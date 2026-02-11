Coupe LFFP : Dijon - OL Lyonnes disponible gratuitement

Ce samedi, OL Lyonnes a la possibilité de se qualifier pour sa première finale de la saison. Il faudra se défaire de Dijon en demi-finale de la Coupe LFFP. La rencontre sera disponible gratuitement sur Olympique-et-Lyonnais via la chaîne YouTube de la FFF.

Ce n'est pas l'objectif principal dans cette saison 2025-2026, mais dans la quête d'un quadruplé, elle pourrait bien être la première pierre. Lancée cette saison, la Coupe LFFP va connaitre un premier vainqueur le 14 mars prochain à Abidjan (Côte d'Ivoire). Il reste encore à connaitre les deux finalistes de cette première édition. Sans surprise, OL Lyonnes espère logiquement en être et les voyants sont au vert pour y parvenir. Ce samedi, les joueuses de Jonatan Giraldez se rendent en Bourgogne pour affronter Dijon en demi-finale.

Une première finale à aller chercher

Face à une formation septième de Première Ligue et que les Lyonnaises ont battu 3-0 à Gaston Gérard début décembre, la mission ne semble pas insurmontable. Reste encore à le confirmer sur le terrain, en cette journée des amoureux. A l'heure où un diner aux chandelles peut s'imposer en ce 14 février, une soirée foot peut être une bonne idée en se connectant sur Olympique-et-Lyonnais. En effet, Dijon - OL Lyonnes sera disponible gratuitement sur notre site à 19h via la chaîne YouTube de la Première Ligue.