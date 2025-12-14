Ligue 1 : Fonseca peste contre la programmation d’OL - Le Havre

Moins de 72h après sa victoire contre Go Ahead Eagles, l’OL est de nouveau sur le pont ce dimanche face au Havre. Une programmation qui n’est pas du goût de Paulo Fonseca, déjà limité dans ses choix.

Depuis le début de la saison, il est loin d’être un adepte du changement, au contraire. En quinze matchs de Ligue 1, Paulo Fonseca est l’entraîneur qui réalise le moins de rotations en cours de match. Un coaching trop frileux ou une contrainte imposée bien malgré lui ? La vérité se situe entre les deux propositions, très certainement, même si le Portugais a choisi de se justifier avec les nombreux jeunes joueurs sur le banc, notamment jeudi en Ligue Europa. L’OL n’a que peu de marge de manoeuvre et c’est un fait. Il tire sur la corde et ce n’est pas la LFP qui arrange ses affaires.

"Les joueurs devaient avant tout se reposer"

Ce dimanche, les Lyonnais reçoivent Le Havre pour la 16e journée de Ligue 1. Une rencontre qui a été programmée à 15h, soit soixante-quatre heures de repos entre les deux matchs contre Go Ahead Eagles et le HAC. Une aberration pour Paulo Fonseca, qui n’a pas cherché à être trop virulent non plus, après ses déboires avec l’arbitrage français ces derniers mois. "Notre programme jusqu’au Havre, ça a été repos, repos, vidéo et le match. Nous ne pouvons rien faire d’autre avec ce match qui arrive si vite à 15 h. Les joueurs ont beaucoup travaillé jeudi, c’était physiquement exigeant. Ils devaient donc se reposer et récupérer avant ce match. On fait attention à la condition physique de l’équipe pour gérer le match. Mais nous ne savons pas comment il va se dérouler."

On imagine quel scénario a été retenu par le staff de l’OL : un avantage rapide, couplé à une mise en sécurité pour pouvoir faire tourner un maximum, et rapidement.