Averti à la 42e minute sur le rouge d’Ainsley Maitland-Niles, Corentin Tolisso va devoir faire attention désormais. Le capitaine de l’OL a déjà reçu quatre cartons jaune et le prochain le privera d’un match.

Sa colère en avait surpris plus d’un et la question était de savoir s’il s’était emporté contre M. Vernice ou contre Ainsley Maitland-Niles, coupable d’avoir pris un carton rouge dès la 42e minute. Il y avait sûrement un peu des deux, mais le capitaine de l’OL a confirmé sur les réseaux sociaux que c’était avant tout contre l’arbitre central qui lui a donné un jaune "sans aucune raison". Cela était passé inaperçu sur les images de Ligue 1+. Cette "biscotte" récoltée en Bretagne n’est pas sans conséquence pour Tolisso. C’est en effet le quatrième avertissement reçu depuis le début de la saison. Il avait été sanctionné contre Rennes à la mi-septembre, le PSG et Auxerre le mois dernier.

Eviter un avertissement contre Le Havre

Avec la nouvelle règle instaurée cette saison, plus de trois cartons en dix matchs, mais bien une suspension au bout de cinq jaunes, qu’importe la période. Corentin Tolisso est donc désormais sous la menace d’une suspension pour accumulation de cartons. Un avertissement contre Le Havre dimanche et Paulo Fonseca devrait faire sans son capitaine pour le choc contre Monaco le 3 janvier prochain. Ce qui serait assurément un coup dur pour attaquer cette nouvelle année.