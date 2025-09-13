Actualités
La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
La joie des joueurs de l’OL face à Metz. (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

L’OL veut "surfer cet état d’esprit collectif" à Rennes

  • par David Hernandez

    • Auteur d’un trois sur trois avant la trêve internationale, l’OL ne veut pas casser sa dynamique à Rennes. Tous les ingrédients sont là pour viser un quatre à la suite en Bretagne.

    Est-ce que la dynamique positive du début de saison a-t-elle pris un coup à cause de la trêve internationale ? C’est toujours la question qui se pose à chaque retour de rendez-vous en sélection. Fort heureusement pour l’OL, les deux semaines de pause n’ont pas eu d’incidence sur les forces lyonnaises pour le déplacement à Rennes. Bien que touché avec le Sénégal, Moussa Niakhaté sera bien de la partie en Bretagne, lui qui a participé à la séance collective vendredi. Toutefois, ces retours de trêves ne sont pas forcément la tasse de thé de Paulo Fonseca"Oui, je n'aime pas le match après la trêve nationale. Mais je dois dire que cette semaine, nous avons eu beaucoup de joueurs ici, s’est réjoui le Portugais en conférence de presse. On a fait un bon travail, on a travaillé bien. J’avance vers ce match avec beaucoup de confiance."

    "Garder de l'ambition dans le jeu"

    Malgré le début d’été chaotique, tous les voyants sont au vert à l’OL. Une préparation estivale réussie qui s’est enchaînée avec trois succès en autant de matchs en Ligue 1. Un début rêvé qu’il faudra confirmer contre Rennes ce dimanche pour égaler un record datant de 1981. Alors comment y parvenir ? Rémy Descamps a sa petite idée sur la question. "Il faut garder cet état d’esprit collectif, garder cette ambition-là dans le jeu aussi. Continuer de travailler sur nos principes fondamentaux défensifs aussi. Toujours chercher à s'améliorer, parce que oui, on gagne des matchs, mais tout n'est pas parfait non plus." Dans les pas du PSG, l’OL veut faire le plein de confiance avant de lancer son marathon avec six matchs en 22 jours.

    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Fonseca voit en partie le bout du tunnel à Rennes 08:45
    Cris ancien entraîneur de Châteauroux
    Cris : "Je vois un OL qui a faim et ne triche pas" 08:00
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Rennes - OL : près d'un millier de Lyonnais au Roazhon Park 07:30
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    Face à Rennes, l'OL pourrait égaler un record de 1981 12/09/25
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    Challenge Espoirs : la réserve de l'OL lance bien sa campagne face à l'OM 12/09/25
    Jérémy Jacquet, joueur de Rennes
    Rennes au complet avant de recevoir l'OL 12/09/25
    Samuel Umtiti, défenseur de Lille
    Visite de courtoisie pour Umtiti au GOLTC ce vendredi 12/09/25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
    Niakhaté, Ghezzal et Satriano aptes pour Rennes - OL 12/09/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Fonseca (OL) : "Plus difficile de signer un attaquant maintenant" 12/09/25
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    Descamps (OL) : "Croquer à pleines dents la chance qu'on me donne" 12/09/25
