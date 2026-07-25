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Michele Kang avec Salma Paralluelo, nouvelle joueuse d'OL Lyonnes
Michele Kang avec Salma Paralluelo, nouvelle joueuse d’OL Lyonnes (@OL Lyonnes)

Mercato : Paralluelo portera le numéro 77 à OL Lyonnes

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Nouvelle recrue d’OL Lyonnes, Salma Paralluelo va reprendre l’entrainement avec ses coéquipières ce lundi. Pour le premier amical contre la Real Sociedad, l’Espagnole arborera son nouveau numéro, le 77.

    Il fallait bien une recrue d’envergure pour faire passer un peu mieux la pilule du départ de Kadidiatou Diani. Malgré les intérêts anglais ou même du PSG, Salma Paralluelo a donc choisi de s’inscrire sur le long terme avec OL Lyonnes. À 22 ans, la polyvalente joueuse offensive a signé un contrat courant jusqu’en juin 2030 et devrait être une des joueuses les mieux payées au monde. Il y aura forcément de la pression autour de l’ancienne du FC Barcelone, qui va vivre sa première expérience à l’étranger. Pouvant compter sur Ingrid Engen et Jonatan Giráldez pour s’intégrer, Paralluelo va découvrir ses nouvelles coéquipières à compter de ce lundi 27 juillet, date de la reprise d’OL Lyonnes.

    Un premier match en public le 29 août prochain

    Si les supporters lyonnais pourront voir la nouvelle recrue à l’œuvre dès le vendredi 31 juillet avec la séance ouverte au public, pour voir Salma Paralluelo et les nouvelles arrivées en match, il va falloir patienter jusqu’à la fin août et le duel contre le London City Lionesses, les autres rencontres étant à huis clos. L’occasion de voir la triple championne d’Europe enfiler en public son numéro 77, qu’elle portera pour les quatre prochaines saisons.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Oelix - sam 25 Juil 26 à 17 h 45

      Pourquoi le 77 ? Y a t-il une signification cachée ?

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