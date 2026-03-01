Retenues par Emma Hayes pour jouer la SheBelieves Cup, Lindsey Heaps et Lily Yohannes font leur entrée en lice ce dimanche soir (23h). Les États-Unis souhaitent retrouver leur couronne, après le sacre du Japon l’an passé.

Malgré une première partie de saison plutôt réussie, Korbin Shrader profite avant tout de vacances en amoureux à Rome durant cette première trêve internationale en 2026 plutôt qu’un rassemblement avec les États-Unis. La milieu d’OL Lyonnes n’a toujours pas trouvé grâce aux yeux d’Emma Hayes et le club lyonnais n’a donc "que" deux représentantes pour l’édition 2026 de la SheBelieves Cup : Lindsey Heaps et Lily Yohannes. Les deux Lyonnaises ont rejoint le rassemblement américain depuis une semaine et préparent leur entrée dans la compétition amicale ce dimanche à 23h.

Un huitième titre comme objectif

Lauréats des éditions disputées entre 2020 et 2024, les États-Unis ont eu la surprise de voir le Japon leur ravir leur couronne l’an passé. Les Japonaises ne pourront défendre leur titre, car elles ne font pas partie du plateau de cette nouvelle édition. Les coéquipières de Heaps espèrent ainsi ajouter un huitième titre dans ce tournoi et cela passe par une première sortie contre l’Argentine du côté de Nashville.