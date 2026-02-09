Actualités
Thomas Leonard lors d'OL - Reims
Thomas Leonard lors d’OL – Reims (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : Thomas Léonard au sifflet d’OL - Nice

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Après une semaine complète de travail, l’OL retrouvera la Ligue 1 dimanche soir (20h45) avec la réception de Nice. Pour la troisième fois de la saison, Thomas Léonard arbitrera la formation lyonnaise.

    À partir de ce mardi, Paulo Fonseca va enfin pouvoir travailler quelques principes. Face à l'accumulation des matchs et des semaines à plusieurs rendez-vous, le coach de l'OL a avoué que les séances étaient avant tout faites pour récupérer plus que pour travailler. Jusqu'au déplacement à Marseille le 1er mars, la formation lyonnaise retrouvera un rythme d'un match par semaine. De quoi allier travail tactique et récupération physique. Le Portugais espère déjà pouvoir compter sur quelques retours dès ce dimanche (20h45) contre l'OGC Nice.

    Une défaite et un nul cette saison pour les Lyonnais

    Les Aiglons vont débarquer au Parc OL en ne voulant pas être la treizième victime lyonnaise de suite. Cette rencontre sera arbitrée par Thomas Léonard, qui a déjà croisé la route de l'OL à deux reprises. Et on ne peut pas vraiment dire que cela a porté chance aux coéquipiers de Moussa Niakhaté. Il était au sifflet lors de la défaite concédée à la maison face à Toulouse dans les dernières minutes (1-2) avant de retrouver les Lyonnais en novembre dernier à Auxerre pour un nul indigeste (0-0). Dimanche, M. Léonard aura Brice Parinet Le Tellier et Christophe Mouysset comme assistants tandis que Gaël Angoula officiera comme quatrième arbitre. Cyril Grignote et Julien Schmitt auront la charge de la VAR.

    à lire également
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    De retour à l’entraînement mardi, l’OL va retrouver un rythme normal
    2 commentaires
    1. Avatar
      calone - lun 9 Fév 26 à 15 h 21

      bonjour
      H.S Habib Beye demissioné selon l’équipe bye bye Beye

      Signaler
    2. OLVictory
      OLVictory - lun 9 Fév 26 à 15 h 23

      Beye va pouvoir reprendre bientôt l'OM !
      Chic, chic, chic !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Thomas Leonard lors d'OL - Reims
    Ligue 1 : Thomas Léonard au sifflet d’OL - Nice 15:00
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    De retour à l’entraînement mardi, l’OL va retrouver un rythme normal 14:10
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    OL : 12 victoires de suite… "Quelque chose d’incroyable" 13:20
    Tiago Goncalves, attaquant des U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : Tiago Gonçalves et Matthias Da Silva avec les U19 portugais 12:30
    Abner lors d'OL - Lille
    OL : Abner toujours en délicatesse avec ses adducteurs 11:45
    Sofie Svava contre Francfort
    "Un sentiment incroyable"… Premier but avec OL Lyonnes pour Svava 11:00
    Luis Enrique, entraîneur du PSG
    Ligue 1 : Luis Enrique (PSG) se méfie de Lens… et de l’OL ! 10:15
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Benyahia a bien fêté son premier capitanat lors du derby 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    Ligue 1 : l’OL retrouve le podium pour la première fois depuis septembre 08:45
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    OL : une victoire à 10, une première cette saison 08:00
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Nantes
    OL : un pour tous et tous pour un 07:30
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez après OL Lyonnes - ASSE (4-0) : "Une attitude à la hauteur" 08/02/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : week-end sans pour les U19 et U17 08/02/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes s'offre encore le derby (4-0) 08/02/26
    Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes - ASSE : une attaque Diani - Katoto - Chawinga pour le derby 08/02/26
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    OL : Merah a mis fin au bizutage de Tolisso 08/02/26
    Pavel Sulc félicité par Endrick lors d'OL - Brest
    OL - Ligue 1 : Endrick et Sulc nommés pour le titre de joueur du mois 08/02/26
    Abner lors de Nantes - OL
    Abner après Nantes - OL (0-1) : "La victoire est encore plus belle dans la difficulté" 08/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut