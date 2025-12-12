Actualités
Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
Ruben Kluivert lors d’OL – RB Salzbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Kluivert de retour à l'entraînement

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Au lendemain de la victoire contre Go Ahead Eagles et à deux jours de la réception du Havre, l'OL s'est entraîné en petit comité. Bonne nouvelle avec le retour de blessure de Ruben Kluivert, absent depuis trois semaines.

    Quelques heures après la victoire (2-1) contre Go Ahead Eagles, l'OL était déjà sur le pont ce vendredi matin à Décines. On avait laissé les Lyonnais exténués après un nouveau match âpre et surtout un enchaînement des matchs qui commence à peser sur les organismes. C'est donc en toute logique que Paulo Fonseca a dirigé une séance en petit comité au GOLTC. Les titulaires de jeudi soir n'ont pas pris part à l'entraînement, se contentant d'un travail en salle et de soins pour récupérer au mieux avant la réception du Havre, dimanche (15h) au Parc OL.

    Un retour pour compenser les départs de Mata et Niakhaté

    Il y avait donc beaucoup de jeunesse parmi les dix joueurs enchaînant jeu avec ballon et travail physique. Hans Hateboer et Rachid Ghezzal, non-qualifiés en Coupe d'Europe et un revenant accompagnaient les remplaçants de Ligue Europa. Blessé durant la trêve internationale, Ruben Kluivert a dû soigner une vilaine blessure à la cheville. Sur le flanc ces trois dernières semaines, le Néerlandais a donc fait son retour à l'entraînement. Cela devrait être trop juste pour le voir titularisé en Ligue 1. Mais avec les départs à la CAN de Moussa Niakhaté et Clinton Mata dès le coup de sifflet final contre Le Havre, Kluivert pourrait bien retrouver du temps de jeu en Coupe de France face au FC Saint-Cyr Collonges.

    https://twitter.com/oetl/status/1999422080287408504
    1 commentaire
    1. Sebepe
      Sebepe - ven 12 Déc 25 à 12 h 56

      La bonne idée de faire jouer une charnière expérimentale en cdf....

      Signaler

    derniers commentaires
