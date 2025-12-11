OL - Go Ahead Eagles : pas vraiment de turnover ?

Ce jeudi, l’OL affronte Go Ahead Eagles pour la 6e journée de Ligue Europa. Si Paulo Fonseca a souvent fait tourner dans la compétition, le Portugais pourrait revoir ses plans après la défaite à Lorient et le manque de solutions.
Ce n’est peut-être pas le match le plus important de la journée pour l’OL, mais sportivement, la venue du Go Ahead Eagles a son intérêt. D’abord faire oublier le revers 1-0 à Lorient dimanche en Ligue 1. Puis accrocher les quinze points qui mettraient la formation lyonnaise dans les meilleures dispositions pour terminer dans le top 8 et donc une qualification directe en huitièmes de finale. Mercredi, Paul Fonseca a assure "ne pas penser au match contre Le Havre" et vouloir "aligner la meilleure équipe possible". Après les critiques dominicales, le Portugais reverra-t-il son système avec trois centraux ? Les propos en marge de la rencontre laissent penser que non.
Merah et Moreira en soutien de Satriano ?
Néanmoins, il pourrait bien y avoir quelques variantes à l’équipe alignée au Moustoir dimanche. Ayant l’habitude de faire tourner en Ligue Europa, Fonseca pourrait bien revoir sa position sur le sujet. Avec la non-qualification d’Hans Hateboer dans la compétition et sa suspension pour Le Havre dimanche, Maitland-Niles enchaînera comme piston droit. Il tentera de se racheter de son rouge en Bretagne. Pour le reste, et comme souhaité par nos consultants dans "Tant qu’il y aura des Gones" lundi, Khalis Merah et Afonso Moreira devrait en profiter pour retrouver du temps de jeu en qualité de titulaire. À voir comment cela s’organise offensivement dans ce 3-4-3 instauré depuis plusieurs matchs…
La composition probable de l’OL : Descamps - Mata, Niakhaté, Tagliafico - Maitland-Niles, Morton, Tolisso, Abner - Merah, Satriano, Moreira
Maitland Niles au fond du trou depuis plusieurs semaines, avec en prime un carton rouge le week end dernier... et il serait encore titulaire ???? ce serait pas plutot l'occasion pour tester un autre joueur justement, a la fois test et a la fois sanction pour AMN. A tout hasard Barisic
C'est un des problèmes de Fonseca. Qui peut aussi être une qualité parfois. Il s’obstine avec certains joueurs. C'est le cas avec AMN. Pour le coup j'ai plutôt tendance à lui donner raison étant donné qu'a ce poste on est très limité.
On a Hateboer indisponible pour l'EL.
Kluivert mais blessé.
Mais sur un match comme celui-ci, selon moi c'est l'occasion idéale de lancer Barisic. Par contre AMN ne jouera pas le prochain match de L1 il va donc peut-être se dire qu'il faut le faire jouer ce soir...
Ah il est blessé Kluivert ?
Oui et si Barisic n'est vraiment pas au niveau (selon Fonseca) on pourrait pour un match vu l'état d'esprit d'AMN, mettre Mata dans le couloir et donner un peu de temp de jeu à Kluivert par exemple, car le match sans notre charnière retenu à la CAN approche à grand pas..
Hello leroi !
Rhaaaaa ce put...... de 343 ENCORE hahah, j'en peux plus ! Sérieusement...Je sais que y'a des défenseurs de ce système mais faut arrêter à un moment non ? Il faudra encore combien de contre-performance pour que Fonseca revienne à ce qui a fonctionné auparavant ? Je suis désolé mais il n'y a AUCUNE raison de s'entêter dans ce 343 tout pourri, qui de toutes façons ne survivra pas au départ de Mata et Niakhaté à la CAN...on prépare quoi au juste avec ce système ?