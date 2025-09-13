L’OL veut "surfer cet état d’esprit collectif" à Rennes

Auteur d’un trois sur trois avant la trêve internationale, l’OL ne veut pas casser sa dynamique à Rennes. Tous les ingrédients sont là pour viser un quatre à la suite en Bretagne.

Est-ce que la dynamique positive du début de saison a-t-elle pris un coup à cause de la trêve internationale ? C’est toujours la question qui se pose à chaque retour de rendez-vous en sélection. Fort heureusement pour l’OL, les deux semaines de pause n’ont pas eu d’incidence sur les forces lyonnaises pour le déplacement à Rennes. Bien que touché avec le Sénégal, Moussa Niakhaté sera bien de la partie en Bretagne, lui qui a participé à la séance collective vendredi. Toutefois, ces retours de trêves ne sont pas forcément la tasse de thé de Paulo Fonseca. "Oui, je n'aime pas le match après la trêve nationale. Mais je dois dire que cette semaine, nous avons eu beaucoup de joueurs ici, s’est réjoui le Portugais en conférence de presse. On a fait un bon travail, on a travaillé bien. J’avance vers ce match avec beaucoup de confiance."

"Garder de l'ambition dans le jeu"

Malgré le début d’été chaotique, tous les voyants sont au vert à l’OL. Une préparation estivale réussie qui s’est enchaînée avec trois succès en autant de matchs en Ligue 1. Un début rêvé qu’il faudra confirmer contre Rennes ce dimanche pour égaler un record datant de 1981. Alors comment y parvenir ? Rémy Descamps a sa petite idée sur la question. "Il faut garder cet état d’esprit collectif, garder cette ambition-là dans le jeu aussi. Continuer de travailler sur nos principes fondamentaux défensifs aussi. Toujours chercher à s'améliorer, parce que oui, on gagne des matchs, mais tout n'est pas parfait non plus." Dans les pas du PSG, l’OL veut faire le plein de confiance avant de lancer son marathon avec six matchs en 22 jours.