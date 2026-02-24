Actualités
Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d'OM - OL
Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d’OM – OL (Photo by Nathan Barange / DPPI via AFP)

Entre l’OL et l’OM, qui a le plus de chances de finir 3e avant le choc ?

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Après 23 journées, l’OL possède cinq longueurs d’avance sur l’OM avant de se rendre à Marseille dimanche. Entre cette avance et le calendrier à venir, qui a le plus de chances de finir sur le podium ?

    Quel Olympique sortira vainqueur du duel dominical ? Ce dimanche (20h45), l’OL se déplace sur la pelouse du Vélodrome, avec un certain confort. Profitant de la mauvaise passe de l’OM, les Lyonnais ont subtilisé la troisième place aux Marseillais et comptent désormais cinq points d’avance. Cet écart aurait pu être plus important si les joueurs de Paulo Fonseca n’avaient pas mordu la poussière à Strasbourg (3-1). Quoi qu’il en soit, l’OL restera troisième de Ligue 1 après la 24e journée, qu’importe le résultat final de ce choc des Olympiques. Néanmoins, une victoire permettrait d’entrevoir un peu plus cette place finale sur le podium et donc le retour de la Ligue des champions en 2026-2027.

    Une course poursuite rebattue dimanche ou définitivement finie ?

    Mais que disent les chiffres avant ce duel et les dix journées suivantes ? En prenant en compte le calendrier qu’il reste pour les deux équipes jusqu’à la 34e journée et l’avance lyonnaise actuelle, Opta estime que l’OL a 59,57 % de finir sur cette troisième marche du classement de Ligue 1. Et comme l’appétit vient en mangeant, malgré les sept points de retard, les joueurs de Paulo Fonseca conservent encore 13,88% de chances de grimper sur la deuxième place occupée actuellement par le RC Lens. Tout pourrait être rebattu dimanche soir. Car si l’OM possède actuellement 19,88% de chances de finir troisième, une victoire au Vélodrome et ce ne serait alors plus que deux points qui sépareraient les deux Olympiques…

    à lire également
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Les remplaçants de l'OL peu décisifs en Ligue 1
    3 commentaires
    1. Avatar
      Olreal - mar 24 Fév 26 à 18 h 28

      Avec 5 points d’avance mais avec un calendrier plus chargé et plus dure..
      Un effectif bien plus étoffé et de meilleur qualité l’OM reste favoris…. Pour le moment.
      Après le match on en rediscutera.
      Avec 5/6 points d’avance sur eux et le retour des blessés on pourra prétendre à une 3 eme place mais sans être vraiment un favori.
      Par contre avec 8 points d’avance et du coup une victoire au vélodrome et une crise ouverte à l’OM, l’OL sera le grand favoris.

      Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - mar 24 Fév 26 à 18 h 30

      Je dirais marseille parce qu'ils ne jouent plus l'Europe, ça dépendra aussi du résultat de la rencontre dimanche 🙏❤️💙

      Signaler
    3. Avatar
      brad - mar 24 Fév 26 à 18 h 34

      Avec Rabiot j'aurais dis OM, là je veux croire que l'on a la capacité à les tenir à distance si l'infirmerie se vide et que Fonseca cesse de mettre des joueurs qui n'ont pas vocation à être d'un dimanche à l'autre tantôt défenseur tantôt attaquant , genre mettre Abner en ailier , même si lui se dit polyvalent.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Les remplaçants de l'OL peu décisifs en Ligue 1 18:20
    Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d'OM - OL
    Entre l’OL et l’OM, qui a le plus de chances de finir 3e avant le choc ? 17:30
    Inès Benyahia, milieu de l'OL
    Équipe de France U23 : Benyahia (OL Lyonnes) finalement forfait 16:40
    Paul Seixas à droite avec le maillot du classement des points au Tour de l'Algarve
    Quand Paul Seixas, supporter de l’OL, se fait chambrer pour un maillot vert 15:50
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    OL : Textor ne siège officiellement plus à Eagle Football BidCo 14:45
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Corentin Tolisso égale Maxwel Cornet 14:10
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Ligue Europa : l'OL connaitra son adversaire vendredi (13h) 13:20
    Paulo Fonseca lors d'OM - OL
    Fonseca (OL) s’en prend à Trump et Infantino 12:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    OL - Mercato : Fofana serait dans le viseur du FC Barcelone 11:45
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le programme des internationales 11:00
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    OL : dernière semaine complète d’entraînement avant le marathon de mars 10:15
    Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
    Fonseca (OL) : "Je ne peux pas oublier ce qu'il se passe en Ukraine" 09:30
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    OM - OL : le choc des Olympiques arbitré par Jérôme Brisard 08:45
    Noah Nartey (OL) et Guela Doué (Strasbourg)
    OL : face à Strasbourg, un avertissement pour mieux préparer l'OM ? 08:00
    Ruben Kluivert (OL) face à Diego Moreira (Strasbourg)
    OL : Moreira s'ajoute à la longue liste des anciens de la maison buteurs 07:30
    Corentin Tolisso dépité devant Moreira et Barco lors de Strasbourg - OL
    L'OL trébuche et le record s'envole... Un tournant contre l'OM ? 23/02/26
    Malick Fofana (OL) et Leonardo Balerdi (OM)
    Avant d'affronter l'OL, l'OM s'en va en stage en Espagne 23/02/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 participeront à un prestigieux tournoi organisé par l’Ajax 23/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut