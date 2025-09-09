Actualités
OL : Michele Kang réagit à la prolongation du partenariat avec Groupama

  • par Antoine Lio

    • En juillet dernier, l'OL officialisait la prolongation de son partenariat de naming. Michele Kang se dit "honorée de compter" sur Groupama.

    Nous l'avions annoncé en exclusivité. Le 29 juillet, l'OL officialisait la poursuite d'aventure avec l'assureur Groupama pour l'appellation du Grand Stade. Un contrat qui arrivait à terme cet été. La nouvelle présidente, Michele Kang, avait relancé les négociations entre les deux entités pour une troisième prolongation après 2020 et 2022. Les discussions étaient alors au point mort.

    Une historie entamée en 2017. "Nous sommes extrêmement honorés de compter Groupama parmi nos partenaires. Leur fidélité et leur confiance confirment notre stratégie de maintenir un lien durable avec notre territoire, avec les grands lyonnais et plus largement tous les supporters du club, a-t-elle déclaré lors de la présentation le 31 août dernier. Nous savons combien l'entreprise est engagée à soutenir les projets et les initiatives sportives, culturelles et populaires et nous sommes impatients de poursuivre cette formidable aventure humaine avec les équipes locales".

    Contrat jusqu'en 2030

    Depuis huit ans, l’assureur français affiche son nom sur les façades du stade de Décines. Le bail inclut également le centre d’entraînement, le "Groupama OL Training Center". Dès à présent, les deux entités sont liées ensemble jusqu'en 2030. À l'issue de cette échéance, l'Olympique lyonnais et la société auront passé 13 années en commun autour de l'enceinte sportive.

