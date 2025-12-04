Actualités
Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
Rachid Ghezzal lors d’OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Ligue Europa : l’imbroglio Rachid Ghezzal (OL) n'est pas fini

  • par Gwendal Chabas

    • Au mois d'octobre, Utrecht avait déposé une plainte auprès de l'UEFA car l'OL avait fait jouer Rachid Ghezzal lors de la première journée. D'abord autorisé par l'UEFA à participer à la phase de classement, l'ailier lyonnais a finalement dû être retiré de la liste. Et l'affaire n'est pas terminée.

    L'OL vivra-t-il un nouveau coup du sort cette saison ? Nous n'en sommes pas encore là, mais il surveillera attentivement ce qui se passera du côté de Nyon, au siège de l'UEFA. En effet, l'imbroglio juridique autour du cas Rachid Ghezzal n'est pas terminé. C'est ce que nous apprend le communiqué d'Utrecht publié ce jeudi.

    Il nous faut d'abord remonter quelques semaines en arrière. Un peu après mi-octobre, l'Olympique lyonnais a appris qu'il ne pouvait finalement pas enregistrer l'ailier, arrivé libre l'été dernier, dans sa liste pour la Ligue Europa. Pourtant, l'ancien international algérien avait pris part à la première affiche contre Utrecht (0-1). Il avait alors visiblement le droit, selon une nouvelle directive de l'instance européenne.

    L'UEFA a d'abord donné son feu vert

    Sauf que cette dernière, après avoir validé sa qualification, s'est rendu compte d'une erreur de son fait sur le délai d’enregistrement de la qualification. À l'époque, le club avait affirmé que cela n'engendrerait aucune sanction puisque l'UEFA avait donné son feu vert au préalable.

    Forcément, la formation néerlandaise y a vu là un possible manquement au règlement et a porté plainte dans la foulée. Une enquête disciplinaire a ainsi vu le jour. Celle-ci a débouché sur rien, l'organe régissant les compétitions européennes concluant qu'il n'avait pas à engager de procédure disciplinaire sur ce dossier.

    Dossier à suivre

    Déçu par cette conclusion, Utrecht ne s'est pas arrêté là. Il a fait remonter le dossier au TAS, le Tribunal arbitral du sport. Et, selon son verdict, l'UEFA a "manqué à son devoir en ne déclenchant pas de procédure disciplinaire. La plus haute instance sportive lui ordonne donc d'ouvrir une enquête disciplinaire formelle."

    Ce rappel à l'ordre changera-t-il sa décision ? En tout cas, l'équipe hollandaise espère que l'association "appliquera l'obligation qui lui est imposée avec soin et diligence." Il nous faut aussi préciser que la réclamation des Néerlandais est vraisemblablement arrivée assez tardivement. Ce qui a joué dans la décision, et laissait penser du côté de l'OL qu'il n'y aurait pas d'incidence sur le résultat.

    Ironie de l'histoire, Rachid Ghezzal, entré à 20 minutes du terme ce soir-là, avait signé une passe décisive involontaire pour Tanner Tessmann. L'Américain avait inscrit un superbe but d'une frappe lointaine.

    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Ligue Europa : Tolisso et Šulc en haut des catégories statistiques

