Actualités
Alice Sombath contre Dijon
Alice Sombath contre Dijon (Crédit photo : FFF)

Coupe LFFP : Dijon - OL Lyonnes disponible gratuitement

  • par David Hernandez

    • Ce samedi, OL Lyonnes a la possibilité de se qualifier pour sa première finale de la saison. Il faudra se défaire de Dijon en demi-finale de la Coupe LFFP. La rencontre sera disponible gratuitement sur Olympique-et-Lyonnais via la chaîne YouTube de la FFF.

    Ce n'est pas l'objectif principal dans cette saison 2025-2026, mais dans la quête d'un quadruplé, elle pourrait bien être la première pierre. Lancée cette saison, la Coupe LFFP va connaitre un premier vainqueur le 14 mars prochain à Abidjan (Côte d'Ivoire). Il reste encore à connaitre les deux finalistes de cette première édition. Sans surprise, OL Lyonnes espère logiquement en être et les voyants sont au vert pour y parvenir. Ce samedi, les joueuses de Jonatan Giraldez se rendent en Bourgogne pour affronter Dijon en demi-finale.

    Une première finale à aller chercher

    Face à une formation septième de Première Ligue et que les Lyonnaises ont battu 3-0 à Gaston Gérard début décembre, la mission ne semble pas insurmontable. Reste encore à le confirmer sur le terrain, en cette journée des amoureux. A l'heure où un diner aux chandelles peut s'imposer en ce 14 février, une soirée foot peut être une bonne idée en se connectant sur Olympique-et-Lyonnais. En effet, Dijon - OL Lyonnes sera disponible gratuitement sur notre site à 19h via la chaîne YouTube de la Première Ligue.

    à lire également
    Ingrid Engen lors du derby ASSE - OL Lyonnes
    Le derby OL Lyonnes - ASSE théâtre de propos violents contre l’arbitre

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Alice Sombath contre Dijon
    Coupe LFFP : Dijon - OL Lyonnes disponible gratuitement 13:20
    Ingrid Engen lors du derby ASSE - OL Lyonnes
    Le derby OL Lyonnes - ASSE théâtre de propos violents contre l’arbitre 12:30
    Kylian Negri et Kenan Doganay avec l'équipe de France U16
    OL Académie : Kenan Doganay de retour avec l'équipe de France U17 11:45
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    Mercato : "Plus Endrick joue, moins l’OL paye" 11:00
    Michele Kang, propriétaire de l'OL féminin, et Vincent Ponsot, DG du club
    Lyon-La Duchère fait un nouvel appel du pied à Kang et OL Lyonnes 10:15
    Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
    OL - Ligue 1 : Endrick connaitra sa sanction ce mercredi soir 09:30
    Roberto De Zerbi, coach de l'OM
    À trois semaines du choc contre l’OL, l’OM se sépare de De Zerbi 08:45
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Louis-Jean ouvre la porte à une prolongation de Tolisso 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick lors d'OL - Brest
    OL : sur le cas Endrick, le corps arbitral "a un rôle à jouer" 07:30
    Abner lors d'OL - FC Bâle
    OL : Abner approche du cap des 50 matchs 10/02/26
    Le plateau de TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 9 février en podcast  10/02/26
    Ainsley Maitland-Niles après son rouge lors de Lorient - OL
    Ligue 1 : avec 6 expulsions, l'OL rejoint Auxerre 10/02/26
    France U16 : trois joueuses de l'OL Lyonnes retenues en stage 10/02/26
    Pavel Sulc lors d'OL - Lille
    Défensivement, l'OL a retrouvé de hauts standards 10/02/26
    OL Lyonnes : les supporters pourront assister à la séance du 18 février 10/02/26
    Coupe LFFP : Maika Vanderstichel aux commandes de Dijon - OL Lyonnes 10/02/26
    OL : Gomes Rodriguez (Annecy) et Molebe (Montpellier) ont débuté en Ligue 2 10/02/26
    Clinton Mata lors d'OL - Le Havre
    OL : Clinton Mata, très sollicité et pas épargné physiquement 10/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut