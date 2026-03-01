Après avoir mené deux fois, l'OL s'incline contre l'OM (3-2)

Ayant mené par deux fois au Vélodrome, l'OL a craqué dans les derniers instants face à l'OM. Cette défaite relance la course à la troisième place.
De notre envoyé spécial à Marseille.
Un choc des Olympiques est toujours un match spécial dans une saison. L’antagonisme qui s’est créé depuis toutes ces saisons a presque rendu ce rendez-vous comme le plus incontournable de Ligue 1. Cette saison, le duel entre l’OM et l’OL a encore tenu toutes ses promesses. Que ce soit à l’aller avec cette victoire lyonnaise acquise dans les derniers instants de la partie que lors de ce match retour au Vélodrome. Avec une troisième place à aller chercher, ce match de la 24e journée n’était pas à quitte ou double, mais pas loin.
Avec cinq points d’avance avant le coup d’envoi, les Lyonnais avaient forcément un matelas confortable pour voir venir ce choc, malgré la défaite à Strasbourg une semaine plus tôt. En face, les Marseillais savaient très bien qu’une défaite les condamnaient presque. Pendant plus de 90 minutes électriques, les deux équipes ne sont pas livrées coup pour coup, mais une vraie bataille qu'a finie de gagner l'OM, non sans quelques décisions arbitrales litigieuses.
Une clim d'entrée de jeu
Privé de plusieurs cadres, Paulo Fonseca savait qu’il ne pourrait pas faire ce qu’il aurait aimé avec un Sulc et un Moreira par exemple. Il a donc choisi de miser sur un 4-4-2 avec le duo Yaremchuk - Endrick soutenu par Corentin Tolisso. Il n’a fallu que deux minutes à ce trio pour se mettre en évidence. En ratant sa passe pour l’Ukrainien, le Brésilien a pris à revers la défense marseillaise et mis son capitaine sur orbite. Pour la troisième fois en trois matchs, Tolisso a trouvé le chemin du but et mis l’OL dans des conditions parfaites.
Oui mais voilà, cette ouverture du score s’est accompagnée d’une très longue traversée du désert pour les Lyonnais. Le pressing de l’OM a fait mal et sans un grand Greif, le score aurait rapidement pris une tournure cauchemardesque. Il a fallu attendre la fin de la mi-temps pour voir l’OL se montrer de nouveau dangereux. Sur une transition rapide, Maitland-Niles a parfaitement lancé Yaremchuk qui a pris sa chance en angle fermé mais repoussé par Rulli (45+5e).
Himbert n'a pas eu froid aux yeux
A 1-0 à la pause, l’OL s’en est très bien sorti et a failli refaire le même coup qu’en première. Parfaitement lancé par Endrick, Tolisso a trompé le gardien marseillais, mais pour quelques centimètres, une position d’hors-jeu a empêché le break dès la 50e… Un coup du sort puisque deux plus tard, Paixao remettait les deux équipes à égalité sur un ballon enroulé en lucarne. Plutôt que de s’écrouler, l’OL a fait le dos rond pendant que Himbert faisait son entrée à la place de Yaremchuk à l’heure de jeu. Un changement qui a failli porter ses fruits.
Après une première occasion ratée, le jeune attaquant a parfaitement exploité la passe d’Endrick pour le 2-1 à la 75e minute. Mais il était écrit que ce match ne finirait pas ainsi. Sur un corner repoussé, Paixao trouvait avec chance Aubameyang à la limite du hors-jeu et donc du 2-2. Le Gabonais, plutôt invisible, plongeait le Vélodrome dans l’ivresse avec un doublé dans le temps additionnel. Cruel pour l’OL, pas vraiment aidé par M. Brisard. Tout est relancé pour la Ligue des champions avec cette deuxième défaite de suite.
Le foot est cruel !
Le but de Tolisso était valide. L'arbitre nous a encore eu
Je pense qu'il faudra en reparler de ce but là
L'om 5 changements
Nous seulement 2
Vous trouvez ça normal ?
En même temps, tu fais rentrer qui ???
Au moins Merah et De Cavallo.
Sinon c'est pas la peine d'emmener autant de remplaçants si c'est pour les laisser sur la touche.
Fd42: Ben oui bien sûr..... Ghezzal ? Hateboer ? de Carvalho ? Karabec ? qui ??? 🙄
Merah, pourquoi pas : c'est tout mais côté physique... il est léger pour un match comme ça.
36: Carvalho ??? il perd encore plus de ballons que Tessman !
Faut attendre que l'infirmerie se vide...pas le choix.
Quand vous comprendrez que Fonseca est une tonche.
Avec un autre entraîneur l’OL gagne 4/1 ce soir.
Postule à sa place tu serais bien meilleur aucun doute la dessus
Il faut arrêter d'écrire n'importe quoi.
L'effectif est décimé.
Bon par contre je ne comprends pas pourquoi Tessman reste tout le match et Merah ne rentre pas.
On dit une tanche… à moins que tu aies voulu dire une tronche ? Après tout, la réciproque est peut-être vraie…
Pardon, t es sérieux ??? Et avec qui comme joueurs, en jouant comment ???
Le coach est ovationné il y a 2 semaines, il fait un beau boulot, surtout sachant d'où on vient, et la, je lis que c est une pipe..
J'aimerais bien des arguments développés pour que tu éclaire ton point nt de vue
Heureusement qu'on a Fonseca !
Tu fais rentrer Guezzal ou De Carvalho changer pour changer me sert à rien. On a pas de banc ce soir ça s’est pas joué à grand-chose. Le problème c’est qu’on remet ça jeudi et dimanche si aucun joueur ne revient on ne pourra pas mieux faire.
@JUNI DU 36 Entièrement d'accord ! La gestion des changements a été décisive sur ce match. C'est le gros point faible de Fonseca, qui ne progresse pas suffisamment dans ce domaine.
Fonseca fait entrer Himbert, un mec de 18 ans contre l'OM au Vélodrome, et il marque!
Les gars, il ne faut pas tout oublier, non plus!!!!
Pas faux mais tu veux faire rentrer qui ? Kamara, Hateboer, De Carvalho, Ghezzal, Karabec... ça fera pas remonter Niakhate sur le 2è but et ça fera pas défendre Abner sur le 3è. Il remet jamais de fraîcheur Paulo mais il a pas de banc non plus en ce moment.
2 défaites de suites , on laisse OM nous approche pour 3eme place. On a pas de mental, quelle chute après 13 matché de victoire. .
Et jeudi face a lens, je peux m'avancer, ça fera 3
Les séries, c'est dans les 2 sens, il nous manque nos 2 meilleurs joueurs, ça a un coût au final leurs absences
Ce ne sont pas les même adversaires et avec pléthore de blessés … c’est le foot
Faut éteindre la télé et pas regarder la 21
Faut pas écouter rmchier cette semaine ...
Déjà qu'on ne parlait pas de l'OL avec 5 points d'avance alors après cette défaite ...
J'ai pas regardé le match parce que je redoutais de m'énerver. Les scénarios des olympicos sont-ils écrits d'avance ?
Un chouïa d'émotion avant une victoire finale dans les arrêts de jeu pour le club chéri des journaleux ?
La 21 et ses branquignols vont pouvoir se polir le chinois pendant des heures sur leur club favori et son entraîneur qu'ils aiment tellement...
L'OM avait son équipe type contre une équipe remaniée de notre côté. Je suis fier de nous tout de même !
on était en surchauffe. Retour sur terre... difficile mais réel.
Les marseillais c'est vraiment des livreurs
de la tristesse, de la frustration, plus de réussite du côté marseillais, on fait un bon match mais cela n'a pas suffit. Il va vite falloir se remettre de ces deux derniers matchs ! Et que les Moreira et autres reviennent cela devient urgent ...
