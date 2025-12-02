Tout un club en a rêvé. Dans moins de trois semaines, le FC Saint-Cyr Collonges, pensionnaire de Régional 1, affrontera l'OL en 32es de finale de Coupe de France. Pour la plus grande joie de Clément Guillot et de ses troupes.

Il l'a reconnu au moment de parler du début de saison de l'OL. Pour Clément Guillot et ses joueurs, le plus dur sera sans doute de faire abstraction de leur ferveur pour le club lyonnais. Car au sein du FC Saint-Cyr Collonges, de l'entraîneur au staff, en passant par les joueurs et les dirigeants, tous ou presque sont supporteurs des septuples champions de France (2002-2008).

Pourtant, il faudra bien laisser tout ça de côté. Lundi, le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France a offert un beau cadeau en avance au pensionnaire de Régional, qui retrouvera son voisin pour une confrontation historique le 20 ou 21 décembre. Le coach, qui a déjà vécu ça avec Chasselay, alors en CFA, en 2014 (un 16e de finale face à Monaco) s'est confié à Olympique-et-Lyonnais ce lundi.

Olympique-et-Lyonnais : On imagine que depuis lundi, le téléphone a dû beaucoup sonner...

Clément Guillot : Évidemment. Mais dès dimanche, avec la qualification historique, nous avions déjà vécu un beau moment. Puis avec le tirage au sort, le téléphone a beaucoup sonné, il y a eu pas mal de sollicitations.

"On est tous supporters de l'OL depuis qu'on est petits"

Avec quelques heures de recul, quelle est votre réaction suite à ce tirage au sort qui place sur votre route l'Olympique lyonnais ?

Je parle au nom du staff et des joueurs, on espérait jouer une formation de Ligue 1 pour se frotter au monde professionnel. C'était le souhait, mais prendre l'OL, c'est le rêve, car nous sommes tous d'ici, on est tous supporters de ce club depuis qu'on est petits, donc pouvoir l'affronter c'est fantastique.

Au 8e tour, vous avez reçu un adversaire de R1, comme vous. Y avait-il de la pression alors que vous saviez que les équipes de l'élite entraient en lice au tour suivant ?

Nous avons essayé de ne pas mettre la pression aux joueurs afin de leur éviter ce fardeau. Mais on savait ce qu'il y avait à la clé. Il fallait donc transformer cela en pression positive et en motivation pour aller chercher cette magnifique récompense.

Rétablir la situation en championnat avant le 32e de finale

Quel sera le programme sur les trois semaines avant la rencontre ?

Alors, nous avons encore deux journées de championnat à disputer. La situation est délicate en championnat (le FC Saint-Cyr Collonges est dernier de sa poule), on a besoin de points. Il va donc falloir rappeler aux gars d'avoir la tête à ça, avant de se préparer à la Coupe de France au moment voulu.

Je ne pense pas qu'on soit à notre place en R1, puis on a un match en retard. Nos dernières prestations ont été cohérentes. Désormais, tout l'enjeu sera de garder le groupe focalisé sur le championnat durant 15 jours, avant de passer au 32e de finale.

Et ça, c'est difficile pour le coach que vous êtes et le staff ?

On l'a forcément dans la tête, mais c'est notre métier. Je l'ai aussi vécu comme joueur auparavant, donc l'expérience permet de se concentrer sur la partie de samedi plutôt que le choc face à l'Olympique lyonnais. Après, notre effectif est assez jeune, certains n'ont jamais goûté à la Coupe de France. Notre travail sera de les concerner pour l'affiche à venir.

Le FC Saint-Cyr Collonges veut jouer au Parc OL

Votre président a dit qu'il souhaitait jouer au Parc OL, vous le rejoignez là-dessus ?

Oui, on veut vivre ce moment là-bas. On savait que notre stade ne serait pas homologué, notamment car on sera trop limité par rapport au nombre de places pour les spectateurs. On souhaite évoluer à Décines, on en a fait part aux dirigeants de l'OL. Ça va se décider rapidement. On a jusqu'à jeudi pour trouver une solution de repli si on ne peut pas y jouer.

Pour parler de votre futur adversaire. Que pensez-vous de l'Olympique lyonnais pour l'instant sur cette première moitié de saison ?

Je trouve que le début d'exercice est très bon, surtout au vu de ce qui est arrivé cet été avec une presque relégation. L'équipe a réussi à prendre des points importants. Elle a connu un moment plus compliqué dernièrement, mais il fallait s'y attendre parce que l'effectif manque de profondeur. Elle a bien réagi dimanche face à Nantes (3-0).

Pour ce qui est des failles, on devra déjà dire aux garçons de jouer le match à fond. On va bien le préparer, dans le détail, puisque ça reste une partie à disputer. On sait que sur le papier, l'OL nous est supérieur, mais ça reste du football, donc on va chercher à les embêter le plus longtemps possible.