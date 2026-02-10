Ligue 1 : avec 6 expulsions, l'OL rejoint Auxerre

L'exclusion d'Endrick est la 6e de l'OL en 21 rencontres de Ligue 1. Le plus haut total du championnat, à égalité avec Auxerre.

Actuellement sur la boîte, en cette période des JO d'hiver, l'OL est troisième de Ligue 1. Un excellent classement dû en partie à sa série de 12 victoires consécutives, dont 6 en championnat. Et pourtant, il se met parfois des bâtons dans les roues en finissant ses matchs à 10. À l'image du déplacement à Nantes (0-1), même si celui-ci s'est bien achevé avec une victoire.

C'est d'ailleurs la première fois cette saison que l'Olympique lyonnais remporte une confrontation au cours de laquelle il a écopé d'un carton rouge. Endrick est le dernier en date donc, le précédent étant Ainsley Maitland-Niles à Lorient début décembre (1-0).

Loin des meilleurs élèves

Auparavant, Tyler Morton (à Rennes), Abner (au Paris FC), Hans Hateboer (à Brest) et Nicolas Tagliafico (contre le PSG) avaient été exclus. Personne ne fait pire en la matière dans l'élite française. Auxerre rivalise cependant, avec six expulsions également pour l'AJA.

Derrière, nous retrouvons trois équipes : Monaco, Lille et Strasbourg (5). Parmi les bons élèves, nous avons le Paris Saint-Germain, Nantes, Le Havre, Lorient et Angers (1). Un domaine disciplinaire évidemment à corriger pour les Rhodaniens, bien que ces actions menant à un rouge aient parfois suscité la polémique.