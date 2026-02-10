OL : Clinton Mata, très sollicité et pas épargné physiquement

De retour à l'entraînement ce mardi, les joueurs de l'OL ont enfin eu un vrai week-end pour couper. À l'image de Clinton Mata, élément le plus utilisé par Paulo Fonseca.

Lorsqu'on les a interrogés sur ce sujet après la victoire arrachée à Nantes samedi (0-1), Abner et Clinton Mata ont reconnu qu'ils étaient lessivés par l'enchaînement de l'OL. Leur équipe vient de jouer 7 matchs en 21 jours, et cela se fait d'autant plus ressentir que l'infirmerie est bien remplie.

L'Angolais, joueur le plus sollicité par le staff cette saison (2 482 minutes, l'équivalent de 27,5 rencontres), a confié qu'il était heureux de souffler. "Ce n’est pas facile en ce moment. Mon corps encaisse pas trop mal et le médical prend toujours soin de moi pour me retaper, nous a-t-il confié. Je préfère enchaîner, car une fois sur le terrain, je n’y pense plus. Mais c’est vrai que j’ai des douleurs au dos qui traînent un peu."

Pas de coupure cet hiver

À l'image d'Abner, dont les adducteurs sifflent un peu, les petits bobos impactent donc quelques éléments du groupe. Pour le défenseur central, on peut ajouter qu'il n'a pas pu prendre des vacances cet hiver. Il a participé à la CAN. Et bien qu'il ait été rapidement éliminé avec sa sélection, il a disputé deux affiches, soit 180 minutes de plus.

Sur les 32 confrontations des Lyonnais durant l'exercice 2025-2026, Clinton Mata en a vécu 29, dont 28 comme titulaire. À 33 ans, l'ancien footballeur de Genk pourrait souffler avec l'émergence de Ruben Kluivert. Mais le Néerlandais s'est blessé début février, et n'a pas encore repris.