OL - Go Ahead Eagles : Paulo Fonseca à nouveau très prudent

Comme toujours dès qu'il évoque un adversaire, Paulo Fonseca s'est montré prudent et élogieux vis-à-vis de Go Ahead Eagles. Un club finalement peu connu en Europe.

Même face à un rival beaucoup plus modeste, vous ne ferez pas dévier Paulo Fonseca de sa ligne directrice. L'entraîneur portugais a la réputation de se montrer très souvent prudent lorsqu'on l'interroge sur le futur concurrent de l'OL. Il n'a pas dérogé à cette règle ce mercredi au moment d'évoquer Go Ahead Eagles, qu'il reçoit jeudi (21 heures).

Une équipe défensivement très compacte

Pourtant, le dixième du championnat néerlandais était presque inconnu au bataillon avant le début de saison. "Ils sont six points, a-t-il rappelé. Ils ont en plus battu deux bonnes équipes, dont Aston Villa (2-1, ainsi que le Panathinaïkós, NDLR). Un club qui s'impose contre ces adversaires a forcément des qualités. J'ai observé beaucoup de leurs matchs. Ils ont des forces offensives, et défensivement, c'est très compact. Ce sera une partie difficile. J'ai vu principalement les rencontres face à Aston Villa et Feyenoord (2-1), de fortes oppositions."

Comme il l'avait fait contre le Maccabi Tel-Aviv (0-6), l'Olympique lyonnais cherchera à se montrer sérieux d'entrée. Dans sa position, il ne peut de toute manière pas faire autrement, au vu de son inconstance. "La préparation est la même. Notre ambition reste de voir quels sont les points forts adverses, pourquoi ils ont gagné des affiches délicates. On se prépare à respecter notre plan de jeu des deux côtés du terrain, comme on le fait d'habitude", a confirmé le Lusitanien.