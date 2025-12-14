Actualités
Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca entraîneur de l’OL (Photo by Alex Nicodim / NurPhoto via AFP)

Ligue 1 : Fonseca peste contre la programmation d’OL - Le Havre

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Moins de 72h après sa victoire contre Go Ahead Eagles, l’OL est de nouveau sur le pont ce dimanche face au Havre. Une programmation qui n’est pas du goût de Paulo Fonseca, déjà limité dans ses choix.

    Depuis le début de la saison, il est loin d’être un adepte du changement, au contraire. En quinze matchs de Ligue 1, Paulo Fonseca est l’entraîneur qui réalise le moins de rotations en cours de match. Un coaching trop frileux ou une contrainte imposée bien malgré lui ? La vérité se situe entre les deux propositions, très certainement, même si le Portugais a choisi de se justifier avec les nombreux jeunes joueurs sur le banc, notamment jeudi en Ligue Europa. L’OL n’a que peu de marge de manoeuvre et c’est un fait. Il tire sur la corde et ce n’est pas la LFP qui arrange ses affaires.

    "Les joueurs devaient avant tout se reposer"

    Ce dimanche, les Lyonnais reçoivent Le Havre pour la 16e journée de Ligue 1. Une rencontre qui a été programmée à 15h, soit soixante-quatre heures de repos entre les deux matchs contre Go Ahead Eagles et le HAC. Une aberration pour Paulo Fonseca, qui n’a pas cherché à être trop virulent non plus, après ses déboires avec l’arbitrage français ces derniers mois. "Notre programme jusqu’au Havre, ça a été repos, repos, vidéo et le match. Nous ne pouvons rien faire d’autre avec ce match qui arrive si vite à 15 h. Les joueurs ont beaucoup travaillé jeudi, c’était physiquement exigeant. Ils devaient donc se reposer et récupérer avant ce match. On fait attention à la condition physique de l’équipe pour gérer le match. Mais nous ne savons pas comment il va se dérouler."

    On imagine quel scénario a été retenu par le staff de l’OL : un avantage rapide, couplé à une mise en sécurité pour pouvoir faire tourner un maximum, et rapidement.

    à lire également
    Dominik Greif lors d'OL - Nantes
    OL - Le Havre : seulement deux changements dans le onze ?
    1 commentaire
    1. Avatar
      olgoneforever - dim 14 Déc 25 à 9 h 47

      Entièrement d'accord avec Fonseca sur la programmation du match.
      La LFP brille encore pour ses absurdités...
      Il y avait une possibilité à 19h00. On va me dire que c'est que quelques heures de plus mais pour le rythme physiologique des joueurs c'était plus sérieux !
      Après je suis sévère car la LFP fait jouer Les Aiglons à 17h15 pour les préserver après toutes leurs performances européennes...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Ligue 1 : Fonseca peste contre la programmation d’OL - Le Havre 09:30
    Dominik Greif lors d'OL - Nantes
    OL - Le Havre : seulement deux changements dans le onze ? 08:45
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    OL : terminer l’année en Ligue 1 sur du positif 08:00
    L'arbitre Marc Bollengier lors du match Toulouse - Le Havre
    Marc Bollengier arbitrera finalement OL - Le Havre 07:30
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    OL - Le Havre : Ruben Kluivert de retour 13/12/25
    Kadidiatou Diani, joueuse de l'OL
    L'OL Lyonnes s'impose tranquillement au Havre et creuse l'écart en D1 13/12/25
    Le trophée de la Coupe de France
    Coupe de France 2026-2027 : l'OL entrera en lice le 19 ou 20 décembre 13/12/25
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Revivez Le Havre - OL Lyonnes en Première Ligue 13/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Wendie Renard célébrant une victoire de l'OL
    Le Havre - OL Lyonnes : Wendie Renard retrouve le 11 13/12/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    OL : Paulo Fonseca se méfie de la "vitesse" du Havre 13/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : Moussa Niakhaté est bien retenu par le Sénégal pour la CAN 13/12/25
    Didier Digard entraîneur du Havre
    Malgré le coup de mou de l'OL, Le Havre ne s'emballe pas 13/12/25
    Wendie Renard lors d'OL - FC Barcelone
    OL Lyonnes : pourquoi Wendie Renard n'a pas joué les 2 derniers matchs 13/12/25
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : la presse madrilène envoie Endrick à l'OL 13/12/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    L'OL Lyonnes a rendez-vous au Havre pour maintenir la cadence 13/12/25
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    OL : Fonseca a apprécié le but de Šulc face à Go Ahead Eagles 13/12/25
    Mohamed El Arouch, ancien milieu de l'OL, aujourd'hui à Molenbeek
    Mercato : Mohamed El Arouch (ex-OL) quitte le RWDM Brussels 13/12/25
    Adam Karabec lors de Rennes - OL
    OL : Adam Karabec, le principal perdant du changement de système ? 13/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut