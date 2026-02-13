OL : Fonseca toujours pas d’accord avec le rouge d’Endrick

Actualités
    • Mercredi, Endrick a vu son rouge direct annulé pour passer à deux avertissements et donc seulement un match de suspension. Néanmoins, Paulo Fonseca estime que cette exclusion est toujours sévère.

    Ce dimanche (20h45), Paulo Fonseca va devoir se creuser les méninges. De l’attaque qui a débuté samedi dernier à Nantes, il ne restera plus qu’un élément : Pavel Sulc. Touché à l’ischio, Afonso Moreira va manquer ce match de la 22e journée de Ligue 1 tandis qu’Endrick sera suspendu. Un seul match de suspension prononcé par la commission de discipline, un moindre mal pour l’OL. Fonseca estime que son attaquant "doit apprendre avec cette situation. Il doit comprendre qu’il est un joueur qui a toute l’attention maintenant. Mais c’est par ces épreuves et ce type de moments qu’il va progresser car c’est un joueur qui a seulement 19 ans."

    "On a été concentré sur le carton et pas sur la situation de départ"

    Mettant en avant l’apprentissage que doit faire Endrick, l’entraîneur portugais est toutefois loin de se satisfaire du seul match de suspension du Brésilien. En effet, il estime que cette exclusion n’aurait pas dû avoir lieu avec la faute du Nantais en début d’action. "Je ne suis pas satisfait. Je pense que nous étions concentrés sur le carton, mais dans cette situation, je pense que ce n'était pas juste." Carton rouge mérité ou non, cela ne changera pas la décision finale. Ce dimanche, c'est bien des tribunes qu'Endrick regardera OL - Nice, avec l'espoir de voir ses coéquipiers faire le travail.

    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - ven 13 Fév 26 à 15 h 11

      Tant qu'il le dit dans la presse 😤, lui aussi a apprit.........

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - ven 13 Fév 26 à 15 h 39

        Oui et puis il aurait surtout pas envie d'être viré, car Il a eu de la chance d'être tombé sur un bouffon comme Textor la dernière fois, plus d'un président l'aurait licencié pour faute grave.

        Signaler

