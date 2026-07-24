OL - Sparta Prague : la billetterie du match retour est ouverte

La vente des places est lancée. L'OL retrouvera le Sparta Prague le mardi 11 août pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Les supporters lyonnais peuvent d'ores et déjà réserver leur place pour le grand retour à domicile de l'OL en C1. Le club a ouvert cette semaine la billetterie du match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Les hommes de Paulo Fonseca affronteront les Tchèques du Sparta Prague le 11 août prochain. La rencontre sera diffusée sur Canal+ pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement à Décines. Côté tarifs, le grand public pourra se procurer des places à partir de 10 €, avec un plafond fixé à 65 € pour les meilleures catégories. Les abonnés bénéficient quant à eux d'une remise, avec des prix allant de 9 € à 58 € par ticket.

Un horaire encore à confirmer par l'UEFA

L'affluence devrait donc être conséquente dans les travées du stade, six ans après la dernière apparition lyonnaise en phase finale de C1. Une seule zone d'ombre subsiste. Si la rencontre devrait bel et bien se disputer le mardi 11 août, l'horaire n'a pas été encore officiellement validé par l'UEFA. Ce dernier point pourrait éventuellement bouger au cours des prochains jours en fonction du calendrier européen. Le match aller aura lieu la semaine précédente à Prague, dans l'antre de la Letná Arena.