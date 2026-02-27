Actualités

OL : Fonseca donne des nouvelles de Moreira, Nuamah, Fofana et Sulc

  par Gwendal Chabas
  13 Commentaires

    Diminué offensivement, l'OL se présentera à Marseille sans Afonso Moreira, Ernest Nuamah, Malick Fofana et Pavel Sulc. Paulo Fonseca a donné quelques nouvelles.

    Au-delà d'avoir perdu à Strasbourg (3-1), l'OL est reparti de la Meinau avec un blessé de plus. Pavel Sulc est sorti avant la demi-heure de jeu, remplacé par Noah Nartey. Sans surprise, le Tchèque, touché à la cuisse, doit déclarer forfait pour le déplacement à Marseille. Idem pour son grand pourvoyeur, Afonso Moreira.

    Les deux footballeurs offensifs ne reviendront pas non plus pour le quart de finale de Coupe de France jeudi prochain. "On va voir pour Pavel (à propos de la durée). Pour les deux rencontres à venir, Marseille et Lens, ça me semble impossible, comme pour Afonso", a déclaré Paulo Fonseca.

    Reverra-t-on bientôt Fofana et Nuamah ?

    L'entraîneur portugais a aussi donné des nouvelles de Malick Fofana et Ernest Nuamah. "Malick continue le travail personnel. Prochainement, on pourrait le retrouver à l'entraînement. Il a une petite douleur, mais il a progressé ces derniers jours, a-t-il confié. Les docteurs sont optimistes pour son retour sur les terrains dans les prochaines semaines. Je pense que ce sera pareil pour Ernest."

    Autant d'absences qui pénalisent forcément l'équipe dans son expression offensive. "C'est comme ça, et ça fait un moment que ça dure ce souci avec les attaquants. C'est difficile avec quatre blessés, mais il faut faire avec ce qu'on a. J'estime que c'est plus facile de remplacer des joueurs défensifs. Naturellement, c'est préoccupant car nous avons peu de solutions, regrette Paulo Fonseca. Ce sont des éléments qui apportent des choses défensivement et pour prendre la profondeur, ce dont on a manqué dimanche à Strasbourg."

    13 commentaires
    1. Avatar
      Olreal - ven 27 Fév 26 à 14 h 01

      Moreira absent contre Lens aussi !!!!
      Waw ça fait beaucoup,
      J’etai persuadé qu’il serait présent contre l’OM et qu’on l’avait justement préserver contre Strasbourg.
      Ça va être dure, très dure.
      On va sûrement jouer le nul à l’OM et ce qui est compréhensible. Pour quel résultat ??
      Mais comment on va faire pour Lens ?

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - ven 27 Fév 26 à 14 h 03

        Sachant que ces deux prochains matchs font partie des matchs les plus importants de la saison.

        (Je vois aussi le match contre Lens comme un avant-goût du dernier match de L1, il faudra faire forte impression dans ce match de cdf)

        Signaler
      2. Avatar
        FOX0896 - ven 27 Fév 26 à 14 h 06

        Oui moi aussi j'avais opté pour ce shema ; Cela fait long et penalisant ; AIE AIE les solutions devant sont casiment nulles pour percuter ;;

        Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - ven 27 Fév 26 à 14 h 02

      Paulo qui dit que Pavel et Afonso sont indisponibles pour les deux prochains matchs, ça veut dire qu'on ne les revoit pas avec le 15 mars ! Quoique, peut-être qu'il fait gaffe à ce qu'il dit et ne prends aucun risque maintenant.

      En tout cas, se priver de 4 joueurs offensifs qui peuvent avoir un rôle de titulaire indiscutable tous autant qu'ils sont, forcément ça pénalise fortement l'équipe !

      Quelle équipe en L1 peut se permettre de joueur avec une ligne offensive de remplaçants, sans que cela n'impacte ses résultats ?

      Cela laisse l'opportunité à d'autres joueurs de se montrer ! Qu'ils en profitent !

      Signaler
    3. Avatar
      olgoneforever - ven 27 Fév 26 à 14 h 04

      J'aurais tant aimé voir l'équipe au complet du moins avec Pavel et Afonso contre les sardines.
      Voir le potentiel réel de l'équipe.
      Idem contre Lens en CdF... Ça va être compliqué en attaque pour ces deux affiches hyper importantes .

      Signaler
    Juni38
      Juni38 - ven 27 Fév 26 à 14 h 06

      Moreira ça devient une longue absence , la cata . Pour Pavel on n'a aucune info mais ça va être une longue durée aussi sans doute.
      Pour fofana , on parle en semaines , on ne sait meme pas quand il pourra s'entraîner avec le groupe.

      Contre lens on va se faire déboiter je le crains. 😓
      Ils auront en plus deux jours de récup de plus .
      Nuamah on en parle même pas .
      Quel désastre.

