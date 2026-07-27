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Mathieu Valbuena
Mathieu Valbuena (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

Mercato : ce n'est pas encore l'heure de la retraite pour Mathieu Valbuena (ex-OL)

  • par Gwendal Chabas

    • À 41 ans, Mathieu Valbuena repousse sa retraite. Il a signé dans un club de D2 maltaise, poursuivant son odyssée autour de la Méditerranée.

    La Grèce, Chypre et maintenant Malte. Sur sa fin de carrière, Mathieu Valbuena s'offre un voyage autour de la mer Méditerranée. Un joli périple, lui qui ne souhaite pas raccrocher les crampons. L'ancien Lyonnais, de 2015 à 2017 (76 affiches, 12 réalisations), s'est engagé avec Santa Lucia, pensionnaire de deuxième division maltaise. À 41 ans, "Petit Vélo" continue donc sa vie de footballeur professionnel. Il s'apprête à découvrir un nouveau pays. Il évoluait avec la réserve de l'Olympiakos depuis l'été 2025 en D2 grecque (11 apparitions, 3 buts et 4 passes décisives).

    Le club avait fini 11e la saison dernière

    Cette aventure n'était pas envisagée par le milieu offensif selon L'Équipe. Il comptait initialement prendre sa retraite à Athènes, où il a ouvert une académie en 2024. Cette offre lui a donc fait changer ses plans. Il a signé pour un an, avec une année en option, qui pourrait être levée si le Français dispute suffisamment de matchs. 11e en 2025-2026, Santa Luccia nourrirait davantage d'ambitions pour la saison à venir, avec un ancien international tricolore dans ses rangs (52 réalisations, 8 réalisations).

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