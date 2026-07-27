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Ernest Nuamah à l'entraînement de l'OL
Ernest Nuamah à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Ernest Nuamah rassure sur son état physique

  • par Gwendal Chabas

    • Éloigné des terrains durant plus d'un mois, d'avril 2025 à mai 2025, Ernest Nuamah entame l'exercice 2026-2027 avec envie. Il espère rattraper le temps perdu après une période difficile.

    Trois petits matchs avant une Coupe du monde. En 2025-2026, Ernest Nuamah a disputé seulement trois rencontres avec l'OL, lui qui a mis plus d'un an pour revenir de sa rupture du ligament croisé. Ensuite, il a "profité" du Mondial pour retrouver encore un peu plus ses sensations avec trois apparitions et 88 minutes au total. Le Ghana est allé jusqu'en 16es de finale, éliminé par la Colombie (1-0). Après deux semaines de vacances, il a retrouvé le groupe en Allemagne la semaine dernière.

    L'ailier se veut rassurant sur son état physique. Forcément, on attendra de le voir à l'œuvre. Il n'a pas joué vendredi lors du succès face à Wolfsburg (0-2), mais peut-être aura-t-il le droit à quelques minutes mercredi contre le Real Betis. Ce serait bien dans la perspective du 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Et puis le joueur de 22 ans est motivé. "J'ai très faim. Je n'ai pas beaucoup joué l'année dernière, donc maintenant, c'est mon moment. [...] Chaque jour, je reprends un peu plus de confiance, a-t-il affirmé au média du club. Je me sens bien, comme avant ma blessure."

    "J'étais fatigué dans ma tête car je faisais les mêmes choses tout le temps"

    Cet éloignement des terrains durant plus d'un an a été délicat à vivre pour l'ancien footballeur de Nordsjaelland. Il s'en est ouvert dans l'interview. "Oui, c'était extrêmement difficile. C'était la première fois. Le plus dur, c'était de ne pas pouvoir faire ce pour quoi tu es fait. Je suis resté en salle très longtemps, j'étais fatigué dans ma tête car je faisais les mêmes choses tout le temps, a-t-il confié. Mais si je veux jouer encore, il fallait que je passe par là, que je travaille. J'ai bossé dur, c'était la seule option. Mais c'était long et il y avait le manque."

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