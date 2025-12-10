Actualités
Les supporters de l'OL face à Reims
Les supporters de l’OL face à Reims (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Go Ahead Eagles : beaucoup de Néerlandais, mais une faible affluence à venir ?

  • par Gwendal Chabas

    • L'OL attirera-t-il 30 000 spectateurs jeudi pour son match face à Go Ahead Eagles ? À un peu plus de 24 heures du coup d'envoi, 25 000 billets avaient trouvé preneur.

    Des quatre adversaires reçus par l'OL lors de la phase de classement de la Ligue Europa, il est probablement le moins connu. Ce jeudi à 21 heures, les Rhodaniens accueillent Go Ahead Eagle, équipe actuellement 10e d'Eredivisie. Loin d'être le plus prestigieux, le club néerlandais devra tout de même être pris au sérieux. Rappelons qu'il a battu Aston Villa plus tôt dans la saison (2-1).

    1 600 Néerlandais présents

    Néanmoins, ce rendez-vous européen peine à faire lever la foule. Il se pourrait que l'on assiste à la plus faible affluence de l'exercice 2025-2026 en C3. À un peu plus de 24 heures du match, 25 000 personnes ont pris leur place pour assister à la rencontre. Un horaire, en semaine, qui ne participe pas non plus à l'attractivité de cette confrontation. Sauf chez les plus de 1 600 fans de la formation basée à Deventer qui feront le déplacement. Un important contingent qui promet de donner de la voix, tandis que les joueurs de Melvin Boel vivent leur première véritable campagne de coupe d'Europe.

    Auparavant, l'Olympique lyonnais avait battu Salzbourg devant 31 767 supporters (1-0). Il a aussi maté Bâle (2-0) sous les yeux de 35 586 personnes. La barrière des 30 000 sera-t-elle franchie grâce aux quelques heures restantes ? Réponse demain soir. Mais, des places sont encore en vente à partir de 15 euros. On en retrouve à ce prix en haut de la tribune Nord, ou dans les secteurs intermédiaire et bas du virage Sud.

    à lire également
    L'OL et Alexandre Aulas associés pour longtemps dans l'évènementiel

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL face à Reims
    OL - Go Ahead Eagles : beaucoup de Néerlandais, mais une faible affluence à venir ? 11:50
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Manchester United - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV 11:00
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ligue des champions : premier duel entre Manchester United et l'OL Lyonnes 10:10
    L'OL et Alexandre Aulas associés pour longtemps dans l'évènementiel 09:25
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes veut relever le défi Manchester United 08:40
    Futur adversaire de l'OL, qui est Go Ahead Eagles ? 08:00
    Le plateau de TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 8 décembre en podcast  07:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L'OL Lyonnes au complet pour affronter Manchester United 09/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient - OL
    Ligue 1 : deux montants touchés par Lorient, une anomalie pour l'OL 09/12/25
    Le Rhodanien Jérémie Pignard arbitre d'OL - Saint-Cyr Collonges 09/12/25
    Ancien joueur de l'OL, Ludovic Assémoassa est décédé 09/12/25
    Ainsley Maitland-Niles à l'entraînement de l'OL
    OL : Ainsley Maitland-Niles réprimandé après Lorient 09/12/25
    Un quatuor albanais pour officier lors d'OL - Go Ahead Eagles 09/12/25
    OL Académie
    OL Académie : Bassila en chef d'orchestre, une refonte globale 09/12/25
    Bryan Meyo avec le Gabon
    OL : Bryan Meyo ne fera pas la CAN avec le Gabon 09/12/25
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Après Lorient, un retour au goût amer pour Paulo Fonseca 09/12/25
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL - Le Havre : le duo Fonseca - Maciel recomposé sur le banc 09/12/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Une arbitre roumaine désignée pour diriger Manchester United - OL 09/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut