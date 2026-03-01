Après avoir mené deux fois, l'OL s'incline contre l'OM (3-2)

Ayant mené par deux fois au Vélodrome, l'OL a craqué dans les derniers instants face à l'OM. Cette défaite relance la course à la troisième place.

De notre envoyé spécial à Marseille.

Un choc des Olympiques est toujours un match spécial dans une saison. L’antagonisme qui s’est créé depuis toutes ces saisons a presque rendu ce rendez-vous comme le plus incontournable de Ligue 1. Cette saison, le duel entre l’OM et l’OL a encore tenu toutes ses promesses. Que ce soit à l’aller avec cette victoire lyonnaise acquise dans les derniers instants de la partie que lors de ce match retour au Vélodrome. Avec une troisième place à aller chercher, ce match de la 24e journée n’était pas à quitte ou double, mais pas loin.

Avec cinq points d’avance avant le coup d’envoi, les Lyonnais avaient forcément un matelas confortable pour voir venir ce choc, malgré la défaite à Strasbourg une semaine plus tôt. En face, les Marseillais savaient très bien qu’une défaite les condamnaient presque. Pendant plus de 90 minutes électriques, les deux équipes ne sont pas livrées coup pour coup, mais une vraie bataille qu'a finie de gagner l'OM, non sans quelques décisions arbitrales litigieuses.

Une clim d'entrée de jeu

Privé de plusieurs cadres, Paulo Fonseca savait qu’il ne pourrait pas faire ce qu’il aurait aimé avec un Sulc et un Moreira par exemple. Il a donc choisi de miser sur un 4-4-2 avec le duo Yaremchuk - Endrick soutenu par Corentin Tolisso. Il n’a fallu que deux minutes à ce trio pour se mettre en évidence. En ratant sa passe pour l’Ukrainien, le Brésilien a pris à revers la défense marseillaise et mis son capitaine sur orbite. Pour la troisième fois en trois matchs, Tolisso a trouvé le chemin du but et mis l’OL dans des conditions parfaites.

Oui mais voilà, cette ouverture du score s’est accompagnée d’une très longue traversée du désert pour les Lyonnais. Le pressing de l’OM a fait mal et sans un grand Greif, le score aurait rapidement pris une tournure cauchemardesque. Il a fallu attendre la fin de la mi-temps pour voir l’OL se montrer de nouveau dangereux. Sur une transition rapide, Maitland-Niles a parfaitement lancé Yaremchuk qui a pris sa chance en angle fermé mais repoussé par Rulli (45+5e).

Himbert n'a pas eu froid aux yeux

A 1-0 à la pause, l’OL s’en est très bien sorti et a failli refaire le même coup qu’en première. Parfaitement lancé par Endrick, Tolisso a trompé le gardien marseillais, mais pour quelques centimètres, une position d’hors-jeu a empêché le break dès la 50e… Un coup du sort puisque deux plus tard, Paixao remettait les deux équipes à égalité sur un ballon enroulé en lucarne. Plutôt que de s’écrouler, l’OL a fait le dos rond pendant que Himbert faisait son entrée à la place de Yaremchuk à l’heure de jeu. Un changement qui a failli porter ses fruits.

Après une première occasion ratée, le jeune attaquant a parfaitement exploité la passe d’Endrick pour le 2-1 à la 75e minute. Mais il était écrit que ce match ne finirait pas ainsi. Sur un corner repoussé, Paixao trouvait avec chance Aubameyang à la limite du hors-jeu et donc du 2-2. Le Gabonais, plutôt invisible, plongeait le Vélodrome dans l’ivresse avec un doublé dans le temps additionnel. Cruel pour l’OL, pas vraiment aidé par M. Brisard. Tout est relancé pour la Ligue des champions avec cette deuxième défaite de suite.