OL Académie : les U17 font un très gros coup contre Sochaux

Invaincus depuis six matchs mais avec quatre nuls sur cette série, les U17 de l'OL ont retrouvé la victoire au meilleur moment. Face à Sochaux, leur dauphin, les Lyonnais se sont imposés 4-1 ce samedi à Meyzieu.

C'est tout le paradoxe de la série dans laquelle sont lancés les joueurs de Samy Saci depuis plusieurs matchs. N'ayant plus connu la défaite depuis six matchs, les U17 de l'OL ont pourtant concédé quatre nuls sur cette période. Pas de quoi avancer à pleine vitesse et ainsi laisser la concurrence revenir. Si les Lyonnais avaient fait le travail contre le FC Metz, son dauphin, il y a quelques semaines, les différents résultats de l'OL et des autres ont permis à Sochaux de revenir dans la course et de n'être qu'à un petit point au moment de se présenter à Meyzieu ce samedi après-midi. Un rendez-vous crucial donc pour les coéquipiers de Di Nota à la maison.

Quatre points d'avance désormais

Sur un nul frustrant à Annecy suite à une infériorité numérique pendant une mi-temps, les U17 lyonnais ont parfaitement appréhendé ce choc du haut de tableau. Sous le vent intense, les joueurs de Samy Saci n'ont pas mis longtemps à prendre les devants. Sur un corner mal renvoyé et un cafouillage, Fares Tracol a surgi pour ouvrir le score à la 7e minute. Une entame parfaite pour Ousmane Fofana, cousin de Malick et qui connaissait sa première titularisation, avant un break sur penalty.

Taclé dans la surface, Mnamdji s'est fait justice lui-même à la 25e minute. À 2-0 à la pause, tous les voyants étaient au vert, si ce n'est la blessure musculaire d'Onana sur un sprint défensif... Pas de quoi entamer la confiance du leader qui a pris le large en cinq minutes dans le deuxième acte. Velut (66e) et Meguenni (71e) ont scellé la victoire de l'OL, qui prend ainsi quatre points d'avance sur Sochaux et met la pression sur Troyes et Metz qui s'affrontent dimanche.