercier notre grand DS Cheyroux j'imagine ?
      Gestion de la fin de l'ère Aulas : cataclysmique...

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      1. Avatar
        BadGone91 - mar 28 Juil 26 à 14 h 05

        J'ai du mal avec cet argument. A l'époque je me souviens que beaucoup (dont moi) étaient surpris de la somme de 50M posée cash par le PSG. A l'époque on parlait plutôt de 30-35M.

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    4. Koko
      Koko - mar 28 Juil 26 à 14 h 11

      Au final, le QSG aura profité d'un bon joueur pendant 3 ans et va gagner 55 millions,
      Autrement dit, l'OL n'aura pas profité d'un bon joueur et en plus va perdre 55 millions (s'il nous l'aurions vendu 100M cet été).
      Oui je sais très gros raccourcie 😀

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