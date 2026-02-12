Actualités
Pierre Sage, entraîneur de l'OL
Pierre Sage, entraîneur de l’OL (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Coupe de France : le gagnant d'OL - Lens "aura de belles perspectives", juge Pierre Sage

  • par Gwendal Chabas
  2 Commentaires

    • Choc des quarts de finale de la Coupe de France, le duel OL - Lens est attendu impatiemment. Pierre Sage le reconnaît, le gagnant s'ouvrira "de belles perspectives".

    D'ici là, l'OL aura disputé trois grosses affiches contre Nice (15/02), Strasbourg (22/02) et Marseille (01/03). En se projetant un peu, on note tout de même que le rendez-vous contre Lens le jeudi 5 mars sera particulièrement scruté. Il faut dire qu'il sera le théâtre du retour de Pierre Sage à Décines, et surtout, d'un quart de finale de Coupe de France.

    Entre le troisième et le deuxième de Ligue 1, la confrontation promet. Deux formations très en forme. "Ça fera un super match, a glissé l'entraîneur lensois au micro de RMC. L'équipe qui le remportera aura de belles perspectives devant elle. Il restera des prétendants, mais dans tous les cas, on se sera créés les conditions d'avoir un adversaire en moins à éliminer."

    Lens avec un 11 type ?

    Les Sang et Or, qui n'ont pas de coupe d'Europe à négocier, pourront aligner un 11 compétitif, sans nécessairement avoir besoin de faire tourner. C'est la promesse de Pierre Sage. "Ça dépendra de ce qui se passe avant, des états de forme. Mais on fera en sorte de gagner cette rencontre", a affirmé l'ancien coach rhodanien. Une ambition logique à ce stade de la compétition.

    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    Nantes - OL : la Var déjugée sur le cas Endrick
    2 commentaires
    1. cavegone
      cavegone - jeu 12 Fév 26 à 12 h 52

      Il prend un peu trop la confiance le Pierrot….

      A tord ou à raison on sera vite fixés.

      
    2. OLyonn@is
      OLyonn@is - jeu 12 Fév 26 à 12 h 59

      Ce sera un gros match.
      Avec une victoire de l'OL espérons.🟥🟦🥊😎

      

