L'arbitre Marc Bollengier lors du match Toulouse - Le Havre
L’arbitre Marc Bollengier lors du match Toulouse – Le Havre (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP)

Marc Bollengier arbitrera finalement OL - Le Havre

  • par David Hernandez

    • Initialement arbitré par Jérôme Brisard, le match entre l’OL et Le Havre aura un nouvel arbitre central. En effet, Marc Bollengier donnera le coup d’envoi à 15h.

    Un changement de dernières minutes. Non pas dans le groupe de Paulo Fonseca, mais bien concernant les acteurs principaux de cet OL - Le Havre qui se tient ce dimanche après-midi à Décines. À quelques heures de la rencontre de la 16e journée de Ligue 1, la FFF a communiqué un changement d’arbitre central. Après avoir nommé Jérôme Brisard au début de la semaine, c’est finalement Marc Bollengier qui dirigera cette affiche dominicale. Il donnera le coup d’envoi à 15h et sera assisté par Thomas Luczynski et Yannick Boutry.

    Buquet à la VAR

    Pour le reste du corps arbitral, rien ne change par rapport à ce qui avait été annoncé initialement. Ruddy Buquet, qui était au centre des débats lors du fameux match à Rennes (3-1) sera chargé de la vidéo. Son binôme sera Hamid Guenaoui. Enfin, dans le rôle du quatrième arbitre, Ahmed Taleb veillera sur les changements et communiquera le temps additionnel.

