L'OL attirera-t-il 30 000 spectateurs jeudi pour son match face à Go Ahead Eagles ? À un peu plus de 24 heures du coup d'envoi, 25 000 billets avaient trouvé preneur.

Des quatre adversaires reçus par l'OL lors de la phase de classement de la Ligue Europa, il est probablement le moins connu. Ce jeudi à 21 heures, les Rhodaniens accueillent Go Ahead Eagle, équipe actuellement 10e d'Eredivisie. Loin d'être le plus prestigieux, le club néerlandais devra tout de même être pris au sérieux. Rappelons qu'il a battu Aston Villa plus tôt dans la saison (2-1).

1 600 Néerlandais présents

Néanmoins, ce rendez-vous européen peine à faire lever la foule. Il se pourrait que l'on assiste à la plus faible affluence de l'exercice 2025-2026 en C3. À un peu plus de 24 heures du match, 25 000 personnes ont pris leur place pour assister à la rencontre. Un horaire, en semaine, qui ne participe pas non plus à l'attractivité de cette confrontation. Sauf chez les plus de 1 600 fans de la formation basée à Deventer qui feront le déplacement. Un important contingent qui promet de donner de la voix, tandis que les joueurs de Melvin Boel vivent leur première véritable campagne de coupe d'Europe.

Auparavant, l'Olympique lyonnais avait battu Salzbourg devant 31 767 supporters (1-0). Il a aussi maté Bâle (2-0) sous les yeux de 35 586 personnes. La barrière des 30 000 sera-t-elle franchie grâce aux quelques heures restantes ? Réponse demain soir. Mais, des places sont encore en vente à partir de 15 euros. On en retrouve à ce prix en haut de la tribune Nord, ou dans les secteurs intermédiaire et bas du virage Sud.