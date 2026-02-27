Actualités
Corentin Tolisso (OL) et Nathan Ngoy (Lille)
Corentin Tolisso (OL) et Nathan Ngoy (Lille) (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Ligue Europa : le Celta Vigo ou Lille pour l'OL

  par Gwendal Chabas
  5 Commentaires

    • Les barrages ont livré leur verdict. Premier de la phase de classement de la Ligue Europa, l'OL défiera le Celta Vigo ou Lille en 8es.

    Il fait partie des quatre clubs français en 8es de finale des compétitions européennes. Avec le PSG (Ligue des champions), Lille (Ligue Europa) et Strasbourg (Ligue Conférence), l'OL est l'un des derniers représentants de la Ligue 1 en Europe. Brillant premier de la phase de classement de la C3, il a pu tranquillement observer ses adversaires se disputer un ticket lors des barrages.

    Avant même les doubles confrontations, les joueurs de Paulo Fonseca savaient qu'ils rencontreraient le vainqueur de LOSC - Étoile Rouge ou de Celta - PAOK. Dans la deuxième opposition, la hiérarchie a été respectée, avec une qualification des Espagnols (1-2 et 1-0). Le second duel était plus équilibré, et ce sont les Lillois qui ont pris le meilleur sur les Serbes.

    Vers un 4e et 5e OL - Lille cette saison ?

    Battus 1 à 0 à domicile après une prestation calamiteuse, les hommes de Bruno Genesio ont bien redressé la barre jeudi. Auteurs d'une performance d'un autre calibre à l'extérieur, ils ont vite ouvert le score par Olivier Giroud. Puis, lors de la prolongation, c'est Nathan Ngoy qui a offert la qualification aux siens (0-2 a.p). Nous pourrions donc assister à cinq face-à-face entre Lyonnais et Lillois cette saison.

    On connaîtra le chemin jusqu'à la finale

    Le tirage au sort pour déterminer le rival des coéquipiers de Corentin Tolisso aura lieu ce vendredi à 13 heures. On connaîtra non seulement les affiches des 8es de finale, mais aussi le chemin des quarts et des demies. Il ne faudra pas jouer les matchs avant, mais cela nous donnera une idée des défis à venir pour le groupe rhodanien.

    Un tableau que l'OL s'est ouvert, sur le papier, puisqu'il est certain de ne pas croiser la route d'Aston Villa avant une éventuelle finale. Néanmoins il reste des formations très solides comme Porto, la Roma ou encore le Real Betis. Mais rendez-vous déjà au tour suivant les 12 et 19 mars.

    5 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - ven 27 Fév 26 à 7 h 33

      A choisir je préfère le Celta Vigo. En Europe je préfère affronter des équipes européennes

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - ven 27 Fév 26 à 7 h 39

        +1, et marre d'affronter lille cette saison.

        Signaler
    2. Avatar
      KIM K - ven 27 Fév 26 à 8 h 11

      Pareil , par contre coté lillois je ne suis pas sûr qu'ils ne préfèrent jouer l'OL ( sinon c'est Aston Villa pour eux )

      Signaler
    3. Avatar
      leroilyon - ven 27 Fév 26 à 8 h 16

      Bonjour à tous, oui je pense que si on fait un sondage une immense majorité preferera affronter le Celta, meme si ca sera du 50/50 ..

      Signaler
    4. Avatar
      BadGone91 - ven 27 Fév 26 à 8 h 21

      Pareil, préférence Celta que j'avoue ne pas connaitre, mais qui semble être une plutôt bonne équipe !

      Ça peut être pas mal pour Endrick de jouer contre une équipe de Liga. Il pourra prouver qu'il a le niveau pour jouer au Real.

      Si on tombe encore sur Lille... chiant, surtout qu'on dirait qu'ils sont en train de relancer une série là. Par contre ils ont quand même toujours beaucoup d'absents, et ils enchainent les matchs en ce moment. Ça peut être dur pour eux en mars.

      Signaler

    derniers commentaires
