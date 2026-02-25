OL - Ligue 1 : bientôt une nouvelle règle contre le gain de temps ?

Dans une volonté de rythme durant les matchs, l'International Football Association Board (IFAB) pourrait voter dans les prochains jours la mise en place d'une règle contre le gain de temps avec l'intervention du staff médical.

C’est un nouvel encadrement qui pourrait faire polémique. Comme le rapporte la BBC, l’International Football Association Board (IFAB), garant des Lois du jeu, envisagerait d’adopter une nouvelle règle lors de son assemblée générale annuelle prévue samedi. Cette mesure pourrait imposer à tout joueur pris en charge par le staff médical de quitter la pelouse pendant au moins une minute avant de pouvoir revenir sur le rectangle vert.

Éviter la double peine

Cette règle ne concernerait ni le gardien de but ni le tireur de penalty. Un autre cas permettrait de ne pas se retrouver avec un joueur de moins. Si l'adversaire fautif reçoit un carton jaune ou rouge, le joueur touché n'aurait pas l'obligation de quitter le terrain. Tout cela a un but précis. Éviter que les joueurs n'utilisent de fausses blessures pour gagner du temps en fin de rencontre alors que le score leur est favorable.

Le rythme avant tout ou presque…

Des discussions et un vote sur cette nouvelle règle auront lieu dans les prochains jours. Elle pourrait s'implanter à terme dans le championnat de France. Une contrainte qui pourrait notamment plaire au tacticien brestois Éric Roy. En effet, au terme du match aller entre Brest et l'OL cette saison (0-0), le coach avait pointé du doigt le vice de Corentin Tolisso après le coup de sifflet final : "J’espère qu’il va bien parce qu’il a dû rester au moins dix minutes par terre pendant tout le match."

Après les temps additionnels à rallonge lors de la dernière Coupe du monde 2022 ou encore la règle des six secondes pour le gardien de but, la FIFA cherche à tout prix à rythmer les rencontres. Paradoxal quand on sait que des pauses fraîcheurs de trois minutes, en plein milieu des deux mi-temps, sont prévues pour la prochaine Coupe du monde en juin prochain.