Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

OL : Fonseca dédramatise la situation actuelle

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • En perte de vitesse en championnat, l’OL a l’un des moins bons bilans en Ligue 1 depuis huit journées. Malgré l’urgence de points, Paulo Fonseca ne veut pas céder à la panique.

    C’est en qualité de leader que l’OL accueille Go Ahead Eagles ce jeudi soir au Parc OL (21h). Malgré sa défaite à Séville, la formation lyonnaise réalise une campagne dans la lignée de son ADN européen. À savoir celui d’un club qui ne laisse jamais de côté l’Europe, même en ces temps de récession financière. Avec douze points sur quinze possibles, l’OL est bien parti pour finir une deuxième fois de suite dans le top 8 de la Ligue Europa.

    Encore faut-il terminer le travail sur les trois prochaines journées, à commencer par ce jeudi soir. Une position qui pousse Paulo Fonseca à ne pas se montrer alarmiste sur la situation de son équipe, battue 1-0 à Lorient dimanche dernier. "Parfois, j’ai l’impression que quand on parle de l’OL, on parle d’une équipe de bas de tableau. Ce n’est pas le cas. C’est vrai que nous pourrions avoir plus de points, mais nous sommes dans une position que peu de gens imaginaient au début de la saison. En Europa League, nous sommes premiers malgré de nombreuses difficultés et un effectif réduit. Nous savons qu’il y a beaucoup de choses à améliorer, mais nous avançons dans une bonne direction."

    "Un aspect mental plus que tactique"

    Malgré neuf points pris en championnat sur les huit dernières journées et donc un rythme d’une équipe qui joue le maintien, Paulo Fonseca continue de croire en ses joueurs. Pourtant, le visage montré à Lorient a eu le don d’hérisser les poils des supporters, mais aussi du coach lui-même. Face à des Merlus en bas de tableau et une belle occasion de recoller au podium, l’OL a trouvé le moyen de tout gâcher. Encore une fois en jouant petit bras comme une équipe jugée plus faible. Un mal toujours aussi criant à Décines. "Contre les équipes plus fortes, je trouve que l’équipe montre une attitude mentale différente. C’est aussi le cas en Europa League. Ce sont des aspects mentaux que nous devons travailler pour reproduire les mêmes efforts à chaque match."

    Sur le papier, Go Ahead Eagles a tout de l’adversaire dans la lignée des AuxerreLorient et compagnie. Aux Lyonnais de montrer que la leçon a été retenue, trois jours avant de recevoir Le Havre.

    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    OL : une première contre Go Ahead Eagles, un bilan favorable contre les Néerlandais
    1 commentaire
    1. Avatar
      Cicinho2 - jeu 11 Déc 25 à 16 h 13

      En fait contre les gros, pas de pression, contre les petits, pression de devoir faire le jeu et s’imposer

      Signaler

    Laisser un commentaire

