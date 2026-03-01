Particulièrement agité sur son banc pendant toute la rencontre, Paulo Fonseca ne digérait pas la défaite de l'OL contre l'OM (3-2). Le coach lyonnais en voulait à l'arbitrage, même s'il s'est retenu de le pointer.
De notre envoyé spécial à Marseille.
Ce fut une conférence d'après-match express. Alors qu'on pouvait s'attendre à un Paulo Fonseca très bavard au moment de contester l'arbitrage de M. Pignard, l'entraîneur portugais a fait voeu de silence. Enfin à moitié puisqu'il a bien répondu aux journalistes présents au Vélodrome dimanche soir. Mais il ne fallait pas compter sur lui pour avoir une analyse fin de cette défaite 3-2 de son équipe. "Je ne veux pas parler de ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce que je peux dire à part que la meilleure équipe a perdu ce (dimanche) soir." Forcément, il en fallait un peu plus et les observateurs ont cherché à en savoir plus sur ces états d'âme après avoir vu le coach de l'OL assez agité sur son banc.
"Impossible de me convaincre qu'il y a hors-jeu"
Tout le monde avait en tête le but refusé à Corentin Tolisso pour un hors-jeu de quelques millimètres ou encore la faute d'Emerson sur Morton au départ de l'action du 3-2 pour l'OM. Sans en dire beaucoup, Paulo Fonseca a clairement montré son mécontentement. "J'ai été sanctionné neuf mois. Je sais que je ne peux pas dire tout ce que je pense. Vous devez respecter mon position aujourd'hui. Le hors-jeu ? Regardez. J'ai vu la situation plusieurs fois, c'est impossible de me convaincre qu'il y a hors-jeu, mais c'est comme ça." C'est sur ces paroles que Paulo Fonseca a quitté l'auditorium, le regard noir.
Je reconnais son très beau travail cette année.
Néanmoins il perd systématique son calme, son sang-froid et une grande partie de ses aptitudes tactiques quand la température monte. Il est excellent quand il peut être en maîtrise, mais tjrs débordé émotionnellement quand ça ne se passe pas comme il aimerait...
Comment va-t-il gérer cette fin de saison ? Les retrouvailles ac Pierre Sage m'inquiètent un peu...
Le hors-jeu est en effet très généreux, surtout que ça va à l'encontre de l'esprit du jeu.
Si on laisse jouer les marseillais sur la double faute du but final, pour respecter l'esprit du jeu (ce que je comprends) le but hors jeu aurait dû être de la même veine.
Et peut-être qu'à 2-0 les marseillais auraient craqué mentalement.
Mais au final quand il y avait un choix à faire ça allait plutôt dans le sens de Marseille, peut-être du fait du match à domicile aussi.
Mais bon ce n'est pas si grave on reste troisièmes, il faut juste se reprendre dès les prochains matchs.
Et le plus important est pour moi d'être bons pour la coupe de France et la Ligue Europa.
J'espère qu'on va assurer
Pour le hors-jeu de taliso il a entièrement raison . Il suffit qu'il fasse partir le ballon un centimètre ou une demi seconde plus tôt avec leur vidéo et il y a un hors-jeu de 10 cm c'est du cinéma tout ça il faut que marseille gagne parce que ce club fait le plein dans presque tous les stades et à la télévision il rapporte beaucoup d'argent c'est c'est comme ça et c'est une demande de la CD et de toutes les télés bien sûr il a entièrement raison Francesca entièrement et sur le 3e but il y a une faute puis une deuxième au départ de l'action qui doivent être siffler .
C'EST SCANDALEUX SURTOUT QUE C'EST UN CLUB QUI A TOUJOURS TRICHÉ C'EST PAS COMME SI C'ÉTAIT MONACO LENS UN CLUB DROIT DANS SES BOTTES QUI A RAREMENT EU DES HISTOIRES DANS MARSEILLE A PRATIQUEMENT TOUT ACHETER JUSQU'À CE JOUR ET C'EST UN SALE EXEMPLE POUR LA JEUNESSE ÇA VEUT DIRE ON A PAS BESOIN DE BIEN JOUER ON ACHÈTE LES MATCHS ET ON GAGNE JE NE DIS PAS CES DERNIÈRES ANNÉES MAIS AUPARAVANT MARSEILLE C'EST CONSTRUIT COMME ÇA ET VOUS LE SAVEZ TOTOUSES JOURNALISTES
C'est qui Taliso et Francesca ?
J'ai dû rater un épisode du mercato...
Comme le dit Paulo, c'est comme ça. Oui je pense qu'il n'y a pas hors jeu. Oui je pense qu'il y a faute sur Endrick (plutôt que Morton). Et ben c'est comme ça, ce sont des erreurs. La direction s'en emparre si elle le juge, mais le sportif doit passer à autre chose. On est frustrés, mais on a fait un bon match. Travaillons sur nos placements défensifs, car nous avons laissé beaucoup d'espace, et pire, nous avons pris 3 buts sur des erreurs de placements, individuelles. Sur le 1e, Tessman et maitland niles ne prennent pas la bonne zone face à paixao. Maitland Niles, un récidiviste... Qu'est-ce qu'il coûte cher ce joueur... Au moins il est intéressant balle au pied. Sur le 2e, Mata abandonne Aubameyang pour remonter, terrible erreur. Énorme... Lui, je l'excuse bien volontiers. Et sur le 3e, Abner qui ne prend pas l'intérieur. Jamais un Tagliafico se prend se but là. Je dirais même que Hateboer il ne le prends pas ce but. La défense aux défenseurs. Sinon voilà ce que ça donne.
Bref, cette défaite va nous remettre à l'endroit. Je suis persuadé que l'équipe va réagir, et retrouver la force qui était la sienne : la rigueur, offensivement mais aussi et surtout défensivement.
Le hors-jeu n'est pas un scandale dans la mesure où il se joue à très peu.
L'arbitrage de l'ensemble du match fut moyen voire médiocre, mais comme souvent, donc ne jouons pas aux surpris : c'est le cas à chaque journée, et pas nécessairement contre nous.
Le niveau de l'arbitrage français n'est pas bon, c'est comme ça, il faut faire avec, nous n'avons pas le choix. A l'équipe de faire le nécessaire pour éviter des problèmes comme lors de ce match.
Après, sans doute comme la majorité d'entre vous, ce match me fait mal, non seulement parce qu'il intervient déjà après une défaite, mais aussi parce que cela a été contre notre rival honni, et enfin parce que nous avons mené par deux fois.
Cependant, même si cela reste rageant, ce n'est pas infamant de perdre contre Marseille : ils ont fait tomber le PSG et Lens au vélodrome cette saison.
Nous savions tous que, malgré leur mauvaise passe, dans ce genre de match, c'est comme lorsque nous affrontions Sainté, cela pouvait clairement tourner en notre défaveur parce que ça sent le souffre. La forme du moment et le classement ne comptent pas.
Nous avons fait des erreurs individuelles qui ont coûté cher.
Et puis, après tout, cela fait 3-3 sur l'ensemble des deux matchs, puisque nous avions gagné 1-0 fin août (but de Pavel, déjà, quelques minutes avant la fin).
A nous de nous ressaisir, et pourquoi pas, de les éliminer en coupe de France. Si on les bat en demi ou en finale, notre défaite chez eux sera oubliée voire pardonnée.
Sage, lui, ne parlait jamais de l'arbitrage. Il ne perdait pas d'énergie avec ça. Résultat: il n'a pas passé neuf mois privé de banc, et son équipe n'est jamais en train de dégoupiller parce que son coach pète un plomb sur le bord du terrain.
Oh, et il est huit points devant nous avec un effectif que personne n'imaginait à ce niveau, aussi.
Just saying.
Si Sage il parlait aussi d'arbitrage. Faut arrêter avec ça. Lui aussi comme beaucoup il a donné dans le "d'habitude je ne parle pas d'arbitrage mais...".
Et c'est normal, à chaud.