Choc des quarts de finale de la Coupe de France, le duel OL - Lens est attendu impatiemment. Pierre Sage le reconnaît, le gagnant s'ouvrira "de belles perspectives".

D'ici là, l'OL aura disputé trois grosses affiches contre Nice (15/02), Strasbourg (22/02) et Marseille (01/03). En se projetant un peu, on note tout de même que le rendez-vous contre Lens le jeudi 5 mars sera particulièrement scruté. Il faut dire qu'il sera le théâtre du retour de Pierre Sage à Décines, et surtout, d'un quart de finale de Coupe de France.

Entre le troisième et le deuxième de Ligue 1, la confrontation promet. Deux formations très en forme. "Ça fera un super match, a glissé l'entraîneur lensois au micro de RMC. L'équipe qui le remportera aura de belles perspectives devant elle. Il restera des prétendants, mais dans tous les cas, on se sera créés les conditions d'avoir un adversaire en moins à éliminer."

Lens avec un 11 type ?

Les Sang et Or, qui n'ont pas de coupe d'Europe à négocier, pourront aligner un 11 compétitif, sans nécessairement avoir besoin de faire tourner. C'est la promesse de Pierre Sage. "Ça dépendra de ce qui se passe avant, des états de forme. Mais on fera en sorte de gagner cette rencontre", a affirmé l'ancien coach rhodanien. Une ambition logique à ce stade de la compétition.