Particulièrement agité sur son banc pendant toute la rencontre, Paulo Fonseca ne digérait pas la défaite de l'OL contre l'OM (3-2). Le coach lyonnais en voulait à l'arbitrage, même s'il s'est retenu de le pointer.

De notre envoyé spécial à Marseille.

Ce fut une conférence d'après-match express. Alors qu'on pouvait s'attendre à un Paulo Fonseca très bavard au moment de contester l'arbitrage de M. Pignard, l'entraîneur portugais a fait voeu de silence. Enfin à moitié puisqu'il a bien répondu aux journalistes présents au Vélodrome dimanche soir. Mais il ne fallait pas compter sur lui pour avoir une analyse fin de cette défaite 3-2 de son équipe. "Je ne veux pas parler de ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce que je peux dire à part que la meilleure équipe a perdu ce (dimanche) soir." Forcément, il en fallait un peu plus et les observateurs ont cherché à en savoir plus sur ces états d'âme après avoir vu le coach de l'OL assez agité sur son banc.

"Impossible de me convaincre qu'il y a hors-jeu"

Tout le monde avait en tête le but refusé à Corentin Tolisso pour un hors-jeu de quelques millimètres ou encore la faute d'Emerson sur Morton au départ de l'action du 3-2 pour l'OM. Sans en dire beaucoup, Paulo Fonseca a clairement montré son mécontentement. "J'ai été sanctionné neuf mois. Je sais que je ne peux pas dire tout ce que je pense. Vous devez respecter mon position aujourd'hui. Le hors-jeu ? Regardez. J'ai vu la situation plusieurs fois, c'est impossible de me convaincre qu'il y a hors-jeu, mais c'est comme ça." C'est sur ces paroles que Paulo Fonseca a quitté l'auditorium, le regard noir.