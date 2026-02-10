Ligue 1 : avec 6 expulsions, l'OL rejoint Auxerre

L'exclusion d'Endrick est la 6e de l'OL en 21 rencontres de Ligue 1. Le plus haut total du championnat, à égalité avec Auxerre.
Actuellement sur la boîte, en cette période des JO d'hiver, l'OL est troisième de Ligue 1. Un excellent classement dû en partie à sa série de 12 victoires consécutives, dont 6 en championnat. Et pourtant, il se met parfois des bâtons dans les roues en finissant ses matchs à 10. À l'image du déplacement à Nantes (0-1), même si celui-ci s'est bien achevé avec une victoire.
C'est d'ailleurs la première fois cette saison que l'Olympique lyonnais remporte une confrontation au cours de laquelle il a écopé d'un carton rouge. Endrick est le dernier en date donc, le précédent étant Ainsley Maitland-Niles à Lorient début décembre (1-0).
Loin des meilleurs élèves
Auparavant, Tyler Morton (à Rennes), Abner (au Paris FC), Hans Hateboer (à Brest) et Nicolas Tagliafico (contre le PSG) avaient été exclus. Personne ne fait pire en la matière dans l'élite française. Auxerre rivalise cependant, avec six expulsions également pour l'AJA.
Derrière, nous retrouvons trois équipes : Monaco, Lille et Strasbourg (5). Parmi les bons élèves, nous avons le Paris Saint-Germain, Nantes, Le Havre, Lorient et Angers (1). Un domaine disciplinaire évidemment à corriger pour les Rhodaniens, bien que ces actions menant à un rouge aient parfois suscité la polémique.
Le rouge d'Abner n'existe pas, le rouge de Morton n'existe pas et le rouge d'Endrick n'existe pas.
Je ne me souviens pas des 3 autres. Donc si les arbitres n'avaient pas fait n'importe quoi on ne serait pas a ce niveau la
Le rouge sur tyler était sévère , un petit croche patte sans danger .
Le rouge sur Hateboer , si c'est l'arbitre du classico , il prend un jaune comme vitinha , surtout à la 10ème minute de jeu , mais c'est ballot , l'OL ce n'est pas Nasser .
Si on les reprend chronologiquement :
> Le rouge de Morton est un coup de pied à 75m du but, et le joueur ne tombe même pas. Le geste est violent, mais il n'a pas mis en cause l'intégrité physique du joueur et n'annihile absolument pas l'action de but. Il est ULTRA sévère et dû simplement à la mascarade des rennais qui s'étaient précipités sur Ruddy BUQUET.
> Le rouge d'Abner, j'étais au stade. C'est un pur scandale. Il ne touche pas le joueur. Arbitre : Jérémy STINAT qui a dégainé beaucoup trop vite.
> Le rouge d'Hateboer est mérité, y'avait rien à dire. La semelle est haute, dangereuse, et met en cause l'intégrité physique du joueur de Brest. Arbitre : Clément TURPIN.
> Le rouge de Tagliafico est la combinaison de deux jaunes qui peuvent s'entendre. En soit le rouge n'est pas un scandale, l'arbitrage de Benoît Bastien (faute non-sifflée sur le but de Kvara, penalty oublié sur Tagliafico, penalty oublié sur une main de Zabarnyi...) au global du match beaucoup plus.
> Le rouge de Maitland-Niles est une combinaison de deux jaunes mérités, avec deux semelles maladroites de Maitland-Niles sur Kouassi. Arbitre : Matthieu VERNICE.
> Le rouge de samedi, tout le monde connaît l'histoire, c'est un rouge qui pour moi n'a pas de sens étant donné le contexte du match avec toutes les fautes subies par Endrick.
Pour moi, les 3 premiers rouges de la saison sont totalement immérités, les 2 suivants ok et le dernier ok sur la faute mais n'aurait jamais dû intervenir avec un arbitrage correct. A noter qu'en 6 matchs arbitrés de l'OL, le dénommé VERNICE (que j'ai trouvé catastrophique dans son arbitrage en général) a trouvé le moyen de nous donner 4 rouges. Son arbitrage de samedi était à la limite du suspect...
On va dire que je défend les arbitres, mais je te trouve un peu sévère.
Dans l'ensemble je suis plutôt d'accord avec ton analyse qui est d'ailleurs très poussée avec le nom des arbitres, les joueurs concernés etc...
Le problème c'est que souvent les joueurs ont fait des fautes qui sont plus que limites.
- Le tacle par derrière de Morton, il le touche à peine, mais ça faisait des années que je n'avais pas vu un tacle par derrière de la sorte. C'est des choses qui sont bannis du football désormais. C'était complètement stupide de faire ce genre de geste. C'est l'intentionnalité qui a été pris en compte.
- Celui d'Abner c'est un peu la même chose, parce qu'il touche Kebbal mais est loin de le blesser. Mais la vitesse à laquelle il arrive pour tacler au sol, c'est beaucoup trop dangereux. Si Kebbal n'a pas le réflexe de sauter il fini comme Malick contre Strasbourg. Encore une fois c'est l'intentionnalité plus que le résultat qui est jugé.
- Et enfin celui d'Endrick, même chose. C'est une petit coup, bien placé, exprès pour faire mal. On ne veut plus voir ça sur les terrains de foot. Surtout avec la VAR, ça n'a aucun sens. Pour moi c'est celui qui mérite le plus sur les 3 que je cites, parce qu'il y va vraiment avec l'intention de faire mal. Là où les deux premiers sont plutôt des fautes naïves.
Où vous trouvez les 4 rouges donnés par M. Vernice ? cette saison il en a donné 2, la saison dernière 0 carton rouge
Pas mal pour un groupe le plus bousculé et agressé de la L1 !
Mathieu Vernice a distribué 4 cartons rouges à des joueurs de l’OL en 6 matchs arbitrés.
Joueurs de l’OL expulsés par Vernice :
Endrick : exclu directement à Nantes le 7 février 2026, après intervention de la VAR pour une intervention jugée dangereuse sur Tabibou.
Ainsley Maitland-Niles : a reçu un carton rouge de Vernice lors d’un autre match de Ligue 1 avec l’OL.
Nicolás Tagliafico : lui aussi expulsé une fois par Vernice sous le maillot lyonnais.
Alexandre Lacazette : a également reçu un carton rouge de Vernice avec l’OL.
Bilan global :
6 matchs de l’OL arbitrés par Vernice. 4 cartons rouges contre des joueurs lyonnais , ce qui fait de l’OL le club de Ligue 1 le plus sanctionné par cet arbitre.
Globalement je trouve qu'en France les arbitres sortent trop facilement les cartons jaunes ou rouge. Cela dévalorise la sanction. Ils devraient mieux communiquer avec les joueurs. Quand je regarde les matchs Anglais ou en Allemagne, je suis souvent en admiration devant leur qualité d'arbitrage! et je ne suis pas convaincus qu ils aient plus de blessés! Le football est un sport de contact, il convient de faire une distinction entre la faute grave et intentionnelle qui mérite un rouge et les fautes lies à un engagement physique du joueur sans intention de faire mal. Le coup franc sans carton devrait être la règle générale!