Dominik Greif lors d'OL - Nantes
Dominik Greif lors d’OL – Nantes (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - Le Havre : seulement deux changements dans le onze ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Moins de trois jours après la victoire contre Go Ahead Eagles, Paulo Fonseca ne devrait pas chambouler son onze de départ. L'OL devrait rester dans la même configuration qu'en Ligue Europa, avec seulement les rentrées de Dominik Greif et Hans Hateboer.

    Même s'il avait l'envie de le faire, Paulo Fonseca ne peut pas vraiment faire ce qu'il veut. Ayant encore répété qu'il avait un effectif court, l'entraîneur de l'OL doit tirer sur les organismes et se contente encore et toujours de s'appuyer sur les mêmes éléments pour débuter les rencontres. Ce n'est pas le match contre Le Havre qui devrait changer la donne. Bien au contraire. Malgré un match de Ligue Europa moins de trois jours avant, l'OL ne devrait pas connaitre de grands chamboulements dans son onze de départ. Les Lyonnais ont certes fini exténués jeudi soir contre Go Ahead Eagles, ils vont devoir remettre le bleu de chauffe ce dimanche après-midi.

    Moreira de nouveau en piston gauche ?

    Paulo Fonseca a rapidement avoué qu'il lui était difficile de se passer de Corentin Tolisso et que son capitaine allait encore guider les siens face au. HAC. Il ne sera pas le seul puisqu'il ne devrait y avoir que deux changements entre le match de Ligue Europa et celui de Ligue 1. Dans le 3-5-2 utilisé contre Go Ahead Eagles, Dominik Greif va reprendre sa place dans le but lyonnais, tandis que Hans Hateboer devrait profiter de la suspension d'Ainsley Maitland-Niles pour connaitre une troisième titularisation en Ligue 1. À côté de ça, rien ne devrait changer, avec l'espoir de faire vite la différence au tableau d'affichage pour tourner un peu en deuxième mi-temps.

    La compo probable de l'OL : Greif - Mata, Niakhaté, Tagliafico - Hateboer, Morton, Tolisso, Merah, Moreira - Sulc, Satriano

    1. RBV
      RBV - dim 14 Déc 25 à 9 h 22

      Et encore la défense a 3…youpiiiii 🙄

