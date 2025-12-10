Actualités
Paulo Fonseca, coach de l'OL
Paulo Fonseca, coach de l’OL (Photo by CHRISTIAN CHARISIUS / dpa Picture-Alliance via AFP)

OL - Go Ahead Eagles : Paulo Fonseca à nouveau très prudent

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Comme toujours dès qu'il évoque un adversaire, Paulo Fonseca s'est montré prudent et élogieux vis-à-vis de Go Ahead Eagles. Un club finalement peu connu en Europe.

    Même face à un rival beaucoup plus modeste, vous ne ferez pas dévier Paulo Fonseca de sa ligne directrice. L'entraîneur portugais a la réputation de se montrer très souvent prudent lorsqu'on l'interroge sur le futur concurrent de l'OL. Il n'a pas dérogé à cette règle ce mercredi au moment d'évoquer Go Ahead Eagles, qu'il reçoit jeudi (21 heures).

    Une équipe défensivement très compacte

    Pourtant, le dixième du championnat néerlandais était presque inconnu au bataillon avant le début de saison. "Ils sont six points, a-t-il rappelé. Ils ont en plus battu deux bonnes équipes, dont Aston Villa (2-1, ainsi que le Panathinaïkós, NDLR). Un club qui s'impose contre ces adversaires a forcément des qualités. J'ai observé beaucoup de leurs matchs. Ils ont des forces offensives, et défensivement, c'est très compact. Ce sera une partie difficile. J'ai vu principalement les rencontres face à Aston Villa et Feyenoord (2-1), de fortes oppositions."

    Comme il l'avait fait contre le Maccabi Tel-Aviv (0-6), l'Olympique lyonnais cherchera à se montrer sérieux d'entrée. Dans sa position, il ne peut de toute manière pas faire autrement, au vu de son inconstance. "La préparation est la même. Notre ambition reste de voir quels sont les points forts adverses, pourquoi ils ont gagné des affiches délicates. On se prépare à respecter notre plan de jeu des deux côtés du terrain, comme on le fait d'habitude", a confirmé le Lusitanien.

    Des supporters devant le Parc OL
    OL - Saint-Cyr Collonges : la billetterie lancée, le club organise une initiative solidaire
      vauban - mer 10 Déc 25 à 15 h 08

      A se demander si ce n'est pas lui qui amène avant match une frilosité aux joueurs , nos scores prouvent que l'on ne lâche pas les chevaux mais plutôt dans de la retenue , un peu pour ça qu'un Fofana ou Nuhama passent pour des super subs , car ils détonnent avec sa prudence a tout ..
      De connaitre les forces en présence, les retransmettent là est son travail mais il faut qu'il apprenne à donner de la force a son groupe , dire toujours des attention les transformer par on va leur péter la gueule : seul l'arbitre Millot a eu droit a ce côté positif ..

