Ludovic Assemoassa avec le Togo à la Coupe du monde 2006 (Photo by Jamie McDonald / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Ancien joueur de l'OL, Ludovic Assémoassa est décédé

  • par Gwendal Chabas

    • Ce mardi, l'Olympique lyonnais a annoncé la mort de Ludovic Assémoassa. Ancien joueur de la réserve de l'OL, il a aussi été international togolais.

    S'il n'a jamais porté les couleurs de l'OL avec les professionnels, Ludovic Assémoassa aura participé au rayonnement de son centre de formation durant sa carrière. Ce mardi, l'Olympique lyonnais a communiqué sur son décès, à l'âge de 45 ans. "Ludovic Assémoassa, enfant de l'Academy, international togolais, nous a quittés. Partout où il a joué ou entraîné, il a fait l'unanimité. Il était profondément aimé, a-t-il rappelé. À sa famille, à ses amis, son club de Lyon-La Duchère, nous adressons nos plus sincères condoléances."

    Né à Lyon en septembre 1980, l'ancien latéral gauche a franchi toutes les étapes jusqu'à jouer avec l'équipe réserve des septuples champions de France. Il termine d'ailleurs champion de CFA (National 2) en 2000. À 20 ans, il part non loin de chez lui, à Clermont, où il découvre la Ligue 2. Il y effectuera une honnête carrière avec 121 rencontres disputées jusqu'en 2006, lorsqu'il rejoint l'Espagne et Ciudad Murcie.

    Il a joué la Coupe du monde 2006

    Cette année 2006 restera à jamais gravée dans sa mémoire car c'est à cette époque qu'il devient international avec le Togo. Il disputera même la Coupe du monde en Allemagne. Un Mondial achevé très rapidement, puisque dès le premier match, il se blesse gravement au genou alors qu'il était titulaire. Ce qui signifiera aussi la fin de son aventure internationale.

    Après une dernière expérience à Limonest de 2010 à 2012, Ludovic Assémoassa raccroche les crampons et devient entraîneur. D'abord coach de l'équipe B de Lyon-La Duchère, il prend pour l'exercice 2023-2024 les commandes du groupe de National 3. Le trio qu'il formait avec Karim Bounouara et Habib Sisbane a mené les Lyonnais jusqu'aux 32es de finale de la Coupe de France et à la deuxième place en championnat. Il avait quitté son poste à l'été 2024.

