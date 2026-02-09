Ligue 1 : Thomas Léonard au sifflet d’OL - Nice

Après une semaine complète de travail, l’OL retrouvera la Ligue 1 dimanche soir (20h45) avec la réception de Nice. Pour la troisième fois de la saison, Thomas Léonard arbitrera la formation lyonnaise.

À partir de ce mardi, Paulo Fonseca va enfin pouvoir travailler quelques principes. Face à l'accumulation des matchs et des semaines à plusieurs rendez-vous, le coach de l'OL a avoué que les séances étaient avant tout faites pour récupérer plus que pour travailler. Jusqu'au déplacement à Marseille le 1er mars, la formation lyonnaise retrouvera un rythme d'un match par semaine. De quoi allier travail tactique et récupération physique. Le Portugais espère déjà pouvoir compter sur quelques retours dès ce dimanche (20h45) contre l'OGC Nice.

Une défaite et un nul cette saison pour les Lyonnais

Les Aiglons vont débarquer au Parc OL en ne voulant pas être la treizième victime lyonnaise de suite. Cette rencontre sera arbitrée par Thomas Léonard, qui a déjà croisé la route de l'OL à deux reprises. Et on ne peut pas vraiment dire que cela a porté chance aux coéquipiers de Moussa Niakhaté. Il était au sifflet lors de la défaite concédée à la maison face à Toulouse dans les dernières minutes (1-2) avant de retrouver les Lyonnais en novembre dernier à Auxerre pour un nul indigeste (0-0). Dimanche, M. Léonard aura Brice Parinet Le Tellier et Christophe Mouysset comme assistants tandis que Gaël Angoula officiera comme quatrième arbitre. Cyril Grignote et Julien Schmitt auront la charge de la VAR.