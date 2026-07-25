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Khalis Merah en discussions avec Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles lors de Toulouse - OL
Khalis Merah en discussions avec Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles lors de Toulouse – OL (Photo by Nathan Barange / DPPI via AFP)

OL : Khalis Merah tease un retour sur les terrains

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Absent depuis le début de la préparation suite à une blessure à la cheville dès le premier jour d'entraînement, Khalis Merah suit un protocole de rééducation. N'ayant pas fait le voyage en Allemagne durant la semaine, le milieu de l'OL est plus que jamais sur le retour.

    On ne peut pas forcément dire que son absence a été préjudiciable, néanmoins, elle a pu montrer qu'il manquait un profil dans son genre dans le milieu de terrain de l'OL. Durant cet été, Khalis Merah apprend la patience, lui qui a été freiné par une blessure au pire des moments. Prêt à en découdre durant l'intersaison, le Majoland a connu une vilaine blessure à la cheville dès le premier jour de reprise fin juin et a donc dû faire une croix sur la préparation estivale. Après avoir porté une botte médicale sur la première quinzaine, Merah a rassuré les supporters du côté de Bourgoin, en enchaînant les photos et signatures d'autographes.

    Assez en condition pour postuler à Prague ?

    Toutefois, malgré un retour individuel sur les terrains, le staff a choisi de ne pas l'amener en stage en Allemagne dans le but de poursuivre du mieux possible son processus de rééducation pour un retour. Ce dernier se rapproche chaque jour un peu plus, comme il l'a mis en avant sur ses réseaux sociaux. Proche de retoucher le ballon avec le reste du groupe, Khalis Merah pourra-t-il postuler pour le match aller contre le Sparta Prague avec tout juste une semaine d'entrainement ?

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    4 commentaires
    1. janot06
      janot06 - sam 25 Juil 26 à 9 h 31

      "tease"?
      Pourquoi cette utilisation abusive de mots anglais "maltapropos" me hérisse toujours le poil ?

      Signaler
    2. Avatar
      ggs - sam 25 Juil 26 à 9 h 34

      Je vois pas en quoi il "tease"

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    3. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - sam 25 Juil 26 à 9 h 47

      Je pense que Merah pourra rentrer en cours de match si c’est utile! Sans risquer une rechute . Il ne faut pas trop se presser en début de saison!

      Signaler
    4. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - sam 25 Juil 26 à 10 h 09

      Très bonne nouvelle car son absence a révélé ,s’il en était besoin, l’importance qu’il a pris désormais au sein du groupe.👍🔴🔵

      Signaler

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