Clinton Mata lors d'OL - Le Havre
Clinton Mata lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : Clinton Mata, très sollicité et pas épargné physiquement

  • par Gwendal Chabas
  6 Commentaires

    • De retour à l'entraînement ce mardi, les joueurs de l'OL ont enfin eu un vrai week-end pour couper. À l'image de Clinton Mata, élément le plus utilisé par Paulo Fonseca.

    Lorsqu'on les a interrogés sur ce sujet après la victoire arrachée à Nantes samedi (0-1), Abner et Clinton Mata ont reconnu qu'ils étaient lessivés par l'enchaînement de l'OL. Leur équipe vient de jouer 7 matchs en 21 jours, et cela se fait d'autant plus ressentir que l'infirmerie est bien remplie.

    L'Angolais, joueur le plus sollicité par le staff cette saison (2 482 minutes, l'équivalent de 27,5 rencontres), a confié qu'il était heureux de souffler. "Ce n’est pas facile en ce moment. Mon corps encaisse pas trop mal et le médical prend toujours soin de moi pour me retaper, nous a-t-il confié. Je préfère enchaîner, car une fois sur le terrain, je n’y pense plus. Mais c’est vrai que j’ai des douleurs au dos qui traînent un peu."

    Pas de coupure cet hiver

    À l'image d'Abner, dont les adducteurs sifflent un peu, les petits bobos impactent donc quelques éléments du groupe. Pour le défenseur central, on peut ajouter qu'il n'a pas pu prendre des vacances cet hiver. Il a participé à la CAN. Et bien qu'il ait été rapidement éliminé avec sa sélection, il a disputé deux affiches, soit 180 minutes de plus.

    Sur les 32 confrontations des Lyonnais durant l'exercice 2025-2026, Clinton Mata en a vécu 29, dont 28 comme titulaire. À 33 ans, l'ancien footballeur de Genk pourrait souffler avec l'émergence de Ruben Kluivert. Mais le Néerlandais s'est blessé début février, et n'a pas encore repris.

    Paulo Fonseca
    OL : Paulo Fonseca satisfait d'avoir plus de temps pour travailler
    6 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 10 Fév 26 à 11 h 58

      Le but magnifique de Mikau hier
      https://youtu.be/gbQvresa4ys?si=kclQrVFmV67JNy67

      1. Juni38
        Juni38 - mar 10 Fév 26 à 12 h 20

        j'ai une petite question :

        c'est impossible qu'il revienne la saison prochaine ?

    2. Avatar
      BadGone91 - mar 10 Fév 26 à 12 h 05

      Un pilier de l'équipe, même s'il est beaucoup critiqué, assez injustement selon moi.

      D'ailleurs Kluivert, son remplaçant, à l'air assez fragile physiquement quand même.

      1. Avatar
        leroilyon - mar 10 Fév 26 à 12 h 30

        Mata beaucoup critiqué ?
        Ah bon..

      2. Avatar
        piedicortedigaggio - mar 10 Fév 26 à 12 h 50

        Mata, critiqué ?
        Pas du tout, au contraire, c'est un des joueurs les plus appréciés.

        Il forme avec Moussa notre socle défensif et psychologique. Il faut impérativement que ça dure encore au moins 1 ou 2 saisons. Pour une fois, qu'on a une telle stabilité sur laquelle construire.

        En revanche, comme le dit l'article, il montre des signes de fatigue, il prend des coups, donne son corps sur le terrain.
        J'ai hâte que Kluivert revienne pour qu'on puisse faire un peu de rotation. Finalement Ruben aura couvert l'absence de Moussa au meilleur moment, mais on a hâte d'avoir les 3 gaillards sur le pont dès que possible pour les faire souffler ponctuellement.

    3. LeCaladois
      LeCaladois - mar 10 Fév 26 à 13 h 07

      El Mata d'or !