      Endrick ne pourra rien faire tout seul.

      Signaler
    5. Avatar
      Olreal - ven 27 Fév 26 à 14 h 13

      Moreira absent contre Lens aussi !!!!
      Waw ça fait beaucoup,
      J’etai persuadé qu’il serait présent contre l’OM et qu’on l’avait justement préserver contre Strasbourg.
      Ça va être dure, très dure.
      Il va sûrement jouer le nul à l’OM et ce qui est compréhensible.
      Mais comment on va faire pour Lens ?

      Signaler
    Monark en route pour Istanbul
      Monark en route pour Istanbul - ven 27 Fév 26 à 14 h 18

      Juni, il y a Roman et Endrick, on est pas tout nu tout de même. Sans compter que le jeune Humbert peut saisir sa chance et prendre du volume. Restons confiant d'autant que notre milieu, lui ,reste bien fourni.
J'espère que Pavel et Alonso seront présents au moins pour le retour contre le Celta 🙏🏽
      J’espère que Pavel et Alonso seront présents au moins pour le retour contre le Celta 🙏🏽

      Signaler
    7. Avatar
      Arioul - ven 27 Fév 26 à 14 h 34

      Pour Fofana : "Les docteurs sont optimistes pour son retour sur les terrains dans les prochaines semaines" !! Nan mais what !!?? Les prochaines SEMAINES ?? C'est quoi ce délire ! Absent depuis fin octobre pour une grosse entorse à la cheville. Il devait revenir fin janvier. Puis on nous a dit, fin février. Et là, on y est et on nous dit qu'on le reverra dans les prochaines semaines ? Mais comment c'est possible une absence de 5 mois pour une entorse à la cheville ?
Pareil pour Moreira, Fonseca nous avait dit qu'il serait absent seulement quelques jours, que ce n'était pas grave, et là ça fait déjà 3 semaines et on nous dit qu'il va encore a minima louper les 2 prochains matchs.
      Pareil pour Moreira, Fonseca nous avait dit qu'il serait absent seulement quelques jours, que ce n'était pas grave, et là ça fait déjà 3 semaines et on nous dit qu'il va encore a minima louper les 2 prochains matchs.

      Ca me soule parce qu'on va démarrer une séquence de 7 matchs en 3 semaines avant la trêve et clairement on va les jouer sans ailier. Il va falloir que Fonseca ressorte du placard les Ghezzal, Karabec, Himbert, Hamdani, et il va falloir qu'ils soient performants parce que sinon on va pas y arriver.
      Je suis assez inquiet ! Je pense que Fonseca devrait aligner une équipe bis contre Lens en coupe de France. Tant pis si ça passe pas, mais il faudra vraiment faire souffler les cadres. Et j'espère que contre le Celta Vigo, on fera le nécessaire à l'aller pour se permettre de faire tourner un peu au retour.

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - ven 27 Fév 26 à 14 h 55

        Il ya entorse et il ya enorme entorse et Fofana a eu une enorme entorse..
        C'est clair que ca soûle parce qu'on ne sera pas à armes égales et faudra peut être revoir nos ambitions tout simplement..

        Signaler
    8. Avatar
      gOLdorak - ven 27 Fév 26 à 14 h 36

      Bon ben au moins, ça va mettre fin au suspense : d'ici la fin du mois, on ne jouera plus que la quatrième place, et encore, en se dépouillant comme des malades.

      Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le staff médical, ou si on prend juste le retour de karma de nos 13 victoires d'affilée, mais au moment charnière de notre saison on n'a tout simplement plus d'attaque. Notre meilleur buteur et notre meilleur passeur sont sur la carreau, Yaremshuk ne servira pas de point de fixation puisqu'il n'y a plus d'ailiers, et Endrick va pouvoir se livrer à son activité favorite: (tenter de) dribbler toute la défense adverse avant de tirer puisque de toute façon il n'y aura personne pour le servir.

      On aura au moins le temps de remettre Fofana en forme avant de le vendre cet été. Un bon résumé de ce à quoi vont se résumer nos meilleures saisons pendant au minimum deux ou trois ans: lancer des jeunes, faire la culbute et recommencer.

      Signaler
    Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - ven 27 Fév 26 à 14 h 37

      Je suis dépité, contre Strasbourg c'était déjà galvaudé et là c'est encore pire.

      Fofana le pauvre il va faire saison blanche à ce train.

      Signaler
    Shakur Tudroa - ven 27 Fév 26 à 14 h 49

      Il y a quand même un sujet au niveau de la cellule médicale : on a des joueurs qui craquent musculairement (quid de la prévention ?) et qui une fois blessés ne reviennent pas (quel protocole de soin ?)

      Si la saison tourne mal, ce sera en grande partie à cause du médecin du club…

      Signaler

    derniers commentaires
