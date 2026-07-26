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Salma Paralluelo, nouvelle joueuse d'OL Lyonnes
Salma Paralluelo, nouvelle joueuse d’OL Lyonnes (@OL Lyonnes)

Mercato : Paralluelo explique une des raisons de son arrivée à OL Lyonnes

  • par David Hernandez

    • Ayant choisi de ne pas prolonger avec le FC Barcelone, Salma Paralluelo fait le grand saut avec une première expérience à l'étranger. Au sein d'OL Lyonnes, elle pourra compter sur le soutien de Jonatan Giráldez et Ingrid Engen, côtoyés en Catalogne.

    À 22 ans, elle a choisi de faire le grand saut. Après avoir tout connu avec le FC Barcelone en quatre saisons, Salma Paralluelo a décidé de ne pas prolonger avec le club blaugrana. Difficile alors de rester en Espagne où le Barça est la référence. Il fallait donc aller voir ailleurs, à l'étranger. Elle avait l'embarras du choix avec des prétendants anglais et même le PSG selon certaines rumeurs. Finalement, elle a signé à OL Lyonnes avec un contrat de quatre ans à la clé. Une étape importante dans la carrière de l'Espagnole. "C’est la première fois que je rejoins un club étranger, je me sens prête, j’ai hâte de relever ce nouveau défi, a-t-elle déclaré au moment de sa signature. J’ai choisi ce club parce que c’est une très grande institution avec une histoire incroyable."

    "Giraldez a compté dans ma décision"

    Ayant évolué avec deux Ballons d'Or (PutellasBonmati) au FC Barcelone, Salma Paralluelo en retrouvera une autre à Décines avec Ada Hegerberg, première lauréate du trophée. Surtout, elle ne débarquera pas en territoire inconnu pour une première expérience à l'étranger. Avec un staff à dominante espagnole, l'ailière retrouvera deux visages bien connus au Barça : Jonatan Giráldez et Ingrid Engen"Je connais Jonatan Giráldez et cela a évidemment compté dans ma décision de venir ici. J’ai déjà travaillé avec lui, je pense que c’est un leader naturel et l’idée de retravailler avec lui m’attirait énormément. J’ai vraiment hâte de partager à nouveau un vestiaire avec Ingrid Engen. C’est une immense joueuse et surtout une personne formidable." Gageons que la Norvégienne, après une saison à OL Lyonnes, saura accueillir de la meilleure des façons son ancienne et désormais future coéquipière. 

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