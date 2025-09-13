Mercato : Slimani (ex-OL) s'engage avec le CFR Cluj, en Roumanie

Après une courte expérience en Belgique, Islam Slimani va rejoindre librement le quinzième club de sa carrière, en Roumanie. Le CFR Cluj.

L'Algérie, le Portugal, l'Angleterre, la Turquie, la France, la Belgique, le Brésil et la Roumanie. Islam Slimani voyage à travers le globe depuis le début de sa carrière. Et poursuit son tour du monde des clubs en Roumanie. Avec le CFR Cluj, l'Algérien évoluera dans l'élite roumaine. Lui qui était libre après avoir été prêté par le CR Belouizdad (Algérie) en Belgique au KVC Westerlo.

Meilleur buteur de la sélection algérienne (102 capes, 47 buts), l'attaquant de 37 ans semble aimer les expériences. Lui qui les cumule depuis le début de sa carrière sans jamais vraiment s'ancrer durablement au sein d'une équipe. Formé en Algérie, le buteur dispute le plus de rencontres avec le Sporting CP (123 matchs, 61 buts).

Un passage contrasté avec l'OL

Le néo-attaquant du CFR Cluj avait atterri entre Rhône et Saône en janvier 2021. Une année après, l'ancien Lyonnais s'était illustré à treize reprises en 37 matchs toutes compétitions confondues (8 buts, 5 passes décisives). Mais seulement après une saison et demie, la direction lyonnaise avait décidé de mettre fin à son contrat. En Roumanie, c'est un nouveau défi qui attend l'expérimenté Islam Slimani (451 matchs, 154 buts, 57 passes décisives).