Bernard Lacombe lors de son hommage au Parc OL en 2019
Bernard Lacombe lors de son hommage au Parc OL en 2019 (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

OL - 75 ans : une table Bernard Lacombe à la Brasserie Georges

  • par David Hernandez

    • En même temps que l'OL célébrait son 75e anniversaire dimanche, le restaurant "La Brasserie Georges" rendait hommage à Bernard Lacombe. L'ancien attaquant, décédé en juin dernier, a désormais une table à son nom.

    Il faisait partie des grands absents des célébrations de dimanche. Si les supporters de l'OL regrettaient de ne pas voir Juninho ou Grégory Coupet participer à la fête, Bernard Lacombe aurait très certainement aimé en faire partie. Malheureusement, la vie en a décidé autrement en ce triste 17 juin dernier avec le décès de l'ancien attaquant. Néanmoins, entre le tifo déployé en tribune latérale, les applaudissements à la 9e minute et le maillot floqué "Lacombe" et porté par Fleury Di Nallo au moment du coup d'envoi fictif, celui qui avait marqué son premier but en pro à 17 ans était bien là par la pensée.

    Quelques heures auparavant, la Brasserie Georges avait également souhaité saluer la mémoire de Bernard Lacombe, en ce jour des 75 ans de l'OL. En présence de son épouse, le restaurant situé à côté de la gare de Perrache a annoncé qu'il y aura désormais une table à son nom, la numéro 106. Une plaque a été apposée sur le dossier de la banquette par le maître d’hôtel du restaurant

