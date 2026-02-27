Ligue Europa : le Celta Vigo ou Lille pour l'OL

Les barrages ont livré leur verdict. Premier de la phase de classement de la Ligue Europa, l'OL défiera le Celta Vigo ou Lille en 8es.

Il fait partie des quatre clubs français en 8es de finale des compétitions européennes. Avec le PSG (Ligue des champions), Lille (Ligue Europa) et Strasbourg (Ligue Conférence), l'OL est l'un des derniers représentants de la Ligue 1 en Europe. Brillant premier de la phase de classement de la C3, il a pu tranquillement observer ses adversaires se disputer un ticket lors des barrages.

Avant même les doubles confrontations, les joueurs de Paulo Fonseca savaient qu'ils rencontreraient le vainqueur de LOSC - Étoile Rouge ou de Celta - PAOK. Dans la deuxième opposition, la hiérarchie a été respectée, avec une qualification des Espagnols (1-2 et 1-0). Le second duel était plus équilibré, et ce sont les Lillois qui ont pris le meilleur sur les Serbes.

Vers un 4e et 5e OL - Lille cette saison ?

Battus 1 à 0 à domicile après une prestation calamiteuse, les hommes de Bruno Genesio ont bien redressé la barre jeudi. Auteurs d'une performance d'un autre calibre à l'extérieur, ils ont vite ouvert le score par Olivier Giroud. Puis, lors de la prolongation, c'est Nathan Ngoy qui a offert la qualification aux siens (0-2 a.p). Nous pourrions donc assister à cinq face-à-face entre Lyonnais et Lillois cette saison.

On connaîtra le chemin jusqu'à la finale

Le tirage au sort pour déterminer le rival des coéquipiers de Corentin Tolisso aura lieu ce vendredi à 13 heures. On connaîtra non seulement les affiches des 8es de finale, mais aussi le chemin des quarts et des demies. Il ne faudra pas jouer les matchs avant, mais cela nous donnera une idée des défis à venir pour le groupe rhodanien.

Un tableau que l'OL s'est ouvert, sur le papier, puisqu'il est certain de ne pas croiser la route d'Aston Villa avant une éventuelle finale. Néanmoins il reste des formations très solides comme Porto, la Roma ou encore le Real Betis. Mais rendez-vous déjà au tour suivant les 12 et 19 mars.