Après 23 journées, l’OL possède cinq longueurs d’avance sur l’OM avant de se rendre à Marseille dimanche. Entre cette avance et le calendrier à venir, qui a le plus de chances de finir sur le podium ?

Quel Olympique sortira vainqueur du duel dominical ? Ce dimanche (20h45), l’OL se déplace sur la pelouse du Vélodrome, avec un certain confort. Profitant de la mauvaise passe de l’OM, les Lyonnais ont subtilisé la troisième place aux Marseillais et comptent désormais cinq points d’avance. Cet écart aurait pu être plus important si les joueurs de Paulo Fonseca n’avaient pas mordu la poussière à Strasbourg (3-1). Quoi qu’il en soit, l’OL restera troisième de Ligue 1 après la 24e journée, qu’importe le résultat final de ce choc des Olympiques. Néanmoins, une victoire permettrait d’entrevoir un peu plus cette place finale sur le podium et donc le retour de la Ligue des champions en 2026-2027.

Une course poursuite rebattue dimanche ou définitivement finie ?

Mais que disent les chiffres avant ce duel et les dix journées suivantes ? En prenant en compte le calendrier qu’il reste pour les deux équipes jusqu’à la 34e journée et l’avance lyonnaise actuelle, Opta estime que l’OL a 59,57 % de finir sur cette troisième marche du classement de Ligue 1. Et comme l’appétit vient en mangeant, malgré les sept points de retard, les joueurs de Paulo Fonseca conservent encore 13,88% de chances de grimper sur la deuxième place occupée actuellement par le RC Lens. Tout pourrait être rebattu dimanche soir. Car si l’OM possède actuellement 19,88% de chances de finir troisième, une victoire au Vélodrome et ce ne serait alors plus que deux points qui sépareraient les deux Olympiques…