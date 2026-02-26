Actualités
OL Lyonnes : Giráldez a un groupe un peu plus étoffé que d’habitude

    • En cette trêve internationale, dix-sept joueuses d’OL Lyonnes ont mis les voiles vers leur sélection. Néanmoins, Jonatan Giráldez peut compter sur un groupe un peu plus nombreux que lors des autres trêves.

    Tout se jouera la semaine prochaine pour la plupart des internationales lyonnaises, mais depuis ce milieu de semaine, les dix-sept joueuses d’OL Lyonnes ont retrouvé leur sélection. À l’image des Bleues que sont Selma Bacha, Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani et Alice Sombath, la trêve internationale bat désormais son plein. Cela veut donc aussi dire que Jonatan Giráldez se retrouve avec un groupe amputé. C’est le cas à chaque trêve internationale, même si pour cette fin février, l’Espagnol se retrouve presque bien servi avec six joueuses à disposition.

    La CAN féminine fin mars pour Chawinga...

    En effet, Ashley Lawrence n’a pas été retenue avec le Canada pour participer à la SheBelieves Cup et est donc restée à Lyon. Même chose pour Tabitha Chawinga qui n’avait pas de matchs avec le Malawi alors que la CAN féminine se profile fin mars… Il faudra d’ailleurs voir la position d’OL Lyonnes sur le sujet car cela tombe en dehors des dates de la FIFA. Mais l’on sait aussi l’amour que porte l’attaquante pour son pays et la fierté de le représenter encore plus dans une compétition continentale.

    Micah soigne sa commotion cérébrale

    Ces deux joueuses, ainsi qu’Inès Benyahia obligée de faire une croix sur le rassemblement des U23 françaises, ont donc rejoint les habituées que sont Korbin Shrader, Féerine Belhadj ainsi que Wendie Renard. Cette dernière va profiter des deux semaines de coupure pour revenir à 100% et retrouver un peu de rythme après un mois sans jouer. Enfin, Teagan Micah est également à Décines, mais se contente de récupérer pleinement de sa commotion cérébrale…

