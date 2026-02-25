OM - OL : un tournant dans la course au podium ?

Alors que l’OL se prépare à défier l’OM (ce dimanche à 20h45), la question est sur toutes les lèvres : ce match est-il une rencontre décisive pour la saison lyonnaise ?

C’est la grande question qui agite les supporters de l’Olympique lyonnais cette semaine : le déplacement, ce dimanche soir (20h45), sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, peut-il faire basculer la saison ? Plus qu’un simple "Olympico", ce choc au stade Vélodrome pourrait bien donner le ton dans la course à la troisième place.

D’un côté, les hommes de Paulo Fonseca avancent avec un esprit de revanche. Revanche historique d’abord : l’OL ne s’est plus imposé à Marseille depuis le 1er mai 2022. Revanche sportive ensuite, après la claque reçue face au RC Strasbourg (3-1), une rencontre où les Lyonnais n’ont jamais véritablement existé, dominés dans l’intensité comme dans l’engagement. Ce revers a laissé des traces et a mis en lumière une équipe parfois sur le fil ces dernières semaines.

Un rendez-vous décisif ?

En face, l’OM traverse une zone de turbulences. Sans victoire en Ligue 1 depuis un mois et un succès contre le RC Lens (3-1), les Marseillais ont enchaîné les désillusions. L’une des dernières en date : l’humiliation subie lors du Classico, le 8 février, face au Paris Saint-Germain (5-0). Battus encore à Brest (2-0) le week-end dernier, les hommes d’Habib Beye doivent impérativement sortir la tête de l’eau.

Le stage commando organisé cette semaine à Marbella par l'OM traduit l’urgence de la situation. Devant leur public, les Marseillais voudront prouver que la crise n’est pas irréversible. Dans ce contexte électrique, l’Olympico ressemble à un point de bascule idéal pour relancer une dynamique… ou pour s’enfoncer davantage.

"C'est le feu"

Sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi, le débat a d’ailleurs animé les consultants. Bien que Nicolas Puydebois ait cherché à tempérer la situation : "Il ne s’agit pas d’un tournant mais d’une opportunité de se rendre la fin de saison plus facile. Car en les battant chez eux, on les met à 8 points", a-t-il déclaré. À l’inverse, son acolyte Enzo Reale a vu dans la fébrilité marseillaise une occasion d’appuyer là où ça fait mal : "Marseille, en ce moment, c’est le feu. Si on gagne, on met encore un petit plus le feu !"

Au classement, l’enjeu est clair : trois points peuvent redessiner la lutte pour le podium. Mais la pression est déjà immense, entre le poids de la rivalité historique et les ambitions européennes des deux clubs. Inutile d’en rajouter. Dimanche soir (20h45), entre l'OM et l'OL, il ne s’agira pas seulement de compter les points, mais de mesurer le caractère de chaque équipe. Car parfois, un match ne change pas tout… sauf la manière dont on aborde tout le reste.