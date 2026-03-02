L’OM est allé chercher une victoire "au mental" contre l’OL

En mauvaise posture, l’OM a longtemps cru voir l’OL s’envoler au classement. Mais un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang a permis à la formation marseillaise de s’imposer "au mental".

De notre envoyé spécial à Marseille.

La déception sur les visages lyonnais contrastait avec le sourire et la joie des joueurs de l’OM, dimanche soir. Comme souvent, le choc des Olympiques a livré son lot d'émotions et de surprises et pour la quatrième fois de suite au Vélodrome, les Marseillais se sont imposés face à l’OL (3-2). Il y avait de la frustration chez les joueurs de Paulo Fonseca et cela pouvait se comprendre. En menant par deux fois chez son rival, la formation rhodanienne a laissé passer une occasion en or.

Celle de compter huit points d’avance dans la course à la troisième place. Il aurait fallu ne pas craquer dans les dix dernières minutes avec Pierre-Emerick Aubameyang dans le rôle du tortionnaire… "Ç'a été un beau match, avec du tempo, des buts. Ç'a été un bel Olympico, a réagi le Gabonais après la rencontre. Je pense qu'on est allé la chercher au mental et c'est une bonne chose. C'est un bon point. Après, comme d'habitude, il faut savourer dans le vestiaire, mais tout de suite se calmer parce qu'on sait comment c’est."

L'OM s'est montré plus efficace en deuxième mi-temps

Presque invisible durant la majorité de la rencontre, l’attaquant de l’OM a été à l’extrême opposé de ceux de l’OL. Il ne lui a pas fallu quinze occasions pour se montrer décisif. Cela a logiquement pesé dans la balance dimanche soir pour le plus grand plaisir des supporters marseillais, beaucoup moins pour les Lyonnais. "Je me disais que j'allais marquer. J’essayais de me convaincre et tout en faisant les efforts parce que je savais que je ne pouvais pas faire autant d'efforts et ne pas être récompensé. Finalement, c'est une réalité." Un doublé salvateur pour l’OM, qui revient donc à deux longueurs de l’OL…