Actualités
Islam Slimani, nouveau joueur de Cluj
Islam Slimani, nouveau joueur de Cluj (@CFR Cluj)

Mercato : Slimani (ex-OL) s'engage avec le CFR Cluj, en Roumanie

  • par Antoine Lio
  • 3 Commentaires

    • Après une courte expérience en Belgique, Islam Slimani va rejoindre librement le quinzième club de sa carrière, en Roumanie. Le CFR Cluj.

    L'Algérie, le Portugal, l'Angleterre, la Turquie, la France, la Belgique, le Brésil et la Roumanie. Islam Slimani voyage à travers le globe depuis le début de sa carrière. Et poursuit son tour du monde des clubs en Roumanie. Avec le CFR Cluj, l'Algérien évoluera dans l'élite roumaine. Lui qui était libre après avoir été prêté par le CR Belouizdad (Algérie) en Belgique au KVC Westerlo.

    Meilleur buteur de la sélection algérienne (102 capes, 47 buts), l'attaquant de 37 ans semble aimer les expériences. Lui qui les cumule depuis le début de sa carrière sans jamais vraiment s'ancrer durablement au sein d'une équipe. Formé en Algérie, le buteur dispute le plus de rencontres avec le Sporting CP (123 matchs, 61 buts).

    Un passage contrasté avec l'OL

    Le néo-attaquant du CFR Cluj avait atterri entre Rhône et Saône en janvier 2021. Une année après, l'ancien Lyonnais s'était illustré à treize reprises en 37 matchs toutes compétitions confondues (8 buts, 5 passes décisives). Mais seulement après une saison et demie, la direction lyonnaise avait décidé de mettre fin à son contrat. En Roumanie, c'est un nouveau défi qui attend l'expérimenté Islam Slimani (451 matchs, 154 buts, 57 passes décisives).

    à lire également
    Karl Toko-Ekambi
    Mercato : un troisième club en Arabie saoudite pour Toko-Ekambi (ex-OL)
    3 commentaires
    1. Bidibulle
      Bidibulle - sam 13 Sep 25 à 14 h 45

      Alors là ... on s en br.nle!

      Pis chuis pas tout seul. Promis.

      Signaler
    2. Valbranque
      Valbranque - sam 13 Sep 25 à 15 h 01

      petite pensée pour notre ami pointdujour

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - sam 13 Sep 25 à 15 h 17

      Faut avoir faim pour aller jouer en roumanie à 37 piges .
      Qu'est ce qui le motive encore ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    L’OL veut "surfer cet état d’esprit collectif" à Rennes 15:10
    Islam Slimani, nouveau joueur de Cluj
    Mercato : Slimani (ex-OL) s'engage avec le CFR Cluj, en Roumanie 14:20
    La joie de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Reims
    OL : un seul Lyonnais dans le top 20 des notes de Ligue 1 sur FC26 13:30
    Rachid Ghezzal
    OL : Ghezzal "va apporter un plus dans le dernier geste" 12:40
    Karl Toko-Ekambi
    Mercato : un troisième club en Arabie saoudite pour Toko-Ekambi (ex-OL) 11:50
    La pelouse du Parc OL en Ligue 1
    OL - Ligue 1 : les clubs français au soutien de la nouvelle campagne de la LFP 11:00
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Week-end totalement off pour l’OL Lyonnes 10:15
    Samuel Umtiti lors de Naples - Lecce
    L’heure de la retraite pour Umtiti (ex-OL) ? 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Fonseca voit en partie le bout du tunnel à Rennes 08:45
    Cris ancien entraîneur de Châteauroux
    Cris : "Je vois un OL qui a faim et ne triche pas" 08:00
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Rennes - OL : près d'un millier de Lyonnais au Roazhon Park 07:30
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    Face à Rennes, l'OL pourrait égaler un record de 1981 12/09/25
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    Challenge Espoirs : la réserve de l'OL lance bien sa campagne face à l'OM 12/09/25
    Jérémy Jacquet, joueur de Rennes
    Rennes au complet avant de recevoir l'OL 12/09/25
    Samuel Umtiti, défenseur de Lille
    Visite de courtoisie pour Umtiti au GOLTC ce vendredi 12/09/25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
    Niakhaté, Ghezzal et Satriano aptes pour Rennes - OL 12/09/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Fonseca (OL) : "Plus difficile de signer un attaquant maintenant" 12/09/25
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    Descamps (OL) : "Croquer à pleines dents la chance qu'on me donne" 12/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut