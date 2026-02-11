Actualités
Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
Clinton Mata et Ruben Kluivert à l’échauffement lors de Young Boys Berne – OL (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

OL : une "phase de régénération cruciale" pour un premier tournant en mars

  • par David Hernandez
  1 Commentaire

    • De retour à l’entraînement depuis mardi, l’OL entame trois semaines avec un seul match. Un moyen de retaper des physiques.

    En se rendant au centre d’entraînement ce mercredi matin, Paulo Fonseca a presque dû être surpris. Pour la première fois depuis la reprise, l’entraîneur de l’OL va avoir une semaine pour préparer un rendez-vous de Ligue 1. Comme nous l’avons déjà écrit sur le site, le Portugais veut en profiter pour travailler tactiquement, que ce soit sur les phases offensives ou défensives. Avec l’arrivée de Roman Yaremchuk et la suspension d’Endrick, il va falloir s’ajuster. Le laps de temps offert par cette période d’un match par semaine jusqu’à la fin du mois de février ne sera pas de trop.

    Mars, un mini-tournant pour cette seconde partie de saison

    Mais en plus de pouvoir travailler, cette période va permettre de retaper les physiques défaillants des dernières semaines. Il y a les blessés comme Corentin Tolisso, Malick Fofana ou encore Nicolas Tagliafico. Il y a aussi ceux qui tirent sur la corde depuis plusieurs matchs. Clinton Mata et Abner ont concédé qu’ils trainaient quelques pépins qu'ils aimeraient bien soigner. La période doit être propice à tout cela. C’est ce que pense notre consultant Nicolas Puydebois, qui a connu ces rythmes d’un match tous les trois jours de son temps à l’OL. "Ça doit être une phase de régénération. Ça n’empêche pas de travailler, mais sur l’aspect athlétique, on va peut-être moins taper dans les ressources. Il faut attaquer cette période de mars avec une santé retrouvée car c’est un mini-tournant."

    Plus que pour la course au podium en Ligue 1, l'OL pourrait en effet voir s'envoler deux objectifs sur ce mois de mars entre le quart de Coupe de France contre Lens et le huitième de Ligue Europa.

    1 commentaire
    1. Avatar
      Arioul - mer 11 Fév 26 à 16 h 54

      En mars, on est reparti sur un rythme infernal de 7 matchs en 21 jours. J'espère qu'on aura un maximum de retour de blessures : Tolisso, Tagliafico, Kluivert, Fofana, et même Mangala, Ghezzal qui peuvent aider à faire souffler.
      J'espère que le staff va bien gérer cette période. J'ai peur que Fonseca nous montre à nouveau ses limites, comme l'an dernier à la même période.

      

