Real Betis - OL ou la marque indélébile de Nabil Fekir

Ce mercredi, l'OL affronte le Real Betis du côté de Cadix pour son ultime match de préparation. Dans la cité andalouse, un joueur bien connu des supporters lyonnais a réussi à se faire un nom : Nabil Fekir. Deux ans après son départ, l'ancien capitaine garde la cote.

On lui a toujours appris à détester le vert et c'est pourtant avec cette couleur qu'il a certainement connu ses plus belles heures. Entre Nabil Fekir et la couleur que Lyon aime détester, c'est une belle histoire. Celle des derbys chez les jeunes, puis chez les pros dont un qui lui a valu une célébration désormais entrée dans la légende de cette rivalité. Personne n'a oublié la manita (5-0) à Geoffroy-Guichard le 3 novembre 2017 et ce maillot floqué du numéro 18 brandi devant des supporters stéphanois en furie. Et après avoir adoré le détester, Fekir s'est retrouvé à porter ce vert au quotidien.

Non pas à l'ASSE, mais bien au Real Betis, une fois la sensation d'avoir fait le tour à l'OL. Quand Liverpool lui tendait les bras à une époque, c'est finalement vers le modeste club andalou qu'il a mis les voiles en 2019. Un transfert qui en a surpris plus d'un et pas seulement entre Rhône et Saône. "Quand on a appris qu’un champion du monde débarquait chez nous, on n’y croyait pas, mais on se demandait aussi quel était son niveau alors qu’on lui promettait le meilleur", se remémore Manuel, supporter sévillan domicilié depuis deux décennies à Lyon.

"Il est devenu une véritable idole en cinq ans"

Il est vrai qu'à 26 ans, un joueur du talent de Nabil Fekir aurait dû s'envoler vers un grand club européen, comme l'avaient fait avec lui ses grands potes Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette ou Samuel Umtiti. Mais, c'est mal connaître le personnage qui a fait le choix du cadre de vie, tout en rejoignant un club sur la pente ascendante. Cela aurait d'ailleurs pu être un tremplin, mais finalement, l'aventure a duré cinq ans. Le temps de séduire, mais aussi de remporter son premier titre en club.

Une Copa del Rey en 2022 qui le fait définitivement rentrer dans la légende du Real Betis. "Il a été un joueur clé sous l'ère Pellegrini pour remporter la Coupe du Roi en 2022 et pour la stabilité sportive du club, nous dit Alejandro Fernández, journaliste pour le site Mundo Betis. Le club a réussi pour la première fois de son histoire à se qualifier cinq années consécutives en Europe." Alors forcément, ce mercredi, à l'occasion de l'amical entre le club espagnol et l'OL, il y aura forcément une pensée pour Nabil Fekir qui a fait le bonheur des deux clubs.

À la recherche d'un nouveau club cet été

Il y a neuf mois, à l'occasion du match de Ligue Europa à la Cartuja, le nombre de maillots verdiblancos floqués du numéro 8 et de l'inscription "Fekir" n'avait rien à envier à ceux floqués "Joaquin", véritable légende du Betis. "Il est une véritable idole ici. Fekir a toujours été très engagé envers le club. Il était très apprécié des supporters, poursuit le journaliste andalou. Son départ à l'été 2024 a attristé les supporters, mais il était compréhensible sur le plan sportif, car la blessure au ligament croisé antérieur qu'il avait subie quelques mois auparavant l'avait beaucoup handicapé et son niveau avait baissé."

Parti aux Émirats arabes unis pendant deux saisons, Nabil Fekir est désormais à la recherche d'un nouveau challenge à 33 ans. Mercredi, il aura en tout cas tout le temps de s'asseoir devant sa télévision pour observer ses deux anciens clubs où il a laissé une vraie trace.