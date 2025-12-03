Actualités
Coupe de France : FC Saint-Cyr Collonges - OL fixé au 21 décembre à 21h

  • par David Hernandez

    • Malgré l’accord trouvé entre les deux clubs pour jouer au Parc OL le vendredi 19 au soir, beIN Sports a choisi de programmer le duel entre le FC Saint-Cyr Collonges et l’OL au dimanche 21 décembre à 21h.

    Cela aurait dû être une fête du football lyonnais. Malheureusement, le rêve des joueurs du FC Saint-Cyr Collonges de jouer au Parc OL ne devrait pas se réaliser. L’OL avait pourtant accepté ce mercredi après-midi de recevoir cette rencontre des 32es de finale à Décines, à condition qu’elle se tienne le vendredi 19 décembre en prime time à 21h. Un choix qui convenait également aux dirigeants de Saint-Cyr mais qui restait soumis au bon vouloir du diffuseur beIN Sports. Et c’est avant tout là que le bât blesse puisque le diffuseur a mis son véto, comme écrit sur notre site il y a quelques minutes.

    Des coûts supplémentaires pour l'OL avec un match le dimanche

    Si la FFF était plutôt du côté des deux clubs lyonnais pour que ce rendez-vous soit une vraie fête, la Fédération et beIN Sports ont publié la programmation de tous les matchs des 32es de finale de cette Coupe de France, ce mercredi en fin d'après-midi. Le choc entre les deux clubs voisins de Lyon se tiendra donc le dimanche 21 décembre à 21h. Peut-il y avoir un changement de dernière minute ? Il ne reste plus que quelques heures pour valider définitivement le lieu et l’horaire des rencontres. L’urgence est ainsi pour le moment de trouver une solution de repli, car une programmation dominicale ne rentrait pas forcément dans les frais de l’OL.

