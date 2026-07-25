OL : Khalis Merah tease un retour sur les terrains

Absent depuis le début de la préparation suite à une blessure à la cheville dès le premier jour d'entraînement, Khalis Merah suit un protocole de rééducation. N'ayant pas fait le voyage en Allemagne durant la semaine, le milieu de l'OL est plus que jamais sur le retour.

On ne peut pas forcément dire que son absence a été préjudiciable, néanmoins, elle a pu montrer qu'il manquait un profil dans son genre dans le milieu de terrain de l'OL. Durant cet été, Khalis Merah apprend la patience, lui qui a été freiné par une blessure au pire des moments. Prêt à en découdre durant l'intersaison, le Majoland a connu une vilaine blessure à la cheville dès le premier jour de reprise fin juin et a donc dû faire une croix sur la préparation estivale. Après avoir porté une botte médicale sur la première quinzaine, Merah a rassuré les supporters du côté de Bourgoin, en enchaînant les photos et signatures d'autographes.

Assez en condition pour postuler à Prague ?

Toutefois, malgré un retour individuel sur les terrains, le staff a choisi de ne pas l'amener en stage en Allemagne dans le but de poursuivre du mieux possible son processus de rééducation pour un retour. Ce dernier se rapproche chaque jour un peu plus, comme il l'a mis en avant sur ses réseaux sociaux. Proche de retoucher le ballon avec le reste du groupe, Khalis Merah pourra-t-il postuler pour le match aller contre le Sparta Prague avec tout juste une semaine d'entrainement ?