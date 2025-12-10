OL - Go Ahead Eagles : les jeunes de retour dans le groupe

Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg – OL (Photo by Jurgen Fromme / firo Sportphoto / DPPI via AFP)

En l'absence des blessés et des joueurs non qualifiés, Paulo Fonseca a fait appel à la jeunesse face à Go Ahead Eagles (jeudi, 21 heures). Tiago Gonçalves, Adil Hamdani et Enzo Molebe retrouvent le groupe.

Paulo Fonseca a convoqué 21 joueurs pour le match face à Go Ahead Eagles jeudi soir en Ligue Europa (21 heures). Pourtant, la liste des absents est presque aussi longue. On exagère un peu, oui, mais à peine, tant plusieurs éléments du groupe manquent à l'appel. On pense aux blessés, Ruben Kluivert, Orel Mangala, Malick Fofana et Ernest Nuamah, ainsi qu'à Tanner Tessmann, en début de reprise.

Puis, il y a les joueurs arrivés trop tardivement et donc non qualifiés pour la Coupe d'Europe : Hans Hateboer et Rachid Ghezzal. Alors, l'effectif de l'OL pour cette 6e journée de C3 aura à moitié l'allure de celui National 3 dirigé par Gueïda Fofana.

4 titulaires de la réserve avec les pros

D'ailleurs, Tiago Goncalves, Adil Hamdani et Enzo Molebe font leur retour, eux qui ont joué contre Marseille en N3 samedi (1-0). Le troisième gardien, Matthias da Silva, a également participé à ce mini "Olympico". Citons aussi Teo Barišić et Alejandro Gomes Rodriguez, qui avaient fait le voyage à Lorient dimanche (1-0). Sans oublier enfin Mathys de Carvalho et Khalis Merah, toujours avec les professionnels sur ce début de saison.

Une "classe biberon" encadrée par les leaders comme Moussa Niakhaté ou Corentin Tolisso, et qui espère avoir l'opportunité de gratter du temps de jeu face au 10e du championnat néerlandais. Néanmoins, l'Olympique lyonnais doit assumer un statut, celui d'être premier de Ligue Europa à trois rencontres de la fin de la phase de classement.

Le groupe de l'OL : Descamps, Greif, Da Silva - Abner, Barisic, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - De Carvalho, Merah, Tolisso, Morton, Goncalvès - Karabec, Moreira, Satriano, Sulc, Rodriguez, Hamdani, Molebe