Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : les U17 participeront à un prestigieux tournoi organisé par l’Ajax

  • par David Hernandez

    • Plutôt bien lancés dans leur saison, les U17 de l’OL vont pouvoir se frotter à de prestigieux clubs dans les prochaines semaines. Le club lyonnais participera à l'Olympia Future Cup 2026 organisée par l’Ajax.

    Pour le moment, tout se passe bien. En prenant le meilleur (4-2) sur Sochaux, il y a deux semaines, les U17 de l’OL ont pris quatre points d’avance sur leurs adversaires du jour. Un petit matelas après dix-neuf journées et alors qu’il reste encore sept matchs à disputer dans cette première phase du championnat. L’odeur des play-offs est donc forcément présente pour les joueurs de Samy Saci et Mour Paye. Il faudra bien évidemment finir le travail dans cette dernière ligne droite, mais la saison a fait naître de l’espoir au sein de l’Académie. Sans dire que cela vient récompenser les bonnes performances depuis le début de saison, les U17 vont malgré tout pouvoir se frotter au fleuron du football européen dans les semaines à venir.

    Avec le Real ou encore le Bayer

    Profitant d’une coupure du championnat sur la première quinzaine d’avril, les coéquipiers de Lylian Di Nota vont prendre la direction des Pays-Bas. En effet, l’OL va participer à l’édition 2026 de l’Olympia Future Cup, organisée par l’Ajax Amsterdam. Pour cette 14e campagne, le club lyonnais a été placé dans la poule B et affrontera le Real Madrid, le Bayer Leverkusen et Anderlecht entre le 4 et le 5 avril. Dans le groupe A, le PSG représentera également la France face à l’Ajax, le Sporting Portugal et Future United, une équipe composée des meilleurs joueurs des clubs partenaires de la formation néerlandaise. La phase finale se jouera le lundi 6 avril. Une belle expérience pour les jeunes Lyonnais.

