Giraldez a vu l’OL Lyonnes "réussir un match parfait"

Tenu en échec lors de la journée précédente par la Juventus Turin, l’OL Lyonnes n’a laissé que des miettes à Manchester United mercredi. Jonatan Giraldez était satisfait du visage offert par ses joueuses.

En Ligue des champions, les supporters lyonnais avaient laissé l’OL Lyonnes sur une sortie décevante et frustrante à Turin. Menées 3-0 à la pause par la Juventus Turin, les Fenottes avaient trouvé les ressources nécessaires pour revenir à 3-3 et auraient même pu s’imposer 4-3 à la dernière seconde sans un hors-jeu minime de Jule Brand. Si les observateurs avaient salué la réaction d’orgueil, le visage avait clairement laissé à désirer. Un rachat était donc attendu mercredi soir en Angleterre contre Manchester United.

Attendues au tournant, les joueuses de Jonatan Giraldez ont répondu présentes. Pour le plus grand plaisir de leur coach face aux statistiques de la rencontre (3 tirs pour Manchester United). "Ce (mercredi) soir, nous avons su créer du danger de multiples manières, sur des attaques placées, en transition rapide. Mais je retiens aussi l’aspect défensif. Réaliser un match aussi parfait pendant 90 minutes face à cette équipe, sans concéder d’occasions franches, c’est la clé pour gagner 3-0."

"Dumornay nous aide dans ce rôle un peu libre"

Dans cette soirée anglaise, une joueuse a forcément crevé l’écran. Auteure d’un doublé, Melchie Dumornay a rappelé que l’air britannique lui réussit plutôt bien après ses deux buts contre Arsenal lors de la première journée. Pas une surprise pour Giraldez "pas impressionné car je connais son niveau". Néanmoins, l’Espagnol réussit à mettre l’Haïtienne dans les meilleures dispositions dans un rôle de meneuse. "Aujourd’hui, avec ce rôle de numéro 10 un peu libre, mais aussi capable de finir sur l’aile gauche en fin de match, elle a été incroyable. Elle nous aide à construire, elle presse, elle est présente dans la surface et elle est redoutable en un contre un."

C’est tout le secteur offensif de l’OL Lyonnes qui en profite. Bis repetita ce samedi face au Havre ?