On n'a pas le niveau, c'est tout. C'était un petit Marseille, et on s'est fait éparpiller sur tous les duels, comme contre Strasbourg. Je vous raconte même pas comment on va se faire marcher dessus contre Lens.
On pouvait mettre Marseille à 11 points, au lieu de ça on fout notre saison en l'air par manque d'intelligence et par manque d'envie.
On rêvait du titre? De la ligue des champions? On a Rennes qui revient à cinq points, Lille qui recommence à gagner, ce sera déjà miraculeux si on termine sixième. Parce que je vous annonce tout de suite que ce mois de mars, il va nous atomiser. La bonne nouvelle, c'est qu'on va vite pouvoir oublier les coupes pour se concentrer sur le championnat. La mauvaise, c'est que l'état de grâce des 13 victoires d'affilée (bien aidé par le fait qu'on n'ait pas rencontré les grosses équipes) est définitivement mort, enterré, et que son cadavre pue à 800 mètres. Le match contre Strasbourg n'était pas un accident, c'était le premier d'une longue série.
Fini la blague. C'est déjà pas mal d'avoir eu de quoi rêver jusqu'à fin février. mais alors le chemin de croix jusqu'à la fin de saison, je vous préviens qu'il va être long et douloureux.
Mais non ça va le faire
Si on termine 6ème en sachant d'où on vient ce sera une bonne performance.
Le match de ce soir avec autant de blessés (ou hors forme comme Yachem ou Taglia) est rassurant du point de vue du jeu.
Marseille ne gagnera pas tous ses matches, ni Lille ni Rennes.
Ton pessimisme fait peine à lire...
Mais c est quoi de discours défaitiste
Oui, face à Strasbourg on est passé au travers, ça arrive.
Ce soir, je rappelle encore le nombre d'absents ou pas.
On aurait mérité 1pt, les joueurs se sont donnés, c est cruel.
Mais dire qu'on est dans un début de spirale négative, faut arrêter.
On est encore 3eme et on n'a jamais parlz du titre. C est les médias nationaux qui en parlaient.
Déjà, être la ou nous sommes c est très bien.
Et sur les prochaines journées il va y avoir des confrontations entre des poursuivants.
A nous d en profiter et de repartir de l'avant dimanche à domicile fce àu paris FC.
J'espère que les gens au stade ne seront pas aussi déprimé que tu les ce soir 😂😂
gOLdorak on s'est fait éparpiller sur les duels ? C'est la première fois de la saison qu'on a plus de 57% de duels gagnés. T'as regardé le match ?
On fout notre saison en l'air ? Tu suis l'OL depuis 2 mois ou t'étais là en début de saison ? On était clairement en surrégime depuis un moment, et on est encore 3è bien au-dessus de la place qu'on pouvait espérer avec un effectif pareil.
Le reste je ne commente pas en fait, si t'es pas supporter, c'est pas grave.
Toujours ce petit changement de la peur qui nous met dedans…
Abner nous met dedans
Ça va être dur, très dur..
J’opte pour mettre de côté la coupe de France.
Punaise on relance l’OM !!!
Ça m’énerve
Abner et Mata.
Mata lâche complètement Aubameyang sur le premier, c'est une faute professionnelle.
Et Abner est très très loin du niveau de Tagliafico en défense.
Ce remplacement nous met mal.
Avec les 3 titulaires offensifs absents c'est difficile.
On n'arrive pas à garder le ballon sans ailier.
Karabec est vraiment descendu dans la hiérarchie c'est fou.
En meme temps brisard a fait ce qu'il fallait en 1ere mt
Ensuite evidement on fait au mieux mais t'es usé par l'arbitre. Et ca tu le mesure pas.
Brisard a fait un match a domicile
Avec les moyens du moment on a fait un super match.
Mais l'OM avait Brisard et le Var.
Le but de Tolisso aurait dû être validé, et sur le 3ème but marseillais il y a une énorme faute au départ de l'action.
On aurait pu plier le match, Marseille a eu ses occasions aussi. Le nul aurait été équitable.
Deuxième défaite de rang, contre l'OM qui plus est, ça fait mal...
Attention à la série.
La ligue 1 a besoin que Marseille aille en LDC. C'est écrit. L'arbitre, les médias.
Beye, on dirait qu'il gagné la coupe du monde! Bref, c'est affreux, ça fait mal au c...
L'arbitrage a été moyen, le hors jeu... Bon.
Après, on a été moins solide, mais je pense que c est aussi du au fait qu'on ne defenfait pas à 11 avec la même intensité que d'habitude.
Généralement t a Sulc qui fait un gros boulot, moreira idem.
La, endrick, et yaremchuk, ça défend un peu moins.
Et puis il y a tessmann. Je vais me répéter, mais, si il arrive à récupérer des ballons, il en perd trop.
On dit la même chose toutes les semaines.
La défaite à Strasbourg paradoxalement me faisait plus mal.
La, avec les absences, et le stade, je trouve qu'on a pas démérité, on a fait notre match, contrairement à Strasbourg.
Oui on a perdu et le scénario est cruel, mais Iil ne faut pas baisser les bras. Avec 6 joueurs sur le flanc, on tiens tête à Marseille qui devait nous devancer en début de saison je rappelle, donc...
Maintenant, il faut espérer qu'on arrive enfin à récupérer des blessés pour le week-end prochain (je ne parle pas de Lens car, désolé, je pense qu'il faut faire tourner).
Mais j'ai envie de féliciter quand même les joueurs. Ils se sont battus, et je suis fiers d eux
Content d'avoir zappé sur OSS117 apres le but de Tolisso, je commence à savoir sentir la patate avant qu'elle n'arrive, je suis fier de moi, le derby de l'an passé je l'avais pas vu non plus, c'est infiniment moins douloureux sans voir le match, Paris cette saison pareil, un cocktail de merde entre des clubs que je deteste et un arbitrage douteux.
Bon sinon j'aurai préféré une defense à 3 centraux et 2 pistons et faire un vieux 0-0 dégueulasse..
On reclame des losanges, des matchs fous, du spectacle, moi je prefere les points..
Bon courage à tous !
Ah, et puis mention spéciale pour le coaching perrave de Fonseca, comme d'habitude.
L'entrée d'Abner nous coûte deux points.
Mangala aura passé tout le match à regarder Tessmann faire de la merde depuis le banc.
Personnellement j'en ai marre de voir Tessman sur le terrain. Ce mec est une catastrophe industrielle techniquement. Le nombre de ballon perdu.... Hallucinant. Il a 2 pieds gauches il rate tout ce qu'il fait. J'en peux plus
J'ai pesté tout le long contre lui.
Il n'a clairement pas le niveau pour jouer dans un championnat avec une telle intensité dans le pressing.
On voit qu'il est habitué au championnat étasunien, il est très lent dans sa prise de décision, très nonchalant.
Je ne comprends pas pourquoi Khalis Merah n'a pas pris sa place.
Et greif qui se met par terre après notre deuxième but!!!
C’est pas ça l’OL
J’ai dis que ce moment la on va se faire égaliser c’est sur.
Autant en première on méritait pas, autant en deuxième on aurait du leur mettre le bouillon.
Il avait peut-être juste mal aussi...
La dernière fois tout le monde reprochait à Moreira d'avoir fait ça contre Nantes et ça fait un mois qu'il est blessé depuis
Ce serait bien de laisser le bénéfice du doute aux joueurs aussi avant de croire qu'ils simulent.
Il y en a beaucoup qui jouent avec des douleurs et serrent les dents
C'est d'autant plus inquiétant concernant notre préparation physique et médicale.
Je sais que ça m’est pas facile mais je vais essayer de trouver du réconfort : j ‘ai regardé le classement et on est bien toujours 3ème. On reçoit le PFC et on va au havre. L’avenir n ‘est pas aussi sombre que certains l ‘annoncent ici.
Attends la fin mars et tu vas voir la gueule de l'avenir.
Pourquoi être pessimiste à ce point?
Le match était bien meilleur qu'il y a une semaine.
On manque juste de monde.
La saison va surtout se jouer contre Lens jeudi.
Mais en ligue 1 si on met les mêmes intentions il y a moyen de reprendre une marche en avant.
Changement fatal , Nicolas nous fait défaut au pire des moments mais rien à redire sur son match solide comme toujours.
Pourquoi ne faisons nous pas jouer plus souvent les gamins de la formation , ils n'ont jamais déçu.....
Oui le but de Coco était hors jeu d'un pied , c'est cruel mais l'arbitre et la Var ont raison. En parlant de Coco il a eu un passage à vide en 2éme , beaucoup moins en soutien......
Sur ce que j'ai vu dans notre jeu produit on est loin d'être largué pour continuer à viser le podium , on manque de gabarit aux avants postes mais nos nains ont du ballon plein les pieds......
Le match de ce soir était bien meilleur que celui de la semaine dernière. Si on joue comme aujourd'hui on devrait en gagner quelques uns.
Tessmann fait flipper sur chaque prise de balle, léger mieux en deuxième partie de deuxième mi temps.
Abner a montré sur son entrée pourquoi je préfère Taglia, d'ailleurs 1er un contre un sur Greenwood il se fait enrhumer + sa défense sur le but.
Endrick est meilleur quand il y a des espaces. Himbert mérite d'être revu.
Petit point arbitre, je n'en démords pas en sortant des cartons avant la 80ème pour les marseillais, les défenseurs ne peuvent plus se permettre les mêmes choses.
On c'est fait voler
Il y faute sur notre anglais (dont j'ai oublié le nom tellement je suis énervé)
On en a deux.
Un très beau match avec une fin cruelle pour L'OL. C'est un OM en plein renouveau qu'on a vu malheureusement pour nous. Et pourtant, il s'en est fallu de peu. On est plombés par les blessures. Avec des Sulc ou Fofana ce n'est pas le même match. Je suis terriblement triste mais pas forcément énervé car nos joueurs on livrés une très belle prestation. Chapeau à Himbert, ce qu'il a fait est magnifique surtout si on considère son âge. Endrick doit marquer dans ce match. Deux passes décisives c'est bien mais il se trouve deux fois en bonne position et ne marque pas. Yaremchuk doit faire la passe au lieu de tirer, mais ça se discute. Le gardien fait un bel arrêt. Malheureusement, et ça devient une habitude, Tessman a été catastrophique, mais tu mets qui à sa place ? La fin de la saison va être dure. J'espère que les blessés vont revenir le plus tôt possible. Je pense quand même qu'on a la place pour terminer dans les 4 premiers. Allez L'OL !! Il ne faut rien lâcher.
Surprenant la rapidité du jugement sur le hors jeu de Tolisso sur le but refusé.
Idem pas de contrôle sur le le 2eme but par Aubameyang qui me semble limite ...
On doit être à 2-0 sans le hors jeu imaginaire sifflé par Brisard et son équipe. Le 3e but marseillais fait suite à une faute sur Morton, même type de faute qu'il a sifflé tout le match en faveur de Marseille.
Bien sûr on a des grosses insuffisances, notamment derrière où ça ne tient plus la route, la faute à un Mata complément cramé entre autre. Mais malgré tout on a essayé de jouer, pas comme à Strasbourg, et seule l'arbitrage nous empêche de repartir vuctorieux
Pour moi, un bon système pour débuter, mais trop de frilosité au niveau des changements. Il fallait changer de dispositif sur au moins les 20 dernières minutes du temps réglementaire et faire rentrer plus de sang neuf.
Oh les gars, Carvalho et Merah sont des joueurs frais tu les fait rentrer, pas la peine d'être un scientifique pour le comprendre. Tien que d'être un joueur frais ça apporte quelque chose dans un dernier quart de match.