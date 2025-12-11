OL - Go Ahead Eagles : pas vraiment de turnover ?

Ce jeudi, l’OL affronte Go Ahead Eagles pour la 6e journée de Ligue Europa. Si Paulo Fonseca a souvent fait tourner dans la compétition, le Portugais pourrait revoir ses plans après la défaite à Lorient et le manque de solutions.

Ce n’est peut-être pas le match le plus important de la journée pour l’OL, mais sportivement, la venue du Go Ahead Eagles a son intérêt. D’abord faire oublier le revers 1-0 à Lorient dimanche en Ligue 1. Puis accrocher les quinze points qui mettraient la formation lyonnaise dans les meilleures dispositions pour terminer dans le top 8 et donc une qualification directe en huitièmes de finale. Mercredi, Paul Fonseca a assure "ne pas penser au match contre Le Havre" et vouloir "aligner la meilleure équipe possible". Après les critiques dominicales, le Portugais reverra-t-il son système avec trois centraux ? Les propos en marge de la rencontre laissent penser que non.

Merah et Moreira en soutien de Satriano ?

Néanmoins, il pourrait bien y avoir quelques variantes à l’équipe alignée au Moustoir dimanche. Ayant l’habitude de faire tourner en Ligue Europa, Fonseca pourrait bien revoir sa position sur le sujet. Avec la non-qualification d’Hans Hateboer dans la compétition et sa suspension pour Le Havre dimanche, Maitland-Niles enchaînera comme piston droit. Il tentera de se racheter de son rouge en Bretagne. Pour le reste, et comme souhaité par nos consultants dans "Tant qu’il y aura des Gones" lundi, Khalis Merah et Afonso Moreira devrait en profiter pour retrouver du temps de jeu en qualité de titulaire. À voir comment cela s’organise offensivement dans ce 3-4-3 instauré depuis plusieurs matchs…

La composition probable de l’OL : Descamps - Mata, Niakhaté, Tagliafico - Maitland-Niles, Morton, Tolisso, Abner - Merah, Satriano, Moreira