Coupe de France 2026-2027 : l'OL entrera en lice le 19 ou 20 décembre

  • par Gwendal Chabas

    • Pas de changement pour la programmation de la Coupe de France en 2026-2027. L'OL rejoindra la compétition en 32es de finale fin décembre.

    La semaine dernière, la LFP avait communiqué sur le calendrier général des compétitions en 2026-2027. On avait ainsi appris que la Ligue 1 reprendrait le week-end du vendredi 21 au dimanche 23 août 2026. Autre observable, la fin des journées en semaine en championnat. Ce vendredi, les instances dirigeantes du football ont également dévoilé le programme des autres tournois comme la Coupe de France.

    Sans surprise, il n'y a aucun changement pour l'édition 2026-2027. Ainsi, les clubs de Ligue 1, dont l'Olympique lyonnais, normalement, entreront en lice le week-end du vendredi 18 au dimanche 20 décembre. Ce sera à l'occasion des 32es de finale, comme ceux qui auront lieu le week-end prochain.

    L'OL entame dimanche prochain la Coupe de France

    En attendant de se projeter aussi loin, les coéquipiers de Corentin Tolisso doivent rester dans le présent. Après Le Havre dimanche (15 heures), ils recevront leur voisin du FC Saint-Cyr Collonges le 21 décembre prochain à 21 heures. Une entame qu'il ne faudra pas manquer contre le pensionnaire de Régional 1 car cela ferait désordre. Encore plus après l'élimination aux tirs au but face à Bourgoin (National 3) en 16es de finale le 15 janvier dernier.

