Diminué offensivement, l'OL se présentera à Marseille sans Afonso Moreira, Ernest Nuamah, Malick Fofana et Pavel Sulc. Paulo Fonseca a donné quelques nouvelles.

Au-delà d'avoir perdu à Strasbourg (3-1), l'OL est reparti de la Meinau avec un blessé de plus. Pavel Sulc est sorti avant la demi-heure de jeu, remplacé par Noah Nartey. Sans surprise, le Tchèque, touché à la cuisse, doit déclarer forfait pour le déplacement à Marseille. Idem pour son grand pourvoyeur, Afonso Moreira.

Les deux footballeurs offensifs ne reviendront pas non plus pour le quart de finale de Coupe de France jeudi prochain. "On va voir pour Pavel (à propos de la durée). Pour les deux rencontres à venir, Marseille et Lens, ça me semble impossible, comme pour Afonso", a déclaré Paulo Fonseca.

Reverra-t-on bientôt Fofana et Nuamah ?

L'entraîneur portugais a aussi donné des nouvelles de Malick Fofana et Ernest Nuamah. "Malick continue le travail personnel. Prochainement, on pourrait le retrouver à l'entraînement. Il a une petite douleur, mais il a progressé ces derniers jours, a-t-il confié. Les docteurs sont optimistes pour son retour sur les terrains dans les prochaines semaines. Je pense que ce sera pareil pour Ernest."

Autant d'absences qui pénalisent forcément l'équipe dans son expression offensive. "C'est comme ça, et ça fait un moment que ça dure ce souci avec les attaquants. C'est difficile avec quatre blessés, mais il faut faire avec ce qu'on a. J'estime que c'est plus facile de remplacer des joueurs défensifs. Naturellement, c'est préoccupant car nous avons peu de solutions, regrette Paulo Fonseca. Ce sont des éléments qui apportent des choses défensivement et pour prendre la profondeur, ce dont on a manqué dimanche à Strasbourg